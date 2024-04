Amazon abandona los cobros ‘Just Walk Out’ en sus tiendas de abarrotes.

Amazon está eliminando gradualmente sus tiendas de comestibles sin cajas con la tecnología “Just Walk Out”, según informó The Information el martes. El vicepresidente senior de tiendas de comestibles de la compañía dice que están alejándose de Just Walk Out, que se basaba en cámaras y sensores para rastrear lo que la gente se llevaba de la tienda.

Poco más de la mitad de las tiendas de Amazon Fresh están equipadas con Just Walk Out. La tecnología permite a los clientes omitir por completo el proceso de pago al escanear un código QR al entrar en la tienda. Aunque parecía completamente automatizado, Just Walk Out dependía de más de 1,000 personas en India para ver y etiquetar videos y garantizar un pago preciso. Los cajeros simplemente se trasladaron fuera de la tienda y te observaban mientras comprabas.

En cambio, Amazon se está moviendo hacia los Carritos Dash, un escáner y una pantalla integrados en tu carrito de compras, que te permiten pagar mientras compras. Estos ofrecen una solución más confiable que Just Walk Out. Las tiendas de Amazon Fresh también contarán con mostradores de auto pago a partir de ahora, para las personas que no son miembros de Amazon.

“Estamos lanzando Amazon Dash Cart, nuestros carritos inteligentes de compras”, dijo un portavoz de Amazon a Gizmodo. Amazon confirmó que esta función está reemplazando su tecnología Just Walk Out en tiendas existentes.

Just Walk Out se introdujo por primera vez en 2016, presentando la mayor y más audaz innovación de Amazon en las compras de comestibles. La tecnología parecía increíble, pero hubo algunos tropiezos. A menudo pasaban horas para que los clientes recibieran los recibos después de salir de la tienda, en gran parte porque los cajeros en el extranjero estaban volviendo a ver videos y asignando artículos a diferentes clientes. El sistema de escáneres y cámaras de video en cada tienda también es increíblemente caro.

Según The Information, 700 de cada 1,000 ventas de Just Walk Out requerían revisores humanos a partir de 2022. Esto no cumplió ampliamente con los objetivos internos de Amazon de alcanzar menos de 50 revisiones por cada 1,000 ventas. Amazon calificó esta caracterización como inexacta y discute cuántas compras requieren revisiones.

“El papel principal de nuestros asociados de datos de aprendizaje automático es anotar imágenes de video, lo cual es necesario para mejorar continuamente el modelo subyacente de aprendizaje automático que lo alimenta”, dijo un portavoz de Amazon a Gizmodo. Sin embargo, el portavoz reconoció que estos asociados validan “una pequeña minoría” de visitas de compras cuando la inteligencia artificial no puede determinar una compra.

Amazon Fresh, la tienda de comestibles del gigante del comercio electrónico lanzada por primera vez en 2007, tiene poco más de 40 ubicaciones en los Estados Unidos. La compañía también es dueña de Whole Foods, y muchos de los experimentos de Amazon Fresh se consideran precursores de la cadena principal.

Según se informa, la compañía está manteniendo la tecnología Just Walk Out en un pequeño número de tiendas Fresh en el Reino Unido y en algunas de sus tiendas de conveniencia Amazon Go. Amazon también ha implementado la tecnología Just Walk Out en varios estadios de béisbol en todo el país. Estas ubicaciones seguirán utilizando la tecnología.

Amazon está intentando ingresar aún más al espacio de comestibles para crecer en otro mercado multimillonario. Aunque es propietaria de Whole Foods, el gigante del comercio electrónico aún no compite con gigantes de alimentos como Walmart, Costco y Kroger. El alejamiento de Amazon de pruebas costosas como Just Walk Out puede ser una señal de que la compañía está buscando expandir aún más su presencia como supermercado.