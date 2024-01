Ataques de Israel a Posiciones de Hezbollah en Líbano: Actualizaciones en Vivo

Israel, que dijo este fin de semana que había desmantelado con éxito la estructura militar de Hamas en el norte de la Franja de Gaza, dijo que estaba adoptando un enfoque táctico diferente en el sur, donde una población que buscó refugio allí teme cómo se desarrollará la guerra en los próximos meses.

El contraalmirante Daniel Hagari dijo el sábado que el ejército estaba actuando de manera diferente en el centro y sur de Gaza, donde la mayoría de los 2,2 millones de habitantes del enclave están hacinados, incluidos unos 2 millones de evacuados del norte, de lo que lo se estaba haciendo en el norte. Pero no el conocer qué cambiaría específicamente, diciendo que el cambio se basaba en lecciones “aprendidas de la lucha hasta ahora”.

En la mitad norte de la Franja, donde Israel inició su invasión terrestre a fines de octubre, el ejército ha “completado el desmantelamiento del marco militar de Hamas”, dijo el almirante Hagari, aunque agregó que las fuerzas todavía están combatiendo allí contra combatientes que aún libran la batalla incluso después de que su estructura de mando haya sido destruida.

Agregó que la lucha continuaría durante 2024.

Gabi Siboni, un coronel de la reserva militar y miembro del think tank Jerusalem Institute for Strategy and Security, dijo que Hamas mantenía infraestructura por encima y por debajo del suelo en el norte, “por lo que todavía es una zona de combate”. A pesar de los logros del ejército israelí, Hamas es “un enemigo difícil y decidido” que se ha armado y “construido fortalezas subterráneas” a lo largo de los años, dijo.

“Tomará tiempo desmantelarlo por completo”, dijo el Sr. Siboni, agregando que la lucha en el sur es aún más complicada por la densidad de la población civil allí, y que podría tener que continuar hasta 2025.

La sugerencia del ejército israelí de que la lucha en Gaza continúe durante el próximo año aterrorizó aún más a los gazatíes que ya habían sufrido pérdidas graves en los primeros tres meses de la guerra: familiares, amigos, vecinos, hogares, trabajos, escuelas e incluso, en un número creciente de casos, la capacidad para alimentarse.

“Enfrentamos un gran peligro, como civiles desarmados que no tienen nada que ver con la resistencia o portar armas”, dijo Youssef, de 32 años, un residente originario de la ciudad de Gaza que ha sido desplazado dos veces mientras intentaba huir del combate.

Si bien el ejército israelí ordenó con éxito a muchos gazatíes del norte que se evacuaran más al sur en las primeras etapas de la guerra, no se sabe cuántos exactamente, no hay a dónde ir para las personas del centro y sur de Gaza, excepto para amontonarse más en la ciudad gravemente superpoblada de Rafah, en la frontera sur de Gaza con Egipto.

Más de un millón de personas ya están hacinadas en los límites de Rafah, según las Naciones Unidas. Y la gente no puede regresar al norte: además de los episodios continuos de combate en el norte de Gaza, esa parte del territorio está en ruinas en su mayor parte.

Una campaña para desplazados palestinos en Rafah, Gaza, la semana pasada. No hay a dónde ir para las personas del centro y sur de Gaza, excepto para amontonarse más en la ciudad gravemente superpoblada. Crédito…Saleh Salem/Reuters

Las Naciones Unidas estimaron a fines de diciembre que alrededor de 65,000 viviendas en toda Gaza habían sido destruidas, y que cerca de 300,000 más habían resultado dañadas, lo que significa que más de medio millón de personas no tendrán un hogar al que regresar.

Para aquellas personas cuyas casas todavía eran habitables, dijo, muchas otras no podrían vivir en ellas de inmediato porque la infraestructura de Gaza estaba tan degradada y los explosivos dejados por el combate harían que el regreso fuera demasiado arriesgado.

Mientras tanto, los desplazados de Gaza enfrentan escasez cada vez más desesperada de alimentos, agua, ropa de abrigo y refugio para el clima invernal. Según los grupos de ayuda, alrededor de la mitad de los gazatíes corren el riesgo de morir de hambre.

“Hay niños, y no hay comida ni ropa, especialmente en el invierno”, dijo Youssef. “Si hablamos de sufrimiento, necesitaré mucho tiempo para explicarlo”.

Agregó: “Tenemos derecho a regresar a nuestros hogares y ver a nuestros hijos, y a tener comida, agua y bebida, y a estar seguros”.