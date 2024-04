“Batalla en Manila”: Se espera que los icónicos pantalones blancos de Muhammad Ali de la épica pelea alcancen $6 millones en una subasta.

Frazier, apodado ‘Smokin’ Joe’, había ganado el primer encuentro entre ambos cuatro años antes, convirtiéndose en el primer hombre en derrotar a Ali cuando defendió con éxito su título mundial de peso pesado a través de una decisión unánime en Nueva York.

Ali ganó un polémico segundo combate no titular en 1974, allanando el camino para una revancha al año siguiente, momento en el que había recuperado la corona del mundo al vencer a George Foreman en otra pelea icónica, el ‘Rumble in the Jungle’ en Zaire (ahora la República Democrática del Congo).

Y el tercer encuentro también favoreció a Ali después de 14 rondas agotadoras cuando Frazier fue retirado por su equipo de la esquina.

Estos combates son considerados por muchos como la mejor trilogía en la historia del boxeo.

Además de estar firmados por Ali, los pantalones Everlast también están inscritos por su hombre de la esquina, Drew ‘Bundini’ Brown, quien falleció en 1988; fueron subastados por solo $1,000 (£800) después de su muerte.

Ali, una de las figuras legendarias del deporte, murió en junio de 2016 a la edad de 74 años después de vivir con la enfermedad de Parkinson durante gran parte de su vida posterior al boxeo, mientras que Frazier falleció en 2011 a la edad de 67 años.