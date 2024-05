El famoso disco duro My Passport de Western Digital ahora viene con una impresionante capacidad de almacenamiento de 6TB.

“

¿Alguna vez te has encontrado necesitando más almacenamiento para tu Mac o MacBook, pero mucho más? Western Digital acaba de presentar un disco que tiene la “mayor capacidad de almacenamiento del mundo en un disco duro portátil de 2.5” – y eso no es todo.

La línea de discos duros My Passport de Western Digital es súper popular y esto se debe en parte a su icónico aspecto elegante, alta capacidad, protección con contraseña integrada y la capacidad de usarlos en Mac sin necesidad de reformatearlos. Esto significa que, si eres alguien con cargas de trabajo en tanto Mac como Windows, puedes utilizarlo en ambos dispositivos sin preocuparte por la compatibilidad o el reformateo.

Anunciado hoy, el My Passport de 6TB cuesta $184.99 y funciona con USB-C, algo que tradicionalmente solo estaba disponible en la línea My Passport Ultra. El disco My Passport hecho específicamente para Mac cuesta $199.99 y, aunque no incluye un cable USB-C, es compatible.

Eso no es todo

Además de que la gama My Passport está disponible en un modelo de 6TB, la línea My Passport Ultra también está recibiendo un aumento de 6TB, que ofrece un aspecto diferente y la opción de un cable USB-C. Tanto el My Passport Ultra estándar de 6TB como la versión para Mac están disponibles para comprar por $199. Curiosamente, aunque ambos modelos tienen el mismo precio en dólares, cualquier persona que viva en el Reino Unido pagará £5 extra por la versión para Mac.

Si eres jugador, el WD_BLACK P10 game drive de Western Digital también está recibiendo un modelo de 6TB. Aunque ofrece la misma velocidad de transferencia de 5Gb/s que los discos anteriores, tiene una velocidad de lectura secuencial de hasta 130MB/s, lo que significa que puedes jugar a los mejores juegos de Mac directamente desde él, sin necesidad de instalarlos en el almacenamiento interno de tu Mac. Si quieres conectarlo a una PlayStation 5 o Xbox Series X también, podrá ejecutar juegos de PlayStation 4 y Xbox One respectivamente, pero no sus equivalentes de la generación actual. Puedes adquirir esto por $184.99.

Por último, el G-Drive ArmorATD también está recibiendo un modelo de 6TB. Diseñado para ser portátil, el G-Drive tiene una carcasa exterior súper protectora, que debería ayudar a protegerlo de caídas, lluvia, polvo y más. Siendo el más caro de la nueva gama, esto se puede comprar por $229.99. Si estás buscando una actualización de almacenamiento, hay muchas opciones geniales aquí.

