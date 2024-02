Best Buy tiene todos los iPad de 10ª generación a un precio históricamente bajo, disponibles desde $349.

Best Buy tiene todos los modelos de la décima generación 2022 de iPad con un descuento de $100 en su última venta. Estos precios más bajos de lo regular están disponibles para todos los compradores y no requieren una membresía My Best Buy Plus o Total para ver las ofertas.

Nota: MacRumors es un socio afiliado de Best Buy. Cuando hace clic en un enlace y realiza una compra, podemos recibir un pequeño pago, lo que nos ayuda a mantener funcionando el sitio.

Comenzando con el iPad Wi-Fi de 64 GB, puede obtener esta tableta por $349.00, rebajada de $449.00, mientras que el iPad Wi-Fi de 256 GB está disponible por $499.00, rebajado de $599.00. Los cuatro colores están disponibles para cada modelo, incluyendo Amarillo, Plata, Rosa y Azul.

Para los modelos celulares, Best Buy tiene el iPad celular de 64 GB por $499.00, rebajado de $599.00, y el iPad celular de 256 GB por $649.00, rebajado de $749.00. Al igual que las tabletas Wi-Fi, estas son las mismas ofertas que hemos seguido jamás para el iPad de décima generación.

Estos iPads incluyen el procesador A14 Bionic, una pantalla de 10.9 pulgadas, Touch ID, una cámara de 12 megapíxeles y un rediseño general en comparación con los modelos de la novena generación.

Si desea un iPad aún más económico, y está bien con un modelo de generación anterior, Best Buy también tiene un sólido descuento en el iPad de la novena generación. Puede obtener el iPad Wi-Fi de 64 GB por $249.99, rebajado de $329.00.

Vaya a nuestro resumen completo de ofertas para ponerse al día con todas las últimas ofertas y descuentos que hemos estado siguiendo durante la última semana.

Historias Populares

Apple Lanzará iOS 17.4 en Marzo Con Estas Nuevas Funciones y Cambios

El mes pasado Apple confirmó que iOS 17.4 se lanzará en marzo, y la actualización incluye varias nuevas características y cambios para el iPhone. Las características nuevas clave en iOS 17.4 incluyen cambios importantes en la App Store en la UE, transcripciones de Apple Podcasts, SharePlay para HomePod y nuevos emojis. La actualización también incluye preparaciones para el lanzamiento de CarPlay de próxima generación más adelante este año. El presiden…

Apple Preparando la Actualización de iOS 17.3.1 para iPhone

Apple parece estar probando internamente una actualización de iOS 17.3.1 para el iPhone, según la evidencia de la versión del software en los registros de análisis de nuestro sitio web esta semana. Nuestros registros han revelado la existencia de varias versiones de iOS 17 antes de que Apple las lanzara, desde iOS 17.0.3 hasta iOS 17.2.1, por lo que es muy probable que Apple finalmente lance iOS 17.3.1. iOS 17.3.1…

Los Aumentos de Precio del iPad Pro OLED Pueden Ser Más Bajos de lo que Sugerían los Informes Iniciales

Los aumentos de precio de Apple para sus próximos modelos de iPad Pro con pantallas OLED podrían llegar hasta $160, lo que es sustancialmente más bajo de lo que los informes iniciales han predicho, afirma DigiTimes. El actual iPad Pro de 11 pulgadas de Apple comienza en $799, mientras que el modelo de 12.9 pulgadas con una pantalla mini-LED comienza en $1,099. Informes anteriores han alegado que los precios para el próximo modelo de 11 pulgadas de ‌OLED ‌iPad‌…

iOS 18 Podría Ser la Actualización Más ‘Grande’ en la Historia del iPhone

iOS 18 tiene el potencial de ser la actualización de software más ‘grande’ en la historia del iPhone, según Mark Gurman de Bloomberg. “Me han dicho que el nuevo sistema operativo se ve dentro de la compañía como una de las actualizaciones más grandes de iOS, si no es que la más grande, en la historia de la compañía”, escribió Gurman, en la sección de preguntas y respuestas de su boletín Power On la semana pasada. Gurman dijo que planea compartir más detalles…

Apple Probando un Diseño de Protuberancia de Cámara Delgada para el iPhone 16 Base

En el transcurso de los últimos meses, Apple ha estado experimentando con diferentes diseños de protuberancia de cámara para los modelos de iPhone 16 estándar. Hemos esbozado tres de los diseños prototipo de Apple a principios de diciembre, pero ahora Apple ha cambiado de enfoque una vez más. El último prototipo de Apple presenta un arreglo de cámara vertical con una superficie elevada con forma de píldora, y hemos creado una serie de maquetas basadas…

Videos: Apple Vision Pro Probado para Trabajo, Juegos, Vuelos y Deportes

Apple Vision Pro se lanzó en los EE. UU. el viernes, y ya hay varios videos de YouTube que demuestran el uso del auricular para trabajo remoto, juegos, entretenimiento durante el vuelo, ver deportes y más. Hemos reunido estos videos a continuación. Si desea experimentar el Vision Pro por usted mismo, puede reservar una cita para una demostración gratuita de Vision Pro en cualquier Apple Store de los EE. UU. en…

Se Rumorea que el Nuevo ‘Botón de Captura’ del iPhone 16 Emulará la Funcionalidad de Cámara de Alta Gama

El nuevo Botón de Captura de la línea de iPhone 16 será capaz de detectar múltiples niveles de presión para emular un botón de disparo de dos pasos de las cámaras digitales dedicadas, según un filtrador de Weibo. MacRumors fue el primero en revelar la presencia de un nuevo botón en los modelos de iPhone 16 llamado el “Botón de Captura” el año pasado. Mark Gurman de Bloomberg comentó que el Botón de Captura podrá grabar…