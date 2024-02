Según los documentos judiciales de Google, Microsoft intentó vender Bing a Apple en 2018.

En septiembre, Bloomberg informó que Apple había mantenido conversaciones exploratorias con Microsoft sobre la adquisición de Bing tan recientemente como en 2020. En presentaciones judiciales recientemente desclasificadas esta semana, han surgido más detalles sobre las negociaciones de adquisición entre Apple y Microsoft.

Según CNBC, estos documentos forman parte de la demanda del Departamento de Justicia de EE. UU. que alega que Google tiene un monopolio en la industria de búsqueda en la web. En documentos hechos públicos el viernes, Google argumentó que la relación entre Microsoft y Apple, incluidas las conversaciones de adquisición, es evidencia de que Google realmente tiene “competencia” en la industria de búsqueda.

Según los documentos de Google, Microsoft propuso a Apple hacer que Bing fuera el motor de búsqueda predeterminado en Safari en al menos siete ocasiones diferentes: 2009, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2020. Cada vez, Google afirma que Apple rechazó la oportunidad debido a la calidad de la búsqueda.

“En cada caso, Apple examinó detenidamente la calidad relativa de Bing frente a Google y concluyó que Google era la opción predeterminada superior para sus usuarios de Safari. Eso es competencia”, explicó Google.

También en la presentación, Google escribió que Microsoft se acercó a Apple en 2018 para promocionar las mejoras que había hecho en la calidad de búsqueda de Bing. El objetivo de Microsoft era vender Bing a Apple o establecer una empresa conjunta relacionada con Bing.

La presentación incluye comentarios de Eddy Cue, el jefe de servicios de Apple:

“La calidad de búsqueda de Microsoft, su inversión en búsqueda, todo no fue significativo en absoluto. Y todo era más bajo. Por lo tanto, la calidad de búsqueda en sí no era tan buena. No estaban invirtiendo a ningún nivel comparable a Google o a lo que Microsoft podía invertir. Y su organización publicitaria y cómo monetizan tampoco era muy buena.”

Google y Apple, por supuesto, tienen una lucrativa asociación mediante la cual Google paga miles de millones de dólares para ser el motor de búsqueda predeterminado en las plataformas de Apple. Los informes han explicado que los ingresos generados de su acuerdo con Google fueron una “razón clave” por la que las conversaciones de Apple para adquirir Bing nunca avanzaron más allá de las etapas exploratorias.

