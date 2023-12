Ahora puedes suscribirte a Max a través de YouTube.

Warner Bros Discovery anunció hoy que Max ahora está disponible a través de los canales de YouTube Primetime. Esto significa que los suscriptores ahora pueden suscribirse al nivel sin anuncios de Max y ver Max a través de la aplicación de YouTube. Haciendo mucho más fácil suscribirse, pausar y cancelar su suscripción a Max.

Con Max en YouTube Primetime, ahora puedes ver tus programas favoritos de CNN, Food Network, TLC, HGTV y mucho más, todo desde dentro de la aplicación de YouTube.

Actualmente, Max tiene un precio de $15.99 al mes para el nivel sin anuncios. Hay un nivel compatible con anuncios por $9.99 al mes. Sin embargo, eso aún no está disponible en los canales de YouTube Primetime.

Además de que Max está disponible en YouTube ahora, también está agregando CNN Max y B/R Sports por tiempo limitado. Estos dos canales también se agregaron a YouTube TV hoy para aquellos que se suscriben a Max a través de YouTube TV. Estos dos canales se lanzaron en Max en el otoño y ahora se están incluyendo en YouTube TV.

B/R Sports es el nuevo nivel deportivo de la empresa que se lanzó en octubre y actualmente es gratuito para todos los suscriptores hasta el 29 de febrero de 2024. Después de eso, costará $9.99 al mes. Mientras tanto, CNN Max no es lo mismo que el canal de cable. En cambio, se trata de una transmisión personalizada las 24/7 de programas de CNN. Encontrarás programación exclusiva para Max aquí, incluyendo algunos programas nuevos también, como CNN Newsroom con Jim Acosta, Rahel Solomon, Amara Walker y Fredericka Whitfield. Anderson Cooper 360, The Lead with Jake Tapper y muchos más programas también estarán disponibles.

¿Por qué WBD está llevando Max a YouTube?

¿Por qué Warner Bros Discovery querría hacer que Max esté disponible en YouTube, donde los suscriptores ni siquiera necesitan usar la aplicación de Max? Bueno, es bastante simple. Esto hace que Max esté disponible en más lugares, lo que debería significar que más suscriptores se registren en Max. Y llevarlo a YouTube es obvio. Es una aplicación que prácticamente todos tienen instalada en sus teléfonos, computadoras portátiles y probablemente también en sus televisores.

Para los suscriptores, llevar Max a YouTube es importante, ya que lo convierte en un centro para suscribirse a todos sus servicios de transmisión favoritos y una forma rápida de pausar o cancelar sus servicios. Esa es una de las cosas maravillosas de la transmisión. Puedes comenzar, pausar o cancelar un servicio sin problemas. Y literalmente te lleva un minuto hacerlo. En cambio, con el cable, necesitas llamar a la compañía de cable y que te rueguen que te quedes antes de finalmente desconectarte.

¡Puedes registrarte en Max hoy en YouTube!