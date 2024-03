Aquí hay una vista previa de Géminis en Mensajes de Google [Actualizado]

[Actualización: Google ha proporcionado una aclaración adicional sobre algunas de las capacidades de Gemini. En el artículo, mencionamos que Gemini no puede cargar imágenes; sin embargo, Google afirmó que puede importar archivos de imagen. Puede importar archivos JPG, PNG y WebP.

En cuanto a la sección sobre Gemini en chats grupales, Google confirmó que Gemini simplemente no está diseñado para chats grupales, por lo que no funcionará cuando se agregue a un grupo. Los chats grupales no se envían a los servidores de Gemini.]

Artículo original:

No es ningún secreto que Google tiene previsto introducir Gemini en todo el ecosistema de Android. Una forma en la que planea hacerlo es implementando Gemini en las aplicaciones principales de Google, y Google Messages es una de las primeras aplicaciones en hacerlo. Gracias a la investigación de AssembleDebug, finalmente pudimos vislumbrar la visión de Google para un servicio de mensajería integrado con inteligencia artificial.

En este momento, esto sigue estando en etapa de desarrollo, por lo que podría haber cambios importantes entre ahora y el lanzamiento oficial. Además, no estamos seguros de si todas las funciones mostradas llegarán al producto final. Por lo tanto, es recomendable tomar esta noticia con cautela.

Aquí tienes un vistazo a Gemini integrado en Google Messages

AssembleDebug pudo ver varias de las funciones que Gemini traerá a Google Messages. Podrás acceder a Gemini en una conversación separada. Esto es similar a My AI de Snapchat. Usarlo será como usar cualquier otro chatbot; escribirás tu consulta en el campo de texto, presionarás enviar y esperarás una respuesta estilo mensaje de texto. Sin embargo, esto será diferente de un chatbot regular porque muchas de las respuestas estarán adaptadas a conversaciones de mensajes de texto.

Integración de mapas

Al mirar las capturas de pantalla a continuación, vemos que Gemini genera varias formas de respuestas. Por ejemplo, en la primera captura de pantalla, simplemente vemos el texto “Encuentra algo cercano”. Debajo de eso, vemos que Gemini pudo acceder a Google Maps para encontrar ubicaciones cercanas. Mostró una lista de ubicaciones cercanas. Lo interesante es que cada entrada muestra el nombre, un enlace a esa ubicación (no sabemos si lleva al sitio web de esa ubicación o si lleva al perfil de Google Maps de esa ubicación), la calificación por estrellas y el horario de atención.

Generación de código

En la siguiente captura de pantalla, vemos un ejemplo del chatbot generando código. Generó un script de bash para listar archivos en Foldee. Bajo el código, vemos una explicación. Esto muestra el compromiso de Google de ayudar a los usuarios de inteligencia artificial con su programación en lugar de simplemente generar código.

Reacciones de emoticonos

En la tercera captura de pantalla, vemos dos cosas. En primer lugar, vemos que puede generar imágenes dentro del chat. Así que podrás descargar estas imágenes de la conversación. Luego, si miras el mensaje en la parte superior de la misma captura de pantalla, vemos que Gemini reacciona a un emoticono con el texto “Gracias por el pulgar arriba”. Esa función puede que no sea la más útil, pero aún así es un buen detalle.

La última captura de pantalla muestra que Gemini en Google Messages aún no puede procesar imágenes cargadas. Así que tendremos que esperar para esa funcionalidad.

Otras cosas a tener en cuenta

Una cosa importante que hay que saber sobre esta función es que existe un posible riesgo de seguridad. Usar Gemini en Google Messages significa que las conversaciones no estarán encriptadas. Por lo tanto, existe la posibilidad de que los mensajes que envíes a Gemini sean vulnerables.

En cuanto a la disponibilidad, la noticia es un poco decepcionante. Actualmente, Google está probando esto en la última versión de Google Messages (versión messages.android_20240318_00_RC00.phone.openbeta_dynamic). Por lo tanto, si no estás registrado en la beta de Google Messages, no podrás acceder a la función. Incluso si actualmente tienes la beta, aún se necesitó trastear y jugar con el software para activar Gemini en Google Messages.

Google dijo que comenzará a implementar esta función en la versión beta de la aplicación, pero la lista de dispositivos elegibles es bastante limitada. Para usar esta función, al menos inicialmente, necesitas tener un Pixel 6 o más nuevo, Pixel Fold, Galaxy S22 o más nuevo, o un Galaxy Z Flip/Fold o más nuevo. No sabemos cuándo Google planea llevar esta función a más dispositivos.