Apple News Plus añade The Athletic, los artículos del NYT siguen sin estar disponibles

The New York Times Co. firmó un acuerdo con Apple para agregar la cobertura deportiva completa de The Athletic al paquete de suscripción Apple News +. Además, las reseñas de productos de Wirecutter de The Times estarán disponibles de forma gratuita para todos los usuarios de Apple News a partir del próximo año.

Sin embargo, los artículos del periódico homónimo de la New York Times Co. siguen siendo inaccesibles en la popular aplicación Apple News del gigante tecnológico. La New York Times Co. puso fin a su asociación para proporcionar artículos del Times a Apple News en 2020, diciendo en ese momento que el modelo de Apple News no encajaba con la necesidad de la empresa de “un camino directo” desde plataformas digitales para enviar “lectores de vuelta a nuestros entornos, donde controlamos la presentación de nuestro informe, las relaciones con nuestros lectores y la naturaleza de nuestras reglas comerciales”.

La New York Times Co. adquirió The Athletic en enero de 2022 por $550 millones. En julio, el periódico cerró su escritorio de deportes y dijo que traería una selección más amplia de historias de The Athletic a la publicación principal.

El acceso completo a las historias de The Athletic solo está disponible para suscriptores. Actualmente, el sitio ofrece a los nuevos suscriptores 12 meses por $1/mes, con la tarifa aumentando a $7.99/mes a partir de entonces. Mientras tanto, el plan All Access de New York Times (que incluye The Athletic) cuesta $25/mes después de un acuerdo introductorio de $4/mes durante los primeros seis meses.

The Athletic cuenta con más de 450 redactores, editores y productores a tiempo completo. El medio cubre cientos de equipos profesionales y universitarios en ligas deportivas de todo el mundo. Eso incluye la NFL, NBA, WNBA, MLB, NHL, MLS, English Premier League, PGA, National Women’s Soccer League, NCAA Division I Football Bowl Subdivision, baloncesto universitario masculino de la NCAA, baloncesto universitario femenino de la NCAA, LaLiga y la UEFA Champions League.

En los EE. UU., una suscripción a Apple News + cuesta $12.99 al mes e incluye acceso a cientos de periódicos y revistas importantes, incluidos el Wall Street Journal, el Washington Post, Sports Illustrated, Vogue, The New Yorker y People. (Divulgación: Variety se encuentra entre las publicaciones disponibles en Apple News +.) El servicio también proporciona un catálogo de artículos de audio narrados por los editores de Apple News + y crucigramas diarios creados en asociación con The Puzzle Society.

“Al igual que tantos aficionados a los deportes de toda la vida, soy un lector devoto de The Athletic y su fantástica cobertura deportiva y local”, dijo Eddy Cue, vicepresidente sénior de servicios de Apple, en un comunicado. “Estamos muy orgullosos de llevar a los fans del deporte The Athletic en Apple News+; a los millones de suscriptores de News + les va a encantar”. David Perpich, editor de The Athletic, agregó: “Estamos encantados de trabajar con Apple News para presentar incluso más lectores al periodismo de primera clase que solo The Athletic puede producir”.

En la pestaña de deportes en Apple News, los usuarios pueden seguir a sus equipos y ligas favoritos, recibir historias de varios cientos de editores; ver momentos destacados de juegos; y acceder a marcadores, horarios y clasificaciones de las principales ligas profesionales y universitarias. Apple News, curado por un equipo de editores a tiempo completo, está disponible en los EE. UU., Reino Unido, Canadá y Australia.