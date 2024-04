BMO eleva el objetivo de acciones de Manpower después de superar el primer trimestre, ve una mejora en las perspectivas de margen. Por Investing.comBMO aumenta el objetivo de acciones de Manpower después de superar el primer trimestre, ve una mejora en las perspectivas de margen. Por Investing.com

El lunes, BMO Capital Markets ajustó su pronóstico sobre las acciones de Manpower Inc. (NYSE: MAN), aumentando el precio objetivo de la empresa de trabajo temporal a $84 desde los anteriores $81. La firma ha mantenido una calificación de Market Perform en las acciones.

Manpower Inc. recientemente informó de una modesta superación en las ganancias ajustadas por acción (EPS), atribuida principalmente a una tasa impositiva más baja. La administración ha observado estabilidad en varias regiones clave como Francia, el Reino Unido y Japón. Además, hay indicios de condiciones mejorando en Estados Unidos e Italia, aunque la empresa no ha declarado un cambio de mercado definitivo.

La guía de márgenes actualizada del segundo trimestre de 2024 fue recibida positivamente por el mercado, ya que superó las expectativas relativamente bajas previas al informe de ganancias. Esta recepción favorable se reflejó en el desempeño de las acciones de la compañía después del informe.

A la luz de estos acontecimientos, BMO Capital ha revisado sus estimaciones al alza, lo que llevó al nuevo precio objetivo de $84. El comentario del analista destacó los factores que contribuyeron a este ajuste, incluyendo la perspectiva de margen mejor de lo esperado para el próximo trimestre.

El rendimiento de Manpower y la perspectiva financiera revisada sugieren una visión cautelosamente optimista sobre la capacidad de la empresa para navegar el entorno de mercado actual, como lo demuestra el precio objetivo actualizado del analista.

A medida que Manpower Inc. navega por un complejo panorama de mercado, los datos en tiempo real de InvestingPro revelan varias métricas financieras clave que pueden influir en las perspectivas de los inversores. La capitalización de mercado de la empresa es de $3.62 mil millones, reflejando su tamaño y valor de mercado. A pesar de un alto ratio P/E de 73.04, el ratio P/E ajustado para los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024 es más favorable en 19.21, lo que puede influir en las decisiones de inversión. Además, el rendimiento de dividendos de Manpower se sitúa actualmente en 3.93%, destacando su compromiso de devolver valor a los accionistas, como lo demuestra su racha de 13 años de aumentos de dividendos.

Dos consejos de InvestingPro que resaltan para Manpower incluyen la estrategia agresiva de recompra de acciones por parte de la administración, lo que puede indicar confianza en el futuro de la empresa y a menudo conduce al crecimiento de las ganancias por acción. Además, el estatus de la empresa como un jugador destacado en la industria de Servicios Profesionales podría proporcionar una ventaja competitiva en el mercado.

Para aquellos que buscan indagar más en las finanzas y posicionamiento estratégico de Manpower, hay disponible información adicional en InvestingPro.

