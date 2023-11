Podcast de Apple en el trabajo: Dinero Encontrado

Sponsored by SimpleMDM: Check out SimpleMDM and discover the limitless possibilities of SimpleMDM’s powerful API. Whether you want to automate tasks or integrate SimpleMDM into your existing infrastructure, the API offers the flexibility you need to gain full programmatic access to your account and devices.

¡Patrocinado por SimpleMDM: Echa un vistazo a SimpleMDM y descubre las posibilidades ilimitadas de la potente API de SimpleMDM. Ya sea que desees automatizar tareas o integrar SimpleMDM en tu infraestructura existente, la API ofrece la flexibilidad que necesitas para obtener acceso programático completo a tu cuenta y dispositivos.

En este episodio de Apple @ Work, hablo con Mark Rand de Second Life Mac sobre el estado actual del intercambio empresarial de productos de Apple, el impacto del Apple Silicon y el iPad.

Notas del programa

Conectar con Bradley

Escuchar episodios anteriores

FTC: Usamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más.