Apple anunció a los ganadores del premio App Store 2023; nombra a la inteligencia artificial generativa como la “tendencia del año”

Después de burlarse de los finalistas a principios de este mes, Apple ha revelado la lista completa de ganadores del premio App Store para 2023. AllTrails se ha llevado a casa la corona de la Aplicación del Año para iPhone, mientras que Photomator fue coronada como la Aplicación del Año para Mac. Sigue adelante para ver un desglose completo de los ganadores en todas las plataformas y categorías de Apple.

Esta historia es posible gracias a Mosyle, la única plataforma unificada de Apple. Mosyle es la única solución que integra completamente cinco aplicaciones diferentes en una única plataforma exclusiva de Apple, lo que permite a empresas y escuelas implementar, gestionar y proteger de manera fácil y automática todos sus dispositivos de Apple. Más de 38,000 organizaciones aprovechan las soluciones de Mosyle para automatizar el despliegue, la gestión y la seguridad de millones de dispositivos de Apple a diario. Solicita una cuenta GRATUITA hoy y descubre cómo puedes poner tu flota de Apple en piloto automático a un precio que es difícil de creer.

En el comunicado de prensa de hoy, el CEO de Apple, Tim Cook, elogió la creatividad de los desarrolladores de la App Store.

“Es inspirador ver las formas en que los desarrolladores continúan construyendo aplicaciones y juegos increíbles que están redefiniendo el mundo que nos rodea”, dijo Cook. “Los ganadores de este año representan el potencial ilimitado de los desarrolladores para dar vida a sus visiones, creando aplicaciones y juegos con una ingeniosidad notable, una calidad excepcional y misiones impulsadas por un propósito”.

Aquí están todos los ganadores de los Premios App Store 2023:

Aplicaciones

Aplicación del Año para iPhone: AllTrails, de AllTrails, Inc.

Aplicación del Año para iPad: Prêt-à-Makeup, de Prêt-à-Template.

Aplicación del Año para Mac: Photomator, de UAB Pixelmator Team.

Aplicación del Año para Apple TV: MUBI, de MUBI, Inc.

Aplicación del Año para Apple Watch: SmartGym, de Mateus Abras.

Juegos

Ganadores del Impacto Cultural

Apple dice que estas aplicaciones fueron seleccionadas por los Editores de la App Store “por su capacidad para generar un cambio positivo a través de aplicaciones y juegos”.

Pok Pok de Pok Pok

Diseñado con inclusividad en mente, Pok Pok es una sala de juegos digital para niños, que ofrece un espacio universal para preescolares de todos los orígenes y capacidades para jugar, explorar y ver el mundo como uno solo.

Proloquo de AssistiveWare

Como pionero en aplicaciones de accesibilidad durante más de una década, Proloquo de AssistiveWare está creando herramientas de comunicación aumentativa y alternativa (AAC) que ayudan al mundo a comunicarse de nuevas formas.

Too Good To Go de Too Good To Go

Too Good to Go permite a los usuarios minimizar el desperdicio de alimentos conectándolos con restaurantes y tiendas que tienen excedentes de alimentos no vendidos a un costo asequible.

Unpacking de Humble Bundle

Unpacking combina rompecabezas meditativos para crear un triunfo que reconforta el alma alrededor de experiencias familiares de cambio y conexión.

Finding Hannah de Fein Games GmbH

Finding Hannah es un colorido juego de búsqueda y objetos ocultos que explora historias inclusivas y conmovedoras que exploran el poder de la curación y el autodescubrimiento.

Tendencia del Año

Y finalmente, los Editores de la App Store de Apple han establecido “inteligencia artificial generativa” como la tendencia del año para 2023.

Las aplicaciones son un reflejo de la cultura, y en 2023, la inteligencia artificial generativa capturó la imaginación colectiva de los usuarios con su evolución desplegándose en tiempo real. Las aplicaciones comenzaron a integrar la IA a lo largo del año de varias formas. Aunque muchas características todavía están en su infancia, dieron a los usuarios la oportunidad de ver, en primera persona, la tecnología en acción y llegar a sus propias conclusiones sobre los beneficios y los riesgos.

Puedes encontrar una colección de aplicaciones de IA generativa que “ejemplifican la Tendencia del Año” en la App Store.

Sigue Chance: Threads, Twitter, Instagram y Mastodon.

FTC: Usamos enlaces de afiliados que generan ingresos. Más información.