No hubo nada en la biografía de Drew Ortiz en Sports Illustrated para sugerir que era algo que no fuera humano. “Drew ha pasado gran parte de su vida al aire libre, y está emocionado de guiarlo a través de su interminable lista de los mejores productos para evitar caer en los peligros de la naturaleza”, decía. “Hoy en día, rara vez pasa un fin de semana en el que Drew no está acampando, haciendo senderismo, o simplemente en la granja de sus padres”. El único problema? Fuera de Sports Illustrated, Drew Ortiz parece no existir. No tiene presencia en las redes sociales ni historial de publicación. Y aún más extraño, su foto de perfil en Sports Illustrated está a la venta en un sitio web que vende fotos de AI generadas, donde se le describe como un “hombre adulto joven blanco neutral con cabello castaño corto y ojos azules”. Ortiz no es el único autor generado por IA publicado por Sports Illustrated, según una persona involucrada en la creación del contenido que pidió no ser identificado por temor a represalias profesionales. “Hay muchos”, nos dijo sobre los autores falsos. “Yo pensé, ¿qué son? Esto es ridículo. Esta persona no existe”. “En la parte inferior [de la página] habría una foto de una persona y una descripción falsa de ellos, como ‘oh, John vive en Houston, Texas. Le encantan los juegos de jardín y pasar el rato con su perro, Sam’. Cosas así”, continuó. “Es una locura”. A menudo, la redacción de los autores generados por IA suena como si la hubiera escrito un extraterrestre. Un artículo de Ortiz, por ejemplo, advierte que el voleibol “puede ser un poco difícil de incorporar, especialmente sin una pelota real para practicar”. Según una segunda persona involucrada en la creación del contenido de Sports Illustrated que también pidió preservar el anonimato, no solo las fotos de los autores son generadas por IA. Al menos algunos de los artículos ellos mismos, dijeron, también se produjeron utilizando la IA. “El contenido es absolutamente generado por IA”, dijo la segunda fuente, “sin importar cuánto digan que no lo es”. Después de que nos comunicamos con el editor de la revista, The Arena Group, todos los autores generados por IA desaparecieron del sitio de Sports Illustrated sin explicación. Inicialmente, nuestras preguntas no recibieron respuesta. Pero después de publicar esta historia, un portavoz de The Arena Group proporcionó la siguiente declaración que culpaba a un contratista por el contenido: Hoy, se publicó un artículo que alega que Sports Illustrated publicó artículos generados por IA. Según nuestra investigación inicial, esto no es exacto. Los artículos en cuestión eran reseñas de productos y eran contenido con licencia de una empresa externa, AdVon Commerce. Una serie de artículos de comercio electrónico de AdVon se ejecutaron en ciertos sitios web de Arena. Monitoreamos continuamente a nuestros socios y estábamos en medio de una revisión cuando se plantearon estas acusaciones. AdVon nos aseguró que todos los artículos en cuestión fueron escritos y editados por seres humanos. Según AdVon, sus escritores, editores e investigadores crean y curan contenido y siguen una política que implica el uso contraplágicos y de software de contra-IA en todo el contenido. Sin embargo, hemos sabido que AdVon tenía escritores usar un seudónimo en ciertos artículos para proteger la privacidad del autor – acciones que no aprobamos – y estamos eliminando el contenido mientras nuestra investigación interna continúa y desde entonces hemos puesto fin a la asociación. Suena como si la investigación de The Arena Group se redujera prácticamente a preguntarle a AdVon si el contenido fue generado por IA y tomarlos en su palabra cuando dijeron que no lo era. Nuestras fuentes familiarizadas con la creación del contenido no están de acuerdo. La declaración tampoco aborda la acusación central de nuestra historia: que Sports Illustrated publicó contenido de escritores inexistentes con fotos de perfil generadas por IA. La implicación parece ser que AdVon inventó escritores falsos, les asignó biografías falsas y fotos de perfil generadas por IA, y luego se detuvo allí, solo publicando contenido escrito por humanos de la manera tradicional. Tal vez eso sea cierto, pero lo dudamos. Independientemente de ello, el contenido generado por IA marca una caída asombrosa de reputación para Sports Illustrated, que en décadas pasadas ganó numerosos premios “National Magazine Awards” por su periodismo deportivo y publicó trabajos de gigantes literarios que van desde William Faulkner hasta John Updike. Pero ahora que está bajo la administración de The Arena Group, partes de la revista parecen haberse convertido en un pueblo de Potemkin en el que los escritores falsos se inventan de la nada, se les asignan biografías y experticias completamente falsas para ganarse la confianza de los lectores, y se usan para generar guías de compra generadas por IA que se monetizan con enlaces de afiliados a productos que proporcionan una ganancia financiera cuando los lectores hacen clic en ellos. ¿Sabes algo sobre el uso de contenido generado por IA de The Arena Group? Envíanos un correo electrónico a [email protected]. Podemos mantener tu anonimato. Lo que hace que todo sea aún más dudoso, estas identidades generadas por IA son periódicamente eliminadas de la existencia en favor de nuevas. Algunas veces este verano, por ejemplo, Ortiz desapareció del sitio de Sports Illustrated por completo, su página de perfil se redirigió a la de una “Sora Tanaka”. Nuevamente, no hay registros en línea de un escritor con ese nombre, pero la foto de perfil de Tanaka está a la venta en el mismo mercado de fotos generadas por IA que Ortiz, donde se la describe como una “mujer adulta joven y alegre asiática con cabello castaño largo y ojos marrones”. “Sora siempre ha sido una gurú del fitness, y le encanta probar diferentes comidas y bebidas”, decía la biografía de Tanaka. “La Sra. Tanaka está emocionada de llevar su experiencia en fitness y nutrición al equipo de reseñas de productos, y promete traerte nada más que lo mejor de lo mejor”. Pero Tanaka tampoco duró. Finalmente también desapareció, reemplazada por otro perfil que no tenía foto y que Sports Illustrated eliminó junto con el otro contenido generado por IA después de que nos comunicáramos. No solo fueron reemplazados los perfiles de los autores, sino que cada vez que se cambiaba un autor, los artículos que supuestamente habían escrito serían atribuidos a la nueva persona, sin una nota del editor explicando el cambio de autoría. Ninguno de los artículos acreditados a Ortiz o los otros nombres contenía ninguna divulgación sobre el uso de IA o que el escritor no era real, aunque finalmente ganó un descargo de responsabilidad explicando que el contenido era “creado por un tercero”, y que “el personal editorial de Sports Illustrated no participa en la creación de este contenido”. ¿Sabes algo sobre ese “tercero”, o cómo se creó el contenido? Envíanos un correo electrónico a [email protected]. Podemos mantener tu anonimato. Aunque los autores generados por IA de Sports Illustrated y sus artículos desaparecieron después de que les preguntamos, operaciones similares parecen seguir vivas y bien en otro lugar del portafolio de The Arena Group. Tome TheStreet, una publicación financiera cofundada por Jim Cramer en 1996 que The Arena Group compró por 16.5 millones de dólares en 2019. Al igual que en Sports Illustrated, encontramos autores en TheStreet con biografías muy específicas que detallan lo que parecen ser humanos con experiencia específica, pero con fotos de perfil rastreables a ese mismo sitio de generación de rostros AI. Y al igual que en Sports Illustrated, estos escritores falsos son periódicamente borrados de la existencia y sus artículos se atribuyen a nuevos nombres, sin ninguna divulgación sobre el uso de la IA. A veces, los esfuerzos de TheStreet para eliminar a los escritores falsos pueden ser descuidados. En su página de título de la sección de reseñas, por ejemplo, el sitio aún presume de la experiencia de colaboradores generados por IA que desde entonces han sido eliminados, vinculando a perfiles de escritores que describe como que abarcan “desde padres que se quedan en casa hasta analistas de informática y de información”. Este equipo, continúa el sitio, “está compuesto por un grupo variado de personas que aportan antecedentes y experiencias variadas a la mesa”. ¿Personas? No estamos tan seguros. El “padre que se queda en casa” vinculado en esa oración anterior, por ejemplo, es un “Domino Abrams” – “un experto en limpieza y mantenimiento en el hogar”, al menos hasta que fue expulsado del sitio – cuya foto de perfil nuevamente se puede encontrar en ese mismo sitio que vende fotos generadas por IA. O mira a “Denise McNamara”, la “analista de información” de la que TheStreet presumía – “su amplia experiencia personal con dispositivos electrónicos le permite compartir sus hallazgos con otros en línea” – cuya foto de perfil nuevamente proviene del mismo mercado de fotos generadas por IA. O “Nicole Merrifield”, una presunta “maestra de primer grado” que “ama ayudar a las personas”, pero cuyo perfil es nuevamente de ese sitio de fotos AI. (En algún momento de este año, Abrams, McNamara y Merrifield fueron reemplazados por nombres cuyas fotos de perfil no están a la venta en el sitio de fotos AI). El escrutinio básico muestra que la calidad de las publicaciones de los autores generados por IA a menudo es pobre, con lenguaje que suena extraño y discrepancias de formato evidentes. Este artículo sobre finanzas personales del Merrifield generado por IA, por ejemplo, comienza con la afirmación libertaria generalizada de que “tu estado financiero se traduce en tu…”.