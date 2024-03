Brigadas ucranianas desnutridas de tropas recurren al marketing para atraer reclutas.

Pancartas del tamaño de rascacielos muestran a tropas de asalto en equipo de batalla emergiendo de una bola de fuego. En carteles de la calle, soldados instan a los transeúntes a enlistarse, proclamando que “la victoria está en tus manos”. Si te sientas en un tren de alta velocidad, es probable que una televisión esté anunciando trabajos para operadores de drones.

Las campañas de reclutamiento pulidas rebosantes de fervor nacionalista se han vuelto ubicuas en Kyiv, la capital, y en otras ciudades ucranianas en los últimos meses. Son quizás la señal más visible de un esfuerzo por reponer las tropas ucranianas diezmadas por más de dos años de una guerra brutal, un esfuerzo que expertos y funcionarios consideran crucial para repeler los ataques implacables de Rusia.

Pero la mayoría de las campañas no son trabajo del liderazgo político y militar del país. Son iniciativas de brigadas con escasez de tropas que han tomado las riendas, evitando un sistema oficial de movilización que consideran disfuncional, muchas veces reclutando personas no aptas y no dispuestas a luchar.

“Estas campañas son mucho más efectivas porque estamos consiguiendo exactamente a las personas que necesitamos”, dijo Dmytro Koziatynskyi, un médico de combate convertido en reclutador en la brigada de los Lobos Da Vinci, que comenzó como una ala paramilitar de una coalición de partidos políticos de extrema derecha después de la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014.

La brigada, que ahora ha sido absorbida por las fuerzas armadas de Ucrania, está buscando actualmente alrededor de 500 nuevos miembros y ha publicitado trabajos tan variados como médicos, mecánicos y zapadores, ingenieros de combate que despejan los campos minados. Los reclutadores llevan a cabo entrevistas extensas, tratando de encontrar posiciones que se ajusten a las habilidades de los candidatos. Las personas pueden retirarse después de unos días de entrenamiento si no les gusta.

“Es como una cita”, dijo el Sr. Koziatynskyi en la oficina de reclutamiento recientemente abierta de la brigada en el centro de Kyiv, que está cubierta con logotipos de tres lobos mostrando sus colmillos. “Estamos tratando de explicar lo más posible qué esperamos de esas personas y qué pueden esperar de nosotros”.

Eso representa un gran cambio en el proceso de movilización del ejército, que no permite a las personas elegir su posición. Muchos ucranianos temen que, de ser reclutados, sean enviados directamente a la guerra de trincheras sin mucho entrenamiento. Los críticos también dicen que la campaña oficial de reclutamiento es demasiado agresiva y sumida en la burocracia y corrupción de estilo soviético.

Oleksandr Pavliuk, el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, dijo el pasado domingo que las críticas al proceso oficial de movilización no son útiles para el esfuerzo de guerra. “Estamos cambiando, vemos nuestras deficiencias y trabajamos todos los días para mejorar”, señaló.

Un alto oficial militar ucraniano, quien habló bajo condición de anonimato para discutir un tema sensible, dijo que las brigadas son libres de llevar a cabo sus propias campañas de reclutamiento, pero que el ejército monitorea sus actividades.

En una guerra donde los soldados están constantemente bajo el fuego de drones y proyectiles, los riesgos de combatir en unidades de primera línea como los Lobos Da Vinci siguen siendo muy altos.

Pero la brigada, al igual que muchas otras, ha tratado de disipar los temores de las personas sobre lo que implica unirse a una unidad militar y apelar a su patriotismo, utilizando una campaña de relaciones públicas mucho más extensa que los aburridos pocos carteles de reclutamiento del gobierno.

“Es como un mercado”, dijo Myroslav Hai, un oficial a cargo de las relaciones cívico-militares en la brigada de fuerzas especiales Ivan Bohun, que ha combatido en las líneas del frente. “Debes tratar de encontrar personas con métodos de marketing”.

La mayoría de las brigadas parecen apoyar sus actividades publicitarias y de reclutamiento mediante apelaciones a la multitud por trabajo y equipo. La brigada de los Lobos Da Vinci, por ejemplo, dijo que dependía de una red de seguidores para diseñar y producir sus anuncios y que su oficina era proporcionada de forma gratuita por el Consejo de la Ciudad de Kyiv.

La necesidad de reponer las fuerzas armadas ucranianas ha sido evidente durante meses. El presidente Volodymyr Zelensky recientemente dijo que 31,000 soldados habían muerto en la guerra, una cifra que probablemente subestima el verdadero costo. Los comandantes militares le han instado a aumentar el número de reclutas para compensar las pérdidas y resistir otro año de combates feroces.

Pero un proyecto de movilización que podría allanar el camino para un reclutamiento a gran escala ha estado estancado en el Parlamento durante meses.

Mientras tanto, los oficiales de brigada han reclamado que los reclutas reclutados por el sistema oficial a menudo son demasiado mayores, tienen mala salud y carecen de motivación. Alina Mykhailova, una oficial en la brigada de los Lobos Da Vinci, dijo que de los 200 reclutas que la brigada había recibido, solo 25 mostraron el deseo de luchar.

“Nuestra tarea es reclutar voluntarios más rápido, para que tengamos menos de esas personas absolutamente desmotivadas”, señaló la Sra. Mykhailova.

La página de Instagram de la unidad, seguida por casi 50,000 personas, ha sido un elemento clave en ese esfuerzo. En las últimas semanas, los Lobos Da Vinci han publicado varios videos explicando el trabajo de los zapadores y los operadores de drones, o mostrando a soldados preparándose para un asalto terrestre.

Un gran cartel de un ex comandante, Dmytro Kotsiubailo, quien recibió un funeral de estado después de ser asesinado en combate el año pasado, cuelga en la oficina junto a fotos de miembros de la brigada vestidos de civil y de uniforme, sugiriendo que cualquiera puede convertirse en un soldado.

Sentado en un escritorio, Evhenii Hryhoriev, un reclutador, le preguntó a Oleg Greshko, un joven delgado de 20 años con una pequeña barba, que entró a la oficina de reclutamiento de la brigada en una tarde reciente, qué quería hacer. “Infantería”, respondió rápidamente el Sr. Greshko.

Otra recluta, Maryna Kovalenko, quien ha estado entrenando con la brigada y planea trabajar como empleada, dijo que fue atraída por el enfoque individualizado de la unidad. “Aquí, tienes la oportunidad de elegir lo que mejor te convenga y hablar sobre ello”, afirmó.

Muchas brigadas han adoptado este enfoque, conscientes de que a medida que la guerra se prolonga, las personas quieren “elegir y controlar su futuro en el ejército”, dijo Vladyslav Greziev, el jefe de Lobby X, una de las mayores plataformas de reclutamiento en línea de Ucrania, que ha creado una sección especial para trabajos militares.

El Sr. Greziev dijo que alrededor de 500 unidades del ejército habían publicado trabajos en la plataforma, con alrededor de 3,200 posiciones abiertas y casi 80,000 solicitudes recibidas. Se invita a los candidatos a encontrar una posición que les convenga haciendo clic en hashtags temáticos que estrechan la búsqueda.

Las brigadas anuncian muchos roles no combatientes, como cocinero para inteligencia militar y diseñador digital en una brigada de asalto, y también han prometido mejor equipo y mejor entrenamiento que los reclutas reciben.

El Sr. Koziatynskyi, de los Lobos Da Vinci, dijo que “hay cierta competencia” entre las unidades para atraer a los mejores reclutas. Indicó que la Tercera Brigada de Asalto, una rama de las fuerzas especiales de Ucrania, está “ganando por ahora”, en parte gracias a su fuerte presencia en redes sociales.

Los carteles de reclutamiento de la brigada son difíciles de pasar por alto en las calles de Kyiv. Muestran a tropas de asalto ucranianas enfrentando a soldados tipo zombi supuestamente rusos contra un fondo de puesta de sol. “Lucha”, reza el cartel en grandes letras naranjas.

La unidad también ha tratado de cerrar la brecha entre civiles y personal militar, celebrando juegos de guerra cada pocos meses con armas que disparan proyectiles de plástico fuera de Kyiv, donde el público puede mezclarse con reservistas e instructores de la brigada.

Semen Gagarin, un gerente de 33 años en una empresa de producción de miel, dijo que no cree que la campaña cambiará la opinión de quienes se niegan a servir.

Pero reconoció, parado junto a un cartel de reclutamiento en el centro de Kyiv, que “pone más presión en todos” y puede convencer a personas que han dudado en enlistarse. Varios amigos en su gimnasio han decidido unirse a la Tercera Brigada de Asalto, dijo.

“Esta es nuestra oportunidad de conseguir personas motivadas”, dijo el Sr. Koziatynskyi. “Todos los quieren”.