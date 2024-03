Apple lanza dos nuevos modelos de MacBook Air con procesador M3.

Both the 13-inch and 15-inch model feature the faster processor that Apple says is up to 60 percent faster than the M1. The M3 features an 8-core CPU and 10-core GPU with support for up to 24GB of unified memory.

The M3 GPU supports hardware-accelerated mesh shading and ray tracing for more realistic gaming experiences.

The new models also support the faster Wi-Fi 6E standard that provides up to twice as fast download speeds compared to the previous generation. Another new feature is support for two external displays when the laptop lid is closed.

There are no changes to the external design.

You can pre-order the new models starting today with the laptops officially arriving this Friday, March 8.

The 13-inch MacBook Air with M3 starts at $1.099 while the larger model with a 15-inch screen begins at $1,299. You can select from a midnight, starlight, silver, and space gray color.

Spanish translation:

Ambos modelos de 13 pulgadas y 15 pulgadas cuentan con el procesador más rápido que Apple dice que es hasta un 60 por ciento más rápido que el M1. El M3 cuenta con una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos con soporte para hasta 24GB de memoria unificada.

La GPU M3 admite sombreado de malla acelerado por hardware y trazado de rayos para experiencias de juego más realistas.

Los nuevos modelos también admiten el estándar Wi-Fi 6E más rápido que proporciona velocidades de descarga de hasta el doble en comparación con la generación anterior. Otra característica nueva es el soporte para dos pantallas externas cuando la tapa de la computadora portátil está cerrada.

No hay cambios en el diseño externo.

Puede realizar el pedido anticipado de los nuevos modelos a partir de hoy y las computadoras portátiles llegarán oficialmente este viernes 8 de marzo.

El MacBook Air de 13 pulgadas con M3 comienza en $1.099, mientras que el modelo más grande con una pantalla de 15 pulgadas comienza en $1.299. Puede seleccionar entre colores de medianoche, estrella, plateado y gris espacial.