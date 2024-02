Comandos ucranianos capturan y toman posición clave rusa en arriesgada operación en las alturas – video.

Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania (SSO) ejecutaron con éxito una operación “compleja y efectiva”, mejorando su posición operativa y táctica, informó la SSO en Telegram el 8 de febrero.

Las especificidades del tiempo y lugar de la operación permanecen sin revelar, pero se centró en tomar el control de una fortaleza rusa situada en una elevación significativa, un objetivo perseguido durante varios meses.

Esta operación meticulosamente orquestada involucró una estrecha coordinación con otras unidades del ejército. Utilizando apoyo de fuego, capacidades de guerra electrónica (EW) y drones, las fuerzas ucranianas avanzaron para ejecutar la operación. El esfuerzo culminó en la expulsión de las tropas rusas de la fortaleza y la captura de dos paracaidistas rusos, informó la SSO.

Después de la operación, las fuerzas ucranianas despejaron la posición enemiga y aseguraron el control total sobre la fortaleza, posicionando posteriormente ciertas unidades de las Fuerzas de Defensa en las alturas recién adquiridas.

La SSO compartió detalles sobre la operación especial Citadel cerca de la costa de la Crimea ocupada el 6 de febrero. El 73º Centro Marítimo de las Fuerzas Especiales se acercó a la plataforma de producción, ilegalmente capturada por Rusia en el Mar Negro y utilizada para mejorar la operación de un Mohajer-6 de fabricación iraní (utilizado para reconocimiento y ataques con drones kamikaze Shahed en infraestructuras críticas en el sur de Ucrania). Después de operaciones especiales y despeje, la instalación fue minada. El equipo de combate se retiró a una distancia segura y voló el objetivo enemigo.

Las Fuerzas de Operaciones Especiales creyeron que debilitaron la posición de Rusia en la parte noroeste del Mar Negro.

