Cómo usar un Apple Time Capsule para copias de seguridad en red

era la línea de productos de respaldo en red descontinuada de Apple. Así es como podrías usar uno en una red moderna. En 2008, Apple introdujo un producto llamado , que combinaba una Estación Base AirPort inalámbrica y un disco duro interno junto con el software de respaldo macOS . actuaba como un dispositivo de Almacenamiento Conectado a la Red (NAS) y permitía a los usuarios respaldar sus datos tanto manualmente utilizando un como un volumen NAS, como también utilizando la aplicación para automatizar los respaldos. Apple todavía envía en la carpeta /Applications con macOS, pero puso fin a la línea de productos en 2018 debido a alternativas más genéricas y económicas disponibles. Originalmente, habían cinco modelos de , todos con conectividad Wi-Fi y Ethernet. Los primeros cuatro modelos tenían el mismo factor de forma que las estaciones base de Wi-Fi de la línea AirPort Extreme de Apple, pero el quinto modelo de tenía una apariencia de torre pequeña con el disco duro encajado verticalmente en el centro del dispositivo. El modelo final incluía dos capacidades de almacenamiento interno posibles: 2TB o 3TB. . hoy en día Todavía puedes encontrar dispositivos funcionando hoy en día en el mercado de segunda mano, incluyendo en eBay, Amazon y otros sitios de venta en línea. Si eliges sabiamente, puedes encontrar un modelo original por alrededor de $50 o menos. Estos dispositivos siguen siendo buenos dispositivos de respaldo NAS, siempre y cuando los datos que deseas respaldar no excedan los 2TB o 3TB. Consulta nuestro otro artículo sobre cómo renovar un de quinta generación para uso moderno. Conectar un a una red moderna Para llevar un dispositivo vintage a una red moderna, puedes usar tanto Wi-Fi como Ethernet, pero recomendamos Ethernet si es posible, tanto por rendimiento como por fiabilidad. Si utilizas un módem de cable o DSL, generalmente puedes enchufar el puerto Ethernet WAN de directamente a tu módem. O puedes enchufar un switch Ethernet a tu módem y luego enchufar tu al switch. Puertos traseros de . Nota el pequeño botón de reinicio en la esquina inferior derecha. Luego, conecta el cable de alimentación de a una toma de corriente de CA para encenderlo. También puedes utilizar la aplicación AirPort Utility de macOS en la carpeta /Applications/Utilities para conectar tu a una red a través de Wi-Fi o para usarlo como puente hacia otra red Wi-Fi. Si deseas restaurar tu o actualizar su firmware, también necesitará una conexión a Internet. Restablecimiento y restauración Puedes restablecer el software de tu a su estado de fábrica presionando el pequeño botón empotrado en la parte trasera cerca del puerto de alimentación, pero no entraremos en todos los detalles de restablecimiento aquí. Cubrimos tanto los procesos de restablecimiento como de restauración para en un artículo anterior, así que consulta esa discusión para obtener detalles sobre cómo restablecer o restaurar. Una vez que tu esté restablecido a sus condiciones de fábrica, ejecuta la aplicación AirPort Utility de macOS y haz clic con el botón derecho en tu cuando aparezca en la ventana de la aplicación de utilidad: Configuración completa. En el recuadro que aparezca, puedes hacer clic en Editar y luego configurar el nombre de red del dispositivo, el nombre de la estación base y la contraseña de inicio de sesión. También puedes usar AirPort Utility para borrar y renombrar el disco duro interno de . Si tu está conectado a Internet, AirPort Utility también verificará si hay una actualización de firmware disponible de Apple, y si lo está, te pedirá que la actualices. Haz clic enActualizar el firmware, y el se reiniciará después de que se actualice el firmware. Actualiza el firmware, si es necesario. Respaldar en Finder Para hacer una copia de seguridad manual de archivos desde tu Mac a tu en Finder de macOS, primero necesitarás montar el disco duro de tu en el Escritorio de Finder. Para ello, selecciona Ir->Conectar al Servidor en la barra de menú de Finder en la parte superior de la pantalla. Haz clic en el botón Buscar en la ventana de Conexión y verás tu en la lista de dispositivos de red: Conectándose a tu nuevo . Haz doble clic en el icono de y te pedirá que inicies sesión. Ingresa tu nombre y contraseña para . Una vez que hayas iniciado sesión, el disco duro de se montará en el Escritorio de Finder de tu Mac como si fuera una unidad local. Ahora puedes hacer doble clic en él en el Escritorio y arrastrar archivos y carpetas hacia adentro y hacia afuera de él de la misma forma que lo harías con cualquier otra unidad. A medida que los archivos y carpetas se copian hacia o desde el disco duro de , verás una ventana de progreso de copia en Finder, tal como lo harías con cualquier otra copia de disco. Una vez finalizado, puedes desmontar la unidad de del Escritorio de tu Mac haciendo clic con el botón derecho del ratón o botón de Control. Selecciona Eject en el menú emergente para desmontar la unidad de . Añadir como un disco de Time Machine Alternativamente, puedes utilizar la aplicación de macOS para respaldar tus datos en tu . se encuentra en la carpeta /Applications en el disco de arranque de tu Mac. Pero antes de usar , deberás añadir tu como disco de respaldo de . Para ello, selecciona Ajustes del Sistema en el menú de Apple en tu Mac, luego desplázate hacia abajo y selecciona la pestaña General en Ajustes del Sistema. Desplázate hacia abajo en la derecha y selecciona para llegar al panel de configuración de : Selecciona desde la pestaña “General”. A la derecha, haz clic en el botónAñadir Disco de Respaldo. Te pedirán seleccionar un volumen para establecerlo como disco de respaldo de . Desplázate para seleccionar el disco de tu , luego haz clic en el botón Configurar Disco. Añadir un disco de . Te aparecerá una alerta preguntando si deseas conectar al dispositivo . Haz clic en Conectar. Si el disco de tu aún no se ha montado en el Escritorio de Finder, se te pedirá la contraseña de inicio de sesión. Ingresa la contraseña y haz clic en Conectar. Una vez hecho esto, el volumen del disco de se montará en el Escritorio en Finder. Si aparece una nueva ventana, puedes seleccionar el espacio máximo utilizado para respaldos y elegir si deseas cifrar los respaldos. Haz clic en Hecho después de seleccionar los ajustes. Es posible que se te pida incluso Borrar el disco de . Hazlo solamente si no contiene ningún dato que necesites preservar. Si tenías respaldos anteriores de configurados, es posible que te pregunten si deseas reclamar esos respaldos como parte del nuevo respaldo. Si es así, reclama los respaldos para fusionarlos con el nuevo respaldo. Si eliges la cifrado para el nuevo respaldo, se te pedirá que ingreses una contraseña para el cifrado. Asegúrate de hacer una nota de la nueva contraseña. Una vez que hayas establecido el volumen de como objetivo de respaldo nuevo, macOS empezará a hacer respaldos inmediatamente. Respaldar con ofrece un icono opcional en la barra de menú de macOS que puedes utilizar para iniciar y detener respaldos. Para habilitarlo, abre Ajustes del Sistema->Centro de Control y desplázate hacia . Haz clic en el menú emergente junto a y configúralo como Mostrar en Barra de Menú. El icono de aparecerá en la barra de menú de macOS como un pequeño icono de reloj con flechas a su alrededor. Al hacer clic en el icono de en la barra de menú, puedes monitorizar cualquier respaldo en progreso, saltar el respaldo actual, explorar respaldos existentes o abrir nuevamente el panel de ajustes de . Apple tiene una página detallando cómo añadir y configurar un respaldo de incluyendo cómo automatizar los respaldos y cómo utilizar el icono de en la barra de menú. Hay una sección de Configuración de en Mac en la Guía del Usuario de macOS que detalla cómo hacer ajustes de en el Mac, y cómo indicar a macOS qué archivos y carpetas respaldar. Puedes elegir respaldar todo, o solo un subconjunto de archivos y carpetas. También puedes descargar aún las Guías del Usuario de por de tercera, cuarta y quinta generación desde la página de Manuales del soporte de Apple. Las siguen siendo una solución de respaldo NAS viable…