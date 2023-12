Aprovecha y ahorra $70 al adquirir el nuevo Apple Watch Series 9 mientras aún puedas.

Si no lo has escuchado, Apple ha anunciado que dejará de vender el Apple Watch Series 9 a finales de esta semana debido a una disputa de patentes, por lo que no pasará mucho tiempo antes de que los suministros se agoten en todas partes. Afortunadamente, todavía puedes conseguir uno en oferta en este momento: Amazon está vendiendo el Apple Watch Series 9 de 41 mm y 45 mm por $329 y $359, un ahorro de $70 cada uno y coincidiendo con el precio más bajo que hemos visto.

El Apple Watch Series 9 tiene las mismas pantallas de 41 mm y 45 mm que el Series 8 con una matriz idéntica de sensores: ECG, oxígeno en sangre, ritmo cardíaco y temperatura. Sin embargo, tiene un nuevo chip S9 que es más rápido e inteligente con un nuevo Motor Neural de cuatro núcleos, así como una batería para todo el día, resistencia al agua de 50 metros, SOS de emergencia y Detección de accidentes, y el nuevo gesto de doble toque que te permite controlar aplicaciones sin tocar la pantalla.

Apple anunció que dejará de enviar Apple Watches a Amazon y otros minoristas el 25 de diciembre, por lo que en enero podrían ser difíciles de encontrar. Así que aprovecha esta oferta de precio más bajo de todos los tiempos mientras aún puedas.