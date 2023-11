Antiguo empleado de Facebook testificará sobre las medidas de seguridad infantil en Instagram

Instagram ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades debido a su aparente falta de medidas de seguridad infantil. Sin embargo, esto recientemente resultó en una demanda de más de 33 estados contra Meta e Instagram por supuestamente priorizar las ganancias. Ahora, a raíz de esta demanda, otro ex empleado de Facebook, Arturo Bejar, ha salido a la luz para testificar en una audiencia del Comité Judicial del Senado, destacando una vez más el impacto de Instagram en la salud mental de los niños.

Durante su tiempo como consultor de Facebook en 2019, Bejar y su equipo desarrollaron un cuestionario llamado BEEF (Bad Emotional Experience Feedback) para evaluar las experiencias de los usuarios en Instagram. Y aunque los formularios de retroalimentación son comunes en empresas de este tipo, los resultados de estos informes fueron alarmantes, ya que más del 20% de los usuarios menores de 16 años informaron sentirse peor consigo mismos después de ver las publicaciones de otros, y el 13% sufrió “avances sexuales no deseados” en un plazo de siete días. Además, adolescentes de diversos orígenes étnicos reportaron casos de hostilidad basada en raza, religión e identidad.

Eco de las acusaciones de la demanda

Las afirmaciones de Bejar coinciden con la delicada situación actual de Meta, ya que la demanda también alega que la compañía engañó a las personas sobre los posibles riesgos de Instagram para la seguridad de los niños. Y si las afirmaciones de Bejar son precisas, significaría que Facebook era consciente de los riesgos pero decidió ignorarlos intencionalmente en aras de las ganancias financieras y la participación del usuario.

Al hablar sobre las afirmaciones, los senadores Marsha Blackburn y Richard Blumenthal, miembros del comité judicial, resaltaron la necesidad de regulaciones estrictas destinadas a proteger a los menores y declararon: “A partir de las revelaciones de Arturo, ahora sabemos que Mark Zuckerberg, Adam Mosseri y otros altos ejecutivos de Meta fueron advertidos personalmente de que millones de adolescentes enfrentan acoso, material relacionado con trastornos alimentarios, drogas ilícitas y explotación sexual, a menudo en cuestión de minutos después de abrir la aplicación”.

Respuesta de Meta

En respuesta a estas acusaciones, el portavoz de Meta, Andy Stone, contrarrestó las afirmaciones, afirmando: “Es absurdo sugerir que comenzamos las encuestas de percepción del usuario solo en 2019 o que hay algún tipo de conflicto entre ese trabajo y las métricas de prevalencia. Las métricas de prevalencia y las encuestas de percepción del usuario miden dos cosas diferentes”. Además, también argumentó que la encuesta BEEF no era específica y no incluía una definición de avances sexuales no deseados.