Apple lanza actualizaciones macOS Sonoma 14.1.1 y Ventura 13.6.2.

Apple ha lanzado macOS Sonona 14.1.1, una actualización del sistema operativo Mac. Las notas de lanzamiento indican que: “Esta actualización proporciona importantes correcciones de errores y actualizaciones de seguridad y se recomienda para todos los usuarios”. No hay más detalles en las notas, y el sitio web de lanzamientos de seguridad de Apple indica que 14.1.1 no tiene “entradas CVE publicadas”, lo que significa que no aborda ninguna preocupación de seguridad en la base de datos de Vulnerabilidades y Exposiciones Comunes.

Apple también ha lanzado macOS Ventura 13.6.2, que no aparece en el sitio web de desarrolladores de Apple, pero se menciona en los lanzamientos de seguridad de Apple. Es posible que el 13.6.2 sea para el nuevo MacBook Pro M3 de 14 pulgadas, porque algunos clientes han informado que la computadora portátil tiene Ventura en lugar de Sonoma, y no se les permite realizar actualizaciones. El parche 13.6.2 podría permitir que esa computadora portátil se actualice.

Cómo instalar macOS Sonoma 14.1 y Ventura 13.6.2

Antes de instalar la actualización, recomendamos hacer una copia de seguridad de los datos de su Mac. La instalación requiere una conexión a Internet y el Mac necesitará reiniciarse. La actualización es de 818.6 MB.

Haga clic en el menú Apple y seleccione Configuración del sistema.

En la columna de la izquierda, haga clic en General.

En la sección principal, haga clic en Actualización de software.

La Mac buscará la actualización. Si está disponible para instalar, puede hacer clic en Actualizar ahora para continuar. Si no ve la actualización, vuelva a verificar más tarde.

Para obtener más información, consulte nuestra súper guía de macOS Sonoma