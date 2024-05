Posibles ‘calientes veranos de protestas’ en medio de una posible disminución de las manifestaciones en el Campus Gaza, según expertos de Reuters.

“

Por Brad Brooks

DENVER, Colorado (Reuters) – Alrededor de una docena de estudiantes arrestados por la policía despejando una sentada en un campus universitario de Denver emergieron de la detención entre vítores de otros manifestantes pro-palestinos, varios agitando citaciones judiciales amarillas como pequeñas banderas de victoria e instando a los demás manifestantes a no dejar que su energía se desvanezca.

La pregunta clave para los manifestantes, administradores escolares y la policía es cuánta resistencia tendrán las manifestaciones estudiantiles sobre la guerra en Gaza que han surgido en Denver y en docenas de universidades en todo Estados Unidos, especialmente con las ceremonias de graduación celebrándose, las vacaciones de verano llegando y los campamentos de alto perfil siendo desmantelados.

Los manifestantes estudiantiles afirman apasionadamente que continuarán hasta que los administradores cumplan con las demandas que incluyen un alto el fuego permanente en Gaza, la desinversión universitaria de proveedores de armas y otras empresas que se benefician de la guerra, y amnistía para estudiantes y miembros del cuerpo docente que han sido disciplinados o despedidos por protestar.

Los académicos que estudian los movimientos de protesta y la historia de la desobediencia civil señalan que es difícil mantener la energía de las personas en el campus si la mayoría de ellas se han ido. Sin embargo, también señalan que las manifestaciones universitarias son solo una táctica en el movimiento pro-palestino que ha existido durante décadas, y que este verano brindará muchas oportunidades para que la energía que comenzó en los campus migre a las calles.

EVOLUCIONAR O DESAPARECER

Dana Fisher es profesora en la American University en Washington, D.C., y autora de varios libros sobre activismo y movimientos populares que ha visto a algunos de sus propios estudiantes entre los manifestantes en su campus.

Ella señaló que el movimiento estudiantil se extendió orgánicamente por todo el país como respuesta a la llegada de la policía al campus de la Universidad de Columbia el 18 de abril, cuando más de 100 personas fueron arrestadas. Desde esas detenciones, al menos 2,600 manifestantes han sido detenidos en más de 100 protestas en 39 estados y Washington, D.C., según The Appeal, una organización de noticias sin ánimo de lucro.

“No veo suficiente infraestructura organizativa para sostener a un grupo de jóvenes que están involucrados en un movimiento cuando no están en el campus”, dijo Fisher. “O el movimiento tiene que evolucionar sustancialmente o no podrá continuar.”

Después de las detenciones iniciales en Columbia, los estudiantes ocuparon un edificio de aulas, una escalada de la protesta que llevó a aún más arrestos. Igualmente en Denver, la policía el 26 de abril arrestó a 45 personas en un campamento de protesta en el campus de Auraria, que sirve a la Universidad de Colorado-Denver, la Universidad Estatal Metropolitana y el Community College de Denver.

Luego, el 8 de mayo, los manifestantes de Auraria realizaron una sentada de corta duración dentro del edificio de Ciencias Aeroespaciales e Ingeniería, desarrollado en parte con una donación de $1 millón de la empresa fabricante de armas Lockheed Martin (NYSE:).

Los estudiantes en Denver dicen que la expansión del movimiento desde las costas hasta el centro del país y hacia universidades más pequeñas demuestra que tiene resistencia. Las protestas estudiantiles también han estallado fuera de los EE.UU.

“Mantenemos nuestras protestas y nuestro campamento en pie hasta que se cumplan nuestras demandas, por el tiempo que sea necesario”, dijo Steph, un estudiante de 21 años en el campus de Auraria que se negó a dar su nombre completo por miedo a represalias. “Estaremos aquí durante las vacaciones de verano y hasta el próximo otoño si es necesario.”

Fisher, la académica, dijo que la respuesta policial a las protestas ha ayudado a encender un sentido de activismo en una nueva generación de estudiantes. Cree que las actuales manifestaciones en los campus presagian un “verano largo y caluroso de protestas” sobre muchos temas, y que la convención nacional republicana en julio y la convención nacional demócrata en agosto serán blancos propicios para protestas masivas.

“Las apuestas se han vuelto mucho más altas, y eso se debe en gran medida a la forma en que la policía ha respondido de una manera mucho más agresiva y represiva de lo que lo hicieron incluso en los años 1960”, dijo Fisher, refiriéndose a las protestas dirigidas por estudiantes contra la Guerra de Vietnam.

“Y luego te plantas justo en medio de todo eso con las elecciones presidenciales?” dijo. “Es una loca receta para un otoño de locura.”

DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN, UN PUEBLO FANTASMA

Michael Heaney, profesor de política en la Universidad de Glasgow en Escocia cuya investigación y libros se han centrado en los movimientos de protesta en EE.UU., dijo que las manifestaciones en los campus son solo una táctica en el movimiento más amplio para apoyar a los palestinos, un esfuerzo continuo que se remonta a décadas atrás.

Heaney dijo que la difusión geográfica de los campamentos universitarios a lugares como Denver es una oportunidad para llevar el mensaje del movimiento más amplio a lugares donde puede que no haya estado antes.

Heaney agregó que “las protestas para cualquier movimiento son episódicas” y señaló las diversas manifestaciones del movimiento de Derechos Civiles afroamericano en EE.UU., que se remontan a 200 años. Que un momento de protesta termine no predice su desaparición total.

Dijo que las protestas pro-palestinas en ciudades estadounidenses este verano podrían crecer si la ofensiva de Israel en Gaza continúa, y que dichas manifestaciones se habrían avivado por el activismo universitario generalizado.

En el campus de Auraria de Denver, mientras los estudiantes fueron desalojados del edificio de aulas, alrededor de 75 carpas permanecen en un cuadrilátero de césped, donde los manifestantes dicen servir 200 comidas cada día en una carpa de comedor. Uno de los organizadores de la protesta estudiantil, Jacob, de 22 años, dijo que está convencido de que los hechos sobre el terreno en Gaza son los que sustentarán el campamento.

“Después de la graduación puede que sea un pueblo fantasma en este campus, pero nosotros seguiremos aquí”, dijo. “No nos iremos a ninguna parte.”

