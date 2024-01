Apple duplicó la cantidad de elementos que se pueden rastrear en la aplicación “Buscar” (Find My).

Muchos de nosotros poseemos múltiples dispositivos de Apple, por lo que no es raro ver un montón de rastreo cuando abres la aplicación de Find My. Inicialmente, Apple limitó el número de dispositivos que se podían rastrear en la aplicación a 16, lo cual era un problema para familias más grandes y otras personas, pero la empresa recientemente aumentó el límite. La compañía duplicó silenciosamente el límite cuando se lanzó iOS 16, pero ahora nos estamos enterando de ello.

Los usuarios ahora pueden tener hasta 32 productos en la aplicación de Find My, incluyendo AirTags, AirPods, carteras MagSafe, auriculares Beats y más. Mientras que los AirPods Max cuentan como un dispositivo, los AirPods de primera generación y los AirPods Pro cuentan como dos elementos, y los AirPods Pro de última generación cuentan como tres. Los estuches de los dispositivos cuentan como un elemento separado para ser rastreado, y cada uno de los nuevos AirPods Pro es rastreado por separado.

Apple aumentó sus límites con la introducción de iOS 16 e iPadOS 16 pero no cambió su sitio web hasta más recientemente. Vale la pena señalar que este cambio se aplica a los artículos, una de las tres categorías que rastrea la aplicación de Find My. Las personas y los dispositivos son las otras dos, que cubren cosas como el Apple Watch y los iPads. Esto debería hacer más difícil alcanzar el límite de 32 elementos, especialmente para aquellos de nosotros que poseemos múltiples dispositivos de Apple, pero no es difícil imaginar que algunas personas alcancen el límite con múltiples miembros de la familia utilizando AirPods.