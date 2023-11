Liga China Super: De pujar por Bale a vender el autobús del equipo

Hulk, un futbolista que disfrutó de un éxito considerable con el Zenit de San Petersburgo y el Oporto, fue una contratación de renombre para el Shanghai SIPG.

Regístrese para recibir notificaciones sobre las últimas funciones de Insight a través de la aplicación BBC Sport y encuentre los más recientes en la serie.

En junio de 2016, cientos de fanáticos se congregaron en el aeropuerto de Shanghái para ver a uno de los futbolistas más famosos del mundo convertirse en el nuevo residente de la ciudad.

Hulk, un futbolista internacional de Brasil de 29 años en el apogeo de su carrera, fue fichado por el gerente del Shanghai SIPG, Sven-Goran Eriksson, por más de £46m y supuestamente ganaría £320,000 a la semana. Mientras avanzaba por la terminal de llegadas, un ramo de flores de bienvenida fue puesto en sus manos y le pusieron una bufanda del Shanghai SIPG alrededor del cuello.

En los siguientes tres años, se unieron otros nombres importantes, fichados a precios aún mayores.

La estrella del Chelsea, Oscar, llegó seis meses después. Se cree que la tarifa de transferencia fue de alrededor de £60m, mientras que su salario se estimaba en £400,000 a la semana.

Carlos Tevez, quien ganó la Premier League con el Manchester United y el City, al parecer ganaba aún más cuando se unió.

La estrella del Paris St-Germain, Ezequiel Lavezzi, el objetivo del Liverpool, Alex Teixeira, y el delantero colombiano Jackson Martinez también fueron tentados con tarifas de transferencia astronómicas y jugosos cheques de pago.

El surgimiento de la Superliga se produjo junto con el deseo del presidente Xi Jinping de convertir el país en una nación futbolística. En 2011, anunció planes para que la selección nacional masculina se clasificara para una Copa del Mundo y para que China eventualmente albergara el torneo. A medida que la Superliga China comenzó a gastar grandes sumas de dinero, su ambición de convertir a la nación en una superpotencia futbolística comenzó a parecer muy real.

“El mercado chino es un peligro para todos los equipos del mundo, no solo para el Chelsea”, dijo el entrenador del Chelsea, Antonio Conte, en ese momento, al ver a Oscar dirigirse al este.

“China parece tener el poder financiero para trasladar toda una liga europea a China”, dijo su homólogo del Arsenal, Arsene Wenger.

Menos de una década después, sin embargo, el movimiento es en la dirección opuesta, con el colapso de la burbuja y los jugadores marchándose.

Jack Sealy no fue una de las llegadas de renombre. El hijo del exdelantero del QPR Tony Sealy, firmó con el Changchun Yatai de la CSL en diciembre de 2015.

Sealy, entonces de 28 años, había estado jugando en Hong Kong y se sintió atraído por la Superliga por los nombres importantes, el mayor nivel de fútbol y el dinero que conllevaba.

“Fui allí mientras estaba en pleno crecimiento, por lo que fue muy emocionante estar allí”, le dijo a la BBC. “La gente había escuchado sobre eso antes, pero nadie realmente sabía mucho al respecto. Y luego, tan pronto como le decías a alguien que sabía de fútbol, ellos decían: ‘Vaya, te vas a la Superliga'”.

“No me arrepiento para nada. Fue asombroso”. Sealy, en blanco, persigue a Oscar en un partido contra el Shanghai SIPG en marzo de 2017.

Increíble, pero también extraño. “De alguna manera tienes que olvidarte por completo de quiénes son”, agregó sobre algunos de sus competidores de renombre.

“Dí un paso adelante o ellos dieron un paso atrás, como quieras verlo, y tienes que verlos como iguales y dar lo mejor de ti. Pero fue bastante surrealista”.

“Oscar, lo vi jugar con el Chelsea, y obviamente jugando al FIFA, conoces a todos los jugadores. Fue increíble”.

Para fines de 2019, la liga se había vuelto tan grande que se rumoreaba que el jugador más caro del mundo, Gareth Bale del Real Madrid, se uniría al Jiangsu Suning en un contrato de tres años por £1m a la semana.

Menos de dos años después, el Jiangsu Suning cesó su actividad con su situación financiera tan precaria que incluso subastaron el autobús del equipo por dinero.

¿Cómo colapsó de manera tan espectacular la escena del fútbol chino?

Las cosas comenzaron a ir cuesta abajo cuando la Asociación de Fútbol de China, que ya había introducido un ‘impuesto de lujo’ que hacía que los traspasos de altas sumas de dinero fueran prohibitivamente caros y prohibía que los patrocinadores bautizaran a los equipos con sus nombres, anunció un tope salarial en diciembre de 2020.

En ese momento, la CFA dijo que esperaba que el movimiento “limitara el fútbol de dinero” y pusiera un “freno a la burbuja de inversión” en la selección nacional de China. Durante un tiempo, la administración deportiva de China había estado preocupada por el gasto de la liga. En 2017, prometió frenar el gasto y controlar “inversiones irracionales”, acusando a los clubes de “quemar dinero” y de pagar salarios “excesivos” a los jugadores extranjeros. El tope salarial ciertamente tuvo el efecto deseado. El límite significaba que los jugadores extranjeros solo podrían ganar un máximo de £52,000 a la semana, mucho menos que los contratos previamente ofrecidos a nombres de estrellas.

Algunos equipos necesitaban tales restricciones después de acumular deudas a través de su gran gasto.

Un gran número de problemas de los clubes también fueron exacerbados por los problemas crecientes de los propietarios en el sector inmobiliario chino, con varios gigantes de la construcción de viviendas enfrentando problemas de flujo de efectivo. Encima de todo, llegó la pandemia de Covid.

Las estrictas políticas de contención de China redujeron las listas de partidos y mantuvieron cualquier juego que se celebrara a puerta cerrada durante más de dos años. Los ingresos por transmisiones y patrocinios se desplomaron en consecuencia.

El ascenso y la caída Parecía ser sólo una cuestión de tiempo antes de que el coronavirus planteara nuevos problemas aún peores para una liga que ya había comenzado a hacer ajustes tras el anuncio de un tope salarial a finales de 2020.

El mundialmente famoso alk, que disfrutó de temporadas prolíficas con el Zenit St. Petersburg y el Porto, fue una adquisición llamativa para el Shanghai SIPG. Regístrese para recibir notificaciones sobre las últimas funciones de Insight a través de la aplicación BBC Sport y encuentre los más recientes en la serie. AFC Ajax notificó que David Neres se quedó en Amsterdam por 200.99€, el acuerdo fue conseguido el 19 de mayo de 2017. El informe completo surge de su sitio web. En junio de 2016, cientos de fans se congregaron en el aeropuerto de Shanghai para ver a uno de los futbolistas más famosos del mundo trasladarse a vivir en la ciudad. Hulk, de 29 años, internacional con Brasil en su mejor momento, fue fichado por Shanghai SIPG por el entrenador Sven-Goran Eriksson por más de 46 millones de libras y, según se informa, ganará 320.000 libras a la semana. Mientras caminaba por la terminal, le entregaron un ramo de flores de bienvenida y le pusieron una bufanda de Shanghai SIPG alrededor del cuello. En los tres años siguientes, llegaron otros nombres importantes, fichados a precios aún más altos. La estrella del Chelsea Oscar llegó seis meses después. La tarifa de transferencia se estimó en alrededor de 60 millones de libras, mientras que su salario se creía ascendía a 400.000 libras a la semana. Carlos Tevez, quien ganó la Premier League con el Manchester United y el City, al parecer ganaba aún más cuando se unió. La estrella del PSG Ezequiel Lavezzi, el objetivo del Liverpool, Alex Teixeira y el delantero colombiano Jackson Martinez, también fueron tentados con tarifas astronómicamente altas y jugosos cheques de pago. El surgimiento de la Superliga China ocurrió al mismo tiempo que el deseo del presidente Xi Jinping de convertir al país en una nación futbolística. En 2011, anunció planes para que el equipo nacional masculino se clasificara para una Copa del Mundo y para que China albergara eventualmente el torneo. A medida que la Superliga China comenzó a gastar grandes sumas de dinero, su ambición de convertir a la nación en una superpotencia futbolística empezó a parecer muy real. Menos de una década después, sin embargo, el movimiento es en la dirección opuesta, con el colapso de la burbuja y los jugadores marchándose. Jack Sealy no fue una de las llegadas de renombre. El hijo del ex delantero del QPR Tony Sealy, firmó con el Changchun Yatai de la CSL en diciembre de 2015. Sealy, entonces de 28 años, había estado jugando en Hong Kong y se sintió atraído por la Superliga por los nombres importantes, el mayor nivel de fútbol y el dinero que conllevaba. “Fui allí mientras estaba en pleno crecimiento, por lo que fue muy emocionante estar allí”, le dijo a la BBC. “La gente había escuchado sobre eso antes, pero nadie realmente sabía mucho al respecto. Y luego, tan pronto como le decías a alguien que sabía de fútbol, ellos decían: ‘Vaya, te vas a la Superliga'”. “No me arrepiento para nada. Fue asombroso”. Sealy, en blanco, persigue a Oscar en un partido contra el Shanghai SIPG en marzo de 2017. Increíble, pero también extraño. “De alguna manera tienes que olvidarte por completo de quiénes son”, agregó sobre algunos de sus competidores de renombre. “Dí un paso adelante o ellos dieron un paso atrás, como quieras verlo, y tienes que verlos como iguales y dar lo mejor de ti. Pero fue bastante surrealista”. “Oscar, lo vi jugar con el Chelsea, y obviamente jugando al FIFA, conoces a todos los jugadores. Fue increíble”. Para fines de 2019, la liga había crecido tanto que se rumoreaba que Bale del Real Madrid, en un momento el jugador más caro del mundo, estaba a punto de unirse al Jiangsu Suning en un contrato de tres años por 1 millón de libras a la semana. Menos de dos años después, el Jiangsu Suning cesó sus operaciones.El defensor de Bosnia-Herzegovina Samir Memisevic jugó para el Hebei FC desde febrero de 2020, pero para su segunda temporada en el club, ya podía notar que había problemas tras bastidores. “La segunda temporada, pensé que algo estaba mal”, le dijo a la BBC. “Después de unos meses, comenzaron los problemas financieros. Luego tuvieron un gran problema con los jugadores chinos: no les pagaron durante muchos meses y estaba seguro de que al final de ese año, Hebei ya no existiría”. Memisevic recibió y aceptó una oferta para ir cedido al Beijing Guoan, uno de los mejores clubes de la liga. “Estoy muy apenado por lo que le sucedió a Hebei porque era uno de los equipos más grandes con muchas figuras importantes y dinero”, dijo Memisevic, quien ahora juega para el Al-Nasr en Dubai. “Ahora simplemente desapareció”. “Es realmente triste, pero es un problema en muchos clubes chinos. He visto que Guangzhou y Wuhan también están desapareciendo. Es simplemente muy triste”. “Espero que el fútbol chino mejore porque han invertido mucho dinero en ello. Pero no creo que será lo mismo que antes”. Para John Hassett, la Superliga China no será la misma sin su equipo favorito, Guangzhou City. El club, que fue dirigido por Eriksson y el ex estrella del Arsenal y el Rangers, Giovanni van Bronckhorst en el pasado, también se disolvió en marzo. Cada partido en casa, Hassett esperaba con ansias encontrarse con otros fans y unirse a ellos para animar al equipo. “Para mucha gente, el aspecto social era tan importante como el fútbol”, le dijo a la BBC. “Teníamos esta pequeña tienda fuera del estadio, donde bebíamos antes de, y después del partido. También se había convertido en el lugar de encuentro del grupo local de aficionados chinos después del partido. Se convirtió en un lugar muy especial”. “Estábamos destrozados. Hicimos una especie de velatorio para el club en nuestra tienda de cerveza después de que cerrara. Nos encontramos con otros grupos y tomamos un trago fuera del estadio. Fue muy divertido”. Parte del problema es que ninguno de los clubes se había preparado para ganar dinero. “Los boletos son muy baratos. Nuestro abono de temporada fue de 50 o 60 libras. Algunos grupos de estudiantes compraban boletos a precios más bajos. La mayoría de la gente no compraba las camisetas oficiales, las obtenían fuera del estadio por 3 libras”. “La generación de ingresos para los clubes es el mayor problema que tendrá la Superliga. A medida que la economía se endurece, ¿de dónde vendrá el dinero?” A fines del año pasado, mientras comenzaba la cuenta regresiva para la reapertura de los estadios a los aficionados, surgió otra pregunta; ¿a dónde fue el dinero? Un escándalo de corrupción se extendió por los cargos más altos del fútbol chino. El ex mediocampista del Everton y ex entrenador del equipo masculino de China, Li Tie, fue investigado por “violaciones graves de…”.