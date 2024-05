Por qué TikTok nunca se irá de los Estados Unidos, y cómo la aplicación china cambió el mundo para siempre.

“

En 2020, el presidente Trump emitió una orden ejecutiva con el objetivo de prohibir TikTok en los Estados Unidos debido a preocupaciones de que la aplicación de propiedad china representaba “una amenaza para la seguridad nacional” (relacionado con el acceso de TikTok a los datos de los usuarios). La orden ejecutiva no se llevó a cabo, y TikTok continuó operando en los Estados Unidos. Hasta ahora…

La inminente prohibición de TikTok ha sido firmada, sellada y entregada por el presidente Biden, y ByteDance (la empresa que posee TikTok) ahora tiene 9 meses para vender la aplicación más popular del mundo si desea mantenerla operando en los Estados Unidos.

No sorprendentemente (al menos para mí), el CEO de TikTok, Shou Zi Chew, respondió, diciendo que TikTok no está en venta, y se comprometió a luchar contra el proyecto de ley que pretende eliminar TikTok de los teléfonos iPhone y Android en los Estados Unidos.

Dejando de lado la política, lo cierto es que… No creo que la esencia de TikTok vaya a abandonar los Estados Unidos. O al menos no en un futuro cercano, y ciertamente no en los próximos 9 meses.

Dicho esto, si/cuando el “TikToking” eventualmente deje de ser cool (como ocurrió con Facebook)… ¿Cuál será la próxima gran cosa en las redes sociales?

Cómo TikTok cambió las redes sociales y el mundo para siempre: Creando oportunidades, eliminando intermediarios, y haciendo que la gente esté aún más adicta a sus teléfonos

¿No hay Hollywood? ¡No hay problema! TikTok le dio una plataforma a celebridades de la nueva generación como Matt Rife, uno de los cómicos más candentes en la actualidad.

TikTok no es bueno para ti, pero el algoritmo puede ser bueno para ti

Aunque los videos de formato corto no son un fenómeno nuevo, TikTok revolucionó las redes sociales con dos movimientos clave: un algoritmo misterioso de descubrimiento de contenido, que ha demostrado ser uno de los mayores activos de TikTok; un enfoque en permitir a los usuarios construir y mantener relaciones creador-fan

En lo que respecta al famoso algoritmo de TikTok, aunque nadie sabe realmente cómo opera exactamente, todo el mundo sabe que ha sido responsable del desplazamiento infinito que hacemos en la aplicación. Pero hay un lado bueno en “el algoritmo” – uno del que menos personas aprovechan, y ese es la ventaja del creador.

Por coincidencia o no, el mundo del entretenimiento ya se encaminaba hacia un futuro sin televisión, y TikTok llegó en el momento adecuado, permitiendo a creadores de diversas áreas del entretenimiento encontrar una plataforma (a veces) impredecible pero increíblemente disruptiva para compartir sus talentos con el mundo.

La mayoría de las celebridades creadas en TikTok pueden ser bailarines, pero uno que destaca para mí es el cómico Matt Rife, quien cabalgó la ola de TikTok como ningún otro después de que un clip viral le cambiara la vida de la noche a la mañana.

Montando la ola de TikTok, el cómico con estatus de estrella del rock Matt Rife agotó una gira mundial, bloqueó Ticketmaster (sí, como Taylor Swift), y pronto se convertirá en el cómico más joven en actuar en el Hollywood Bowl.

Ejemplos como el de Matt Rife son prueba de que TikTok no es solo una aplicación divertida para videos de baile y cocina, sino una puerta abierta sin “intermediarios” establecidos en el mundo del entretenimiento (te estoy mirando a ti, Hollywood).

Con TikTok, no necesitas un director, productor y distribuidor… ¡Tú eres el director, productor y distribuidor! Eso si eres constante en publicar, y si el famoso algoritmo te muestra algo de amor…

¿Es adictivo TikTok? La verdadera pregunta es “¿cuánto” adictivo es…

¿Cuál es tu tiempo de pantalla en TikTok?

Sin embargo, como todo en la vida, TikTok tiene su “lado oscuro”, y sin lugar a dudas, esta sería la naturaleza adictiva de la aplicación.

Claro, todas las aplicaciones de redes sociales son adictivas, pero el mismo “algoritmo misterioso” que puede cambiar la vida de un creador de la noche a la mañana también puede enganchar a las personas del otro lado de TikTok como una droga real.

No tengo TikTok (descuida, encuentro otras formas de perder el tiempo), pero puedo ver la naturaleza adictiva de TikTok a través de alguien como mi primo adolescente que parece nunca estar fuera de TikTok. Mientras él desplaza, puedo escuchar constantemente las cosas más aleatorias que salen de los altavoces de su teléfono.

Y para probar mi cuestionable profesionalismo, también puedo decirte que, según investigaciones, la persona promedio en Estados Unidos parece pasar casi una hora en TikTok (a partir de 2024). Eso es el doble de tiempo en comparación con 2019.

Para verificar cuánto tiempo pasas en TikTok (o cualquier otra aplicación), abre la configuración de batería de tu iPhone/Android y verifica qué aplicaciones están consumiendo tu tiempo de pantalla.

Los Estados Unidos pueden prohibir TikTok pero la identidad de TikTok vivirá a través de Instagram y YouTube

Ves, TikTok explotó en la escena de las redes sociales en poco tiempo, convirtiéndose pronto en la aplicación más popular del mundo después de la pandemia de Covid cuando la gente tenía mucho tiempo libre para crear y consumir videos de TikTok.

Pero algunos de ustedes recordarán que antes de TikTok estaba Vine, una plataforma similar de videos de formato corto que atrajo a una audiencia joven y principalmente a creadores jóvenes. Pero Vine está… muerto (y Elon Musk probablemente no está demasiado emocionado al respecto).

Aun así, la influencia y el modelo operativo de TikTok se extendieron rápidamente más allá de la propia aplicación, ya que otras plataformas de redes sociales copiaron directamente el modelo operativo, comercial y de algoritmos de TikTok para sus propias aplicaciones – Instagram (propiedad de Facebook) y YouTube (propiedad de Google).

Por lo tanto, puedes estar seguro de que incluso si TikTok fuera obligado a salir de Estados Unidos (donde el 5% de su base de usuarios globales proviene), la esencia de TikTok no se irá de los Estados Unidos por ahora. Seguirá existiendo a través de likes de Instagram Reels y TikTok Shorts.

Los creadores de TikTok con sede en Estados Unidos conforman una parte importante del “bloque de creadores” de TikTok, y tendrían que encontrar otra forma de conectarse con millones de sus seguidores. Naturalmente, Instagram (Reels) y YouTube (Shorts) serán los nuevos destinos obvios para su contenido de formato corto. Y así, el objetivo del gobierno de Estados Unidos se habría logrado: mantener los datos de los usuarios estadounidenses en… Estados Unidos.

¿Son las “super apps” la próxima gran cosa después de TikTok, y Elon Musk resucitará la esencia de Vine como parte de “X”?

Facebook podría ser lo más cercano a una super app disponible en Estados Unidos pero palidece en comparación con el chino WeChat.

Personalmente, creo que copiar el modelo operativo de algoritmos de TikTok está arruinando Instagram y YouTube. No he visto las fotos de mis amigos en Instagram desde hace un millón de años, pero veo anuncios y videos de gatos aleatorios todo el día, todos los días. Pero ahora veo por qué Instagram tuvo que ser “reinventado”, y es para absorber la base de usuarios de TikTok que pronto se quedarán varados en América.

Al final, incluso si Instagram y YouTube son las alternativas obvias a TikTok (habiendo copiado todo el proceso de TikTok), cada aplicación de redes sociales que ha sacudido el mundo eventualmente alcanza un punto máximo. Y luego llega algo nuevo.

Si tuviera que apostar, diría que la evolución natural para aplicaciones como TikTok, Instagram, YouTube y Twitter es convertirse en la llamada “super app”.

El jefe de Twitter, Elon Musk, ha sido bastante vocal sobre sus planes de crear la primera “super app” en Estados Unidos, utilizando Twitter como base del proyecto. ¿Quizás es el momento adecuado? ¡Escucha, escucha! ¿Y si Vine está volviendo… como parte de “X”?

Mientras que Facebook podría ser lo más cercano a una super app disponible en Estados Unidos (gracias a su propio Marketplace y capacidades de aplicación de citas), palidece en comparación con el chino WeChat.

Además de actuar como una aplicación de redes sociales (similar a Twitter), WeChat permite a los usuarios chinos enviar mensajes de texto, llamar e incluso hacer pagos y compras móviles sin salir de la aplicación. Y eso es solo la punta del iceberg.

El problema con este enfoque de la aplicación (no hay necesidad de aplaudir) es que una sola aplicación que haga todo lo que necesitas hacer en tu teléfono suena un poco… monopolístico. Pero no si le preguntas a los mismos miembros del congreso de Estados Unidos que dicen que Apple debería permitir que estas aplicaciones estén en la App Store. Que también son los mismos miembros del congreso que están a punto de prohibir TikTok.

Ironic, ironic, irónico…

