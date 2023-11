Argumentos de Google para defenderse en el histórico juicio por monopolio

Durante las últimas dos semanas y media, Google ha citado a una docena de testigos para defenderse de las acusaciones del Departamento de Justicia y un grupo de fiscales generales estatales de que mantuvo ilegalmente un monopolio en la búsqueda y la publicidad, en un caso de competencia desleal que podría remodelar el poder tecnológico.

Los abogados de Google están a punto de terminar sus argumentos en el caso – EE. UU. et al. v. Google – el martes, lo que será seguido por una réplica del gobierno. Se espera que el juez Amit P. Mehta del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia, que preside el juicio sin jurado, entregue un veredicto el próximo año después de que ambos lados resuman sus casos por escrito y presenten sus argumentos finales.

La defensa principal de la empresa se ha centrado en cómo justificó sus acciones y cómo ayudó a los consumidores y la competencia. Aquí están los principales argumentos de Google.

Cómo Google justificó sus acciones

Pagó a Apple una cantidad apropiada (y no revelada) de dinero

El meollo del caso de EE. UU. contra Google es que la empresa le pagó a Apple y otras plataformas tecnológicas para convertirse en el motor de búsqueda predeterminado en el iPhone y otros dispositivos, impidiendo así que los competidores compitieran y evitando que Apple desarrollara potencialmente su propio producto de búsqueda.

Pero en el estrado de testigos, Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, dijo que había “valor” en ser el motor de búsqueda predeterminado en un dispositivo y presentó los acuerdos con otras empresas como decisiones comerciales sólidas.

Google pagó $26.3 mil millones por su motor de búsqueda para que sea la selección predeterminada en navegadores móviles y de escritorio en 2021, según datos internos de la empresa presentados durante el juicio. La mayor parte de eso, alrededor de $18 mil millones, fue a Apple, según The New York Times. Kevin Murphy, un experto económico de Google, testificó el lunes que Google compartió el 36 por ciento de los ingresos por búsqueda del acuerdo predeterminado con Apple.

El Sr. Pichai testificó que renovó repetidamente el acuerdo de motor de búsqueda con Apple porque funcionaba bien, lo que llevó a un aumento en el uso de la búsqueda y los ingresos y benefició a Apple, Google y sus accionistas. Dijo que Google le pagó a Apple tanto para proteger la experiencia de búsqueda de los usuarios en los iPhones, sin saber si Apple habría degradado esa experiencia si Google no hubiera mejorado los términos financieros del acuerdo.

Google no es el único buscador en la ciudad

Para rebatir la idea de que otros motores de búsqueda eran demasiado pequeños para competir por el estado predeterminado en los navegadores, los abogados de Google argumentaron en el juicio que los rivales habían podido ganar contratos, pero no habían podido mantenerlos debido a la mala calidad de sus productos.

Citando un episodio en 2014 cuando Mozilla, que hace el navegador Firefox, salió de una asociación de búsqueda predeterminada con Google y seleccionó a Yahoo.

La elección no fue popular entre los usuarios y fue desastrosa para el navegador Firefox, dijo Mitchell Baker, directora ejecutiva de Mozilla, en una deposición que se reprodujo en el juicio. La experiencia de usuario de Yahoo se deterioró y se sobrecargó con anuncios, dijo ella, y fue “desgarrador” enviar usuarios a Yahoo. Mozilla regresó a Google en 2017.

Los abogados del gobierno señalaron que la participación de mercado de Google en la búsqueda de más del 90 por ciento es evidencia de que las acciones de la empresa sofocaron una competencia significativa. Pero los abogados de Google dijeron que la participación de mercado de su motor de búsqueda era solo parte de la historia, porque la empresa compitió ampliamente con más jugadores, incluidos TikTok y Amazon, donde los consumidores buscan información en línea.

El gobierno también acusó a Google de abusar de su posición en el mercado de publicidad en línea. Google nuevamente trató de ampliar el horizonte en el juicio, diciendo que estaba compitiendo por el gasto en publicidad que podría haber ido a cualquier empresa, desde Expedia hasta Meta, dueña de Facebook e Instagram.

Cómo Google ayudó a las personas y fomentó la competencia

Ha invertido más que otros rivales de búsqueda en hacer que su producto sea grandioso

Un impulso de la defensa de Google fue que su enfoque e inversiones en búsqueda no perjudicaron a los consumidores y a otros, como el gobierno ha intentado argumentar, sino que, en cambio, trajeron beneficios.

En más de una ocasión, Google se refirió a las suma de dinero que gastó en investigación y desarrollo. El año pasado, la cifra totalizó alrededor de $40 mil millones. Prabhakar Raghavan, jefe de búsqueda de Google, testificó que tales inversiones ayudaron a la empresa a ofrecer la mejor tecnología a los usuarios.

“Sería tonto de nuestra parte no poner nuestro mejor pie adelante”, dijo. Esa fue la razón por la que Google empleó a 8,000 ingenieros y gerentes de productos para su motor de búsqueda, incluidas alrededor de 1,000 personas enfocadas en la calidad, agregó.

Google argumentó que sus rivales no habían invertido de la misma manera. Al preguntar a Satya Nadella, director ejecutivo de Microsoft, anteriormente en el juicio, un abogado de Google lo presionó sobre si Microsoft todavía dedicaba menos empleados a su motor de búsqueda, Bing, que Google a su producto de búsqueda. El Sr. Nadella evitó los detalles del personal de Microsoft y dijo que la empresa estaba invirtiendo principalmente en áreas centrales del negocio de búsqueda.

Sus innovaciones han ayudado a los consumidores en todo el mundo

Google dijo que había marcado el ritmo de los avances tecnológicos. Dijo que había actualizado su navegador Chrome cada seis semanas, con mayor frecuencia que la tradicional actualización de su navegador por parte de Microsoft, Internet Explorer. Ha introducido características de Android que obligaron a Apple a responder, lo que resultó en más aplicaciones y otras características de teléfonos inteligentes, testificó el Sr. Pichai en el juicio.

Durante los contrainterrogatorios, los abogados del Departamento de Justicia buscaron destacar que Google podría haber traído más innovación a los usuarios, pero no lo hizo para poder salvaguardar su monopolio. Señalaron una propuesta de Google en 2019 para crear un motor de búsqueda incógnito, que no habría almacenado datos de los usuarios, pero que podría haber hecho perder miles de millones de dólares a la empresa. Google decidió no construir el navegador.

Los abogados del Departamento de Justicia buscaron resaltar el retraso de Google en llevar la inteligencia artificial generativa a los usuarios, quedándose con la tecnología hasta que OpenAI lanzó ChatGPT en noviembre pasado. Fue parte de un argumento más amplio del gobierno de que Google no había mejorado adecuadamente los productos para los consumidores hasta que sintió presión competitiva.

El gobierno también acusó a Google de usar su poder en la búsqueda y la publicidad para aumentar los precios de los anuncios cuando enfrenta dificultades financieras. Los empleados de la empresa testificaron que equilibraban su búsqueda de ingresos de cada anuncio con el aseguramiento de que los usuarios en general veían anuncios de alta calidad en sus resultados de búsqueda.

Sus acciones han sido competitivas en general, no anticompetitivas

El Departamento de Justicia argumentó en el juicio que las acciones de Google perjudicaron la competencia y negaron beneficios a los consumidores. Si el gobierno demuestra que existe ese perjuicio, entonces Google tiene que demostrar que esos perjuicios se vieron superados por los beneficios a la competencia creados por sus acciones.

Con ese fin, Google se centró en el juicio en cuándo introdujo su motor de búsqueda y otros productos y cómo su entrada a esos mercados aumentó la competencia.

Google argumentó que cuando lanzó su motor de búsqueda en 1998, fue a un mercado de búsqueda que era dominado por Yahoo, AltaVista y Ask Jeeves. Google dijo que su navegador Chrome, que debutó en 2008, interrumpió un mercado de navegadores donde reinaba supremo Internet Explorer de Microsoft. Y fomentó más competencia contra el iPhone de Apple con su sistema operativo Android, que presentó en 2008, dijo la empresa.

(Cecilia Kang contribuyó a este informe.)