Cómo usar la aplicación Journal en iOS 17 — comienza el 2024 con un nuevo hábito

Originalmente programado para lanzarse en iOS 17 pero luego retrasado, Journal finalmente ha llegado a iPhone, brindándote una forma fácil de tomar notas, escribir sentimientos y llevar un registro de tu vida. Combina notas con un calendario e incluso te permite tener un poco de privacidad mientras lo haces.

He estado probando Journal en mi propio iPhone 15 Pro Max, el mejor iPhone disponible, y estoy ansioso por ver cómo encajará en mi vida en los próximos meses. Así es como se usa la aplicación Journal en iOS 17 y algunos consejos para aprovechar al máximo.

Cómo usar la aplicación Journal en iOS 17

(Crédito de la imagen: Future / James Bentley)Abre Journal desde tu pantalla de inicioHaz clic en el botón + en la parte inferior de la pantalla, donde puedes elegir entre aspectos destacados, recibir sugerencias de ejercicios o indicaciones para comenzar a escribirPuedes comenzar desde cero o desde un aspecto destacado, la aplicación te dará opciones después de tocar +Cuando hayas terminado con un Journal o quieras crear uno nuevo, haz clic en Hecho, luego haz clic en + nuevamenteConsejos de Journal de Apple

He descubierto que, al igual que escribir artículos o música, lo mejor que puedes hacer para crear un diario es simplemente poner palabras en la página. No importa de qué quieras escribir, empieza a escribir cosas y ve a dónde llegas.

Si te gusta la idea de escribir pero no quieres escribir en tu teléfono mientras estás en movimiento, dedica un tiempo a ello con un teclado dedicado. Afortunadamente, puedes conectarlo directamente en la parte inferior de tu iPhone o conectarlo mediante Bluetooth, ya que Journal tiene soporte para teclados externos.

Una cosa más… Básico pero genial

Inicialmente, mi aplicación Journal no se parecía demasiado a mi aplicación de Notas estándar. Esto se siente casi por diseño. Es simplista, simplemente dándote espacio para escribir, y está ordenado cronológicamente para que puedas hojear todas tus entradas en un segundo. Lo que hace que Journal funcione mejor que otras aplicaciones de diario es la forma en que combina los datos almacenados en tu iPhone. Tu iPhone utiliza los datos de tu última caminata, las noches en las que escuchaste canciones y los días en los que tomaste fotos, y te anima a escribirlo todo.

Llevar un diario es un buen hábito para desarrollar para muchos, especialmente cuando estás luchando con tu salud mental, ya que los momentos pasados reflexionando también pueden equilibrar tu vida. Desafortunadamente, tu teléfono es excelente para recordar buenos recuerdos y flashar los malos. Tu habilidad para controlar cuál aparece inicialmente es limitada, y puedes perder rápidamente el impulso como resultado. Si sabes cómo mantenerte motivado para escribir un diario todos los días, esto será de gran ayuda, pero es posible que necesites otros recursos para mantener esa motivación. La aplicación tampoco está disponible en iPad todavía, por lo que estás bastante limitado en cuanto a tus opciones de diario. Sin embargo, en poco tiempo con Journal, todavía me he sentido impresionado por cómo logra encajar en mi día a día. Como el búho Duolingo que me está molestando para terminar una lección de japonés a las 11:30, creo que estaré agradecido por ese empujón.