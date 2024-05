La subasta de almuerzo de Marc Benioff recauda $1.5 millones en su primer año reemplazando a Buffett.

“

La oferta ganadora de $200,100 por un almuerzo privado con el titán del software Marc Benioff podría parecer decepcionante a primera vista después de años de ofertas de varios millones de dólares por una comida privada con el inversor Warren Buffett, pero el ganador también se comprometió a donar un total de $1.5 millones a la organización benéfica para personas sin hogar de California que se beneficia de la subasta.

La subasta de una semana en eBay que recauda fondos para la Glide Foundation en San Francisco concluyó el viernes por la noche. Este es el primer año en que una comida con Benioff, que es Presidente y CEO de Salesforce, fue el premio después de que Buffett recaudara $53 millones para Glide durante más de dos décadas de almuerzos.

El ganador de la subasta de Benioff optó por permanecer en el anonimato al igual que muchos de los ganadores de un almuerzo con Buffett a lo largo de los años. El anciano de 93 años, Buffett, decidió que la subasta de 2022 sería la última, ya que continuaba reduciendo sus apariciones públicas, pero justo el fin de semana pasado, Buffett, que lidera el conglomerado Berkshire Hathaway, pasó todo el día respondiendo preguntas de miles de sus accionistas en la legendaria reunión anual de la empresa. La subasta final de Buffett atrajo $19 millones.

La subasta seguirá brindando un impulso a Glide, que proporciona comidas, atención médica, capacitación laboral, rehabilitación y vivienda para los pobres y personas sin hogar, pero representa una pequeña parte del presupuesto anual de $31 millones de la organización. Buffett se convirtió en un admirador de la organización benéfica después de que su primera esposa lo presentara a ella, y siempre dijo que estaba impresionado por la forma en que Glide lograba dar nueva esperanza a personas en situaciones desesperadas.

Las subastas de Buffett comenzaron en 2000 y continuaron cada año hasta que la pandemia provocó un par de años de ausencia. A partir de 2008, cada oferta ganadora por un almuerzo con el gigante de la inversión superó el $1 millón.

