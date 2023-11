Oferta de Black Friday de Decluttr: Los mejores precios del año en productos Apple.

Decluttr es conocido por ofrecer la mejor combinación de valores en efectivo generosos y una experiencia perfecta para comerciar con tus dispositivos Apple. Pero ¿sabías que también puedes comprar y ahorrar mucho en tecnología reacondicionada con el socio exclusivo de canje de 9to5Mac? Para el Viernes Negro, Decluttr está ofreciendo hasta $150 de descuento en sus dispositivos iPhone, iPad y MacBook reacondicionados y más, eso es además del ahorro de cientos de dólares en comparación con la compra de tecnología nueva.

¡Desde el jueves 23 de noviembre hasta el domingo 26 de noviembre, Decluttr está ofreciendo hasta $150 de descuento en una gran variedad de teléfonos y tecnología reacondicionada, incluyendo iPhones, iPads y MacBooks, en su venta más grande del año!

¡Nunca ha habido un mejor momento para adquirir el dispositivo que deseas a un precio que te encantará, con una garantía de un año incluida!

¿Por qué elegir lo reacondicionado con Decluttr?

7 razones para ahorrar con los dispositivos Apple reacondicionados de Decluttr:

Los dispositivos reacondicionados son cientos de dólares más baratos que comprar nuevos

Garantía limitada de 12 meses gratuita como estándar en todas las compras de tecnología

Cada producto tecnológico que vende Decluttr pasa por hasta 90 controles de calidad extensos realizados por técnicos expertos, incluida la prueba exhaustiva de batería, cámara y altavoz/micrófono

Extensión del costo con opciones de pago flexibles de Klarna y PayPal Credit

Envío estándar gratuito en todos los pedidos, con la opción de actualizar a envío exprés

Calificado como excelente en Trustpilot con más de 27.000 opiniones

La tecnología reacondicionada es mejor para el planeta ya que ayuda a reducir los desechos electrónicos manteniendo los productos en circulación por más tiempo y también puede reducir el impacto ambiental de los nuevos productos

Ofertas de Decluttr para el Viernes Negro y la Semana Cibernética

Venta del Viernes Negro: jueves 23 de noviembre – domingo 26 de noviembre

¡Ahorra hasta $150 en todos los teléfonos y tecnología reacondicionada en la venta más grande del año de Decluttr!

Venta de la Semana Cibernética: lunes 27 de noviembre – domingo 3 de diciembre

¿Te perdiste las ofertas del Viernes Negro? ¡No te preocupes, aún puedes ahorrar hasta $150 en la venta de la Semana Cibernética de Decluttr!

Ofertas destacadas

