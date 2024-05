2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar Ahora, y 1 para Evitar como la Plaga

“

¿Qué ha pasado con el rally de la inteligencia artificial (IA)?

Es la pregunta que muchos inversores se están haciendo, y con razón. Las acciones de las acciones de IA más calientes, como Nvidia, se enfriaron en las últimas semanas.

Sin embargo, debemos recordar que mantenerse firme en mercados volátiles y agitados es fundamental para la estrategia de comprar y mantener. Además, a pesar del pesimismo actual que se filtra en el mercado, la revolución de la IA está lista para seguir adelante durante muchos años más, lo que significa que todavía hay excelentes acciones de IA por ahí.

Aquí hay dos que nuestro panel de colaboradores de Motley Fool considera que vale la pena considerar y una que quieren evitar.

Fuente de la imagen: Getty Images.

La acción de Microsoft es un puerto seguro para los inversores de IA que buscan refugio ante la reciente volatilidad

Jake Lerch (Microsoft): A veces es mejor mantener las cosas simples. Por eso, mi mejor acción de IA para poseer en este momento es Microsoft (NASDAQ: MSFT).

Claro, es poco probable que las acciones de Microsoft se disparen si el rally de la IA vuelve a cobrar fuerza. Sin embargo, lo que le falta a la acción en emoción, lo compensa en estabilidad: es fácil dormir sabiendo que posees Microsoft a largo plazo.

A pesar de que Microsoft avanza a toda velocidad en IA, está lejos de ser un caballo de una sola carrera. La empresa tiene muchos segmentos de negocios, como juegos, software empresarial y de computación personal, servicios en la nube y publicidad. Esa diversificación debería tranquilizar a los inversores porque la empresa se basa en algo más que solo el crecimiento de la IA para impulsar sus ingresos, beneficios y flujo de efectivo.

En su trimestre más reciente (los tres meses que terminaron el 31 de marzo de 2024), Microsoft generó $61.9 mil millones en ingresos, un 17% más que un año antes. Es crucial destacar que alrededor de $8.4 mil millones se devolvieron a los accionistas a través de pagos de dividendos y recompras de acciones.

Eso significa que los inversores de Microsoft reciben dinero por esperar mientras la volatilidad en el sector de la IA se resuelve. Eso no se puede decir de todas las acciones de IA, y es una de las principales razones por las que los inversores aún deberían considerar la compra de acciones de Microsoft ahora.

Las ganancias en alza hacen de Amazon una ganga que vale la pena aprovechar hoy

Justin Pope (Amazon): Amazon (NASDAQ: AMZN) parece una compra obvia y segura hoy en día. El gigante tecnológico es una pieza clave en el juego de la IA en el futuro gracias a su liderazgo en el mercado de servicios en la nube con AWS. Amazon está integrando funciones de IA en AWS para convertirlo en un pilar para que los clientes construyan y ejecuten sus modelos de IA. Esa es la presentación rápida de 10 segundos. Sin embargo, el rendimiento reciente de la empresa destaca el valor de las acciones hoy.

La empresa acaba de presentar resultados estelares en el primer trimestre. El flujo de efectivo operativo de los últimos 12 meses aumentó un 82% interanual a más de $99 mil millones. Valorar las acciones en función de las ganancias o del flujo de efectivo libre es complicado porque Amazon invierte tercamente la mayor parte de sus beneficios para hacer crecer el negocio. A diferencia de Meta Platforms y Alphabet, aquí no hay dividendos.

El ver las acciones frente a su flujo de efectivo operativo ofrece a los inversores un vistazo real al valor de Amazon. Como se muestra a continuación, Amazon ahora está valorado cerca de su múltiplo más bajo en flujo de efectivo operativo en una década a pesar de que las acciones han subido más del 70% en el último año.

Gráfico precio/cfo de AMZN (TTM)

El magnífico rally de Amazon aún puede tener mucho potencial. El negocio va viento en popa y los inversores a largo plazo obtienen un monstruo diversificado de múltiples cabezas lleno de crecimiento en comercio electrónico, nube y publicidad que evita que una industria incline el negocio más amplio. Compre Amazon con confianza y mantenga para lo que deberían ser retornos a largo plazo excepcionales.

Las ganancias generadas por la IA pueden no ser suficientes para salvar esta acción

Will Healy (C3.ai): A primera vista, C3.ai (NYSE: AI) puede parecer una acción para comprar. Desarrolla software empresarial mejorado con IA que se integra con la infraestructura de software existente en una empresa, colocándola en la categoría de otras acciones de IA de rápido crecimiento.

Además, su relación precio/ventas (P/S) ha caído por debajo de 10. Si bien no es “barato”, se compara bien con muchas otras empresas de IA que siguen cotizando a valoraciones elevadas.

Sin embargo, los inversores pueden encontrar problemas significativos al examinar más de cerca el negocio. En primer lugar, espera generar poco más del 35% de sus ingresos fiscales de 2024 del gigante de servicios petroleros Baker Hughes. El contrato actual con Baker Hughes vence en abril de 2025, lo que significa que esos ingresos podrían desaparecer pronto sin un nuevo acuerdo.

Además, es probable que C3.ai siga en mala forma financiera aunque continúe su relación comercial con Baker Hughes. En los primeros nueve meses del ejercicio fiscal 2024, sus $224 millones en ingresos aumentaron un 15% versus el mismo período del año anterior. Esto se queda significativamente atrás de muchas otras acciones de IA que están creciendo los ingresos a tasas mucho más rápidas.

Además, sus gastos operativos para el período sumaron $363 millones, casi 1.5 veces sus ingresos. Esto resultó en una pérdida neta en los primeros tres trimestres del ejercicio fiscal 2024 de $207 millones.

Es cierto que cuenta con alrededor de $723 millones en liquidez, lo que indica que puede mantener este ritmo a corto plazo. Sin embargo, no está claro si la empresa conseguirá ser rentable en algún momento, y estas condiciones podrían explicar por qué la acción de C3.ai ha devuelto la mayor parte de sus ganancias de los últimos 12 meses.

Entre la incertidumbre de la relación con Baker Hughes y las enormes pérdidas financieras, es probable que los inversores estén mejor destinando capital a otras acciones de IA.

¿Deberías invertir $1,000 en Microsoft en este momento?

Antes de comprar acciones de Microsoft, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Microsoft no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar ganancias enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia fue incluida en esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $550,688!*

Stock Advisor proporciona a los inversores un plan fácil de seguir para tener éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadriplicado el rendimiento del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Los rendimientos de Stock Advisor hasta el 6 de mayo de 2024

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y vocera de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Jake Lerch tiene posiciones en Alphabet, Amazon y Nvidia. Justin Pope no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. Will Healy no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda C3.ai y recomienda las siguientes opciones: comprar llamadas de enero de 2026 por $395 de Microsoft y vender llamadas de enero de 2026 por $405 de Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

2 Acciones de Inteligencia Artificial (IA) para Comprar Ahora y 1 Evitar Como la Peste fue publicado originalmente por The Motley Fool

” – Indonesian text not available.