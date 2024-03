Apple TV+ recibió 13 nominaciones al Oscar pero no se llevó ningún premio.

Ninguna película de Apple TV+ ganó un Oscar el domingo, a pesar de que la épica histórica de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, obtuvo diez nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película, y la épica histórica de Ridley Scott, Napoleon, obtuvo tres nominaciones.

A pesar de los resultados finales, Apple dejó claro que está honrado de ser nominado. Y ambas películas han atraído a grandes audiencias desde su debut en el servicio de streaming de Apple.

Apple TV+ recibe 10 nominaciones al Oscar por Killers of the Flower Moon y 3 por Napoleon

Desde el principio, los ejecutivos de Apple TV+ se propusieron ganar premios de la industria para llamar la atención sobre el servicio de streaming emergente. Este año, Apple Original Films recibió un total de 13 nominaciones a los Premios de la Academia para las dos Películas Originales de Apple, diez para Killers of the Flower Moon y tres para Napoleon.

Además de Mejor Película, ya ganada por CODA, Killers of the Flower Moon recibió una nominación notable para Lily Gladstone como Actriz Principal. Ella ya hizo historia como la primera mujer indígena en ganar el premio equivalente de los Globos de Oro, y ahora lo ha vuelto a hacer con la nominación al Oscar.

Dos artistas indígenas más recibieron nominaciones: el difunto guitarrista y arreglista Robbie Robertson para Mejor Banda Sonora Original y el miembro de Osage Scott George para la Mejor Canción Original “Wahzhazhe (Una Canción para Mi Pueblo).”

También es importante destacar que la nominación de Scorsese como Mejor Director lo convierte en el director con más nominaciones de la historia, según Apple.

13 nominaciones, pero sin victorias

Apple TV+ logró solo una victoria de 14 nominaciones en los Globos de Oro. A menudo se ven como un predictor de los premios Oscar, y eso volvió a cumplirse en 2024.

Pero Apple dejó claro que está orgulloso de las nominaciones.

“Gracias a la Academia por estas nominaciones que celebran tanto a Killers of the Flower Moon, la poderosa película de Martin Scorsese que ha conmovido e inspirado a audiencias de todo el mundo, como al espectacular épico de Ridley Scott, Napoleon, dos historias que iluminan la experiencia humana,” dijo Zack Van Amburg, jefe de Video Mundial de Apple.

“Desde las dinámicas y complejas actuaciones de Lily Gladstone y Robert De Niro, y la hermosa cinematografía, diseño, edición y paisaje sonoro que sumergieron a los espectadores en el mundo de la Nación Osage, hasta los majestuosos trajes, escenarios y efectos visuales que dieron vida a Francia napoleónica en la pantalla, es maravilloso ver que tantos miembros de estos brillantes equipos creativos sean reconocidos hoy,” agregó. “¡Les aplaudimos a todos!”

Épicas históricas de Apple enfrentaron una fuerte competencia

Killers of the Flower Moon fue reconocida con 10 nominaciones al Oscar, incluida Mejor Película, Mejor Director (Martin Scorsese) y Mejor Actriz Principal (Lily Gladstone).

Foto: Apple TV+

La película de Scorsese, basada en Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, el libro de no ficción de 2017 del periodista David Grann, también recibió una nominación a Mejor Actor de Reparto para Robert De Niro, así como una nominación a Mejor Director y nominaciones para edición de película, cinematografía, música y más.

Napoleon, una biografía sobre el ascenso del conquistador y emperador francés Napoleón Bonaparte, recibió nominaciones para diseño de producción, diseño de vestuario y efectos visuales.

La competencia en los Premios de la Academia fue dura para Mejor Película y otras categorías. La película de Christopher Nolan, Oppenheimer, en particular, obtuvo 13 nominaciones al Oscar y se llevó el premio a la Mejor Película en 2024. (Ganó el mismo premio en los Globos de Oro.)

Nominación para Killers of the Flower Moon:

Mejor Película

Dirección: Martin Scorsese

Actriz Principal: Lily Gladstone

Actor de Reparto: Robert De Niro

Edición de Película: Thelma Schoonmaker

Cinematografía: Rodrigo Prieto

Diseño de Producción: Jack Fisk, Adam Willis

Diseño de Vestuario: Jacqueline West

Música (Banda Sonora Original): Robbie Robertson

Wahzhazhe (Una Canción para Mi Pueblo), Música (Canción Original): Scott George

Nominaciones para Napoleon:

Napoleon de Ridley Scott recibió tres nominaciones al Oscar.

Foto: Apple TV+

Diseño de Producción: Arthur Max, Elli Griff

Diseño de Vestuario: Janty Yates, David Crossman

Efectos Visuales: Charley Henley, Luc-Ewen Martin-Fenouillet, Simone Coco y Neil Corbould

Fuentes: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y Apple TV+

Nota: Este artículo fue publicado originalmente el 23 de enero de 2023. Se actualizó después de los resultados de la ceremonia de los Oscars.