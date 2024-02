Algunos miembros del equipo de Apple Vision Pro piensan que deberíamos esperar a la v4

Comprar cualquier producto de primera generación de Apple siempre ha sido asociado con un cierto grado de valentía, ya sea por los inevitables errores y deficiencias de cualquier incursión en una nueva categoría de productos, o por el riesgo de arrepentimiento del comprador cuando la segunda iteración es mucho mejor.

Muchos consideran que Vision Pro podría ser el ejemplo definitivo de esto, y un informe durante el fin de semana indica que algunos miembros del equipo de Apple responsables del producto piensan que solo el modelo de cuarta generación realmente entregará lo que se propusieron lograr…

Tomará cuatro generaciones para hacerlo bien

La mayoría de nosotros hemos hecho esto: Compramos un producto de primera generación de Apple porque es nuevo y emocionante, y lo queremos ahora.

A veces funciona, y disfrutamos teniendo acceso temprano al dispositivo, y simplemente encogemos los hombros cuando llega una versión mejor o más barata el próximo año. Mi MacBook Pro M1 Max es un buen ejemplo de esto. Cumplió con creces las promesas de Apple Silicon, y todavía lo estoy usando muy felizmente hoy.

Otras veces, no tanto, y muchos sugieren que Vision Pro es un buen ejemplo de un producto en el que bien vale la pena esperar a un modelo posterior.

Incluso Mark Gurman de Bloomberg va tan lejos como sugerir que “el Vision Pro es esencialmente un prototipo, solo que tiene que pagar a Apple para tener el privilegio de probarlo.”

También informa que algunos miembros del equipo de Vision Pro piensan que podrían tomar cuatro generaciones para llegar allí.

El Vision Pro de hoy es más una vista previa del futuro que el futuro en sí mismo. Es demasiado pesado y engorroso, la duración de la batería es demasiado corta y no hay suficientes aplicaciones dedicadas. A pesar de todas sus fortalezas, el sistema operativo visionOS sufre de más errores de los que normalmente esperarías de un producto de Apple, incluso de primera generación.

Apple todavía tiene mucho trabajo por hacer, comenzando por reconfigurar su proceso de actualización de software para lanzar correcciones de errores más rápidamente. En este momento, parece que el software es una versión beta y está a cerca de un año de sentirse lo suficientemente refinado como para que los consumidores lo usen a diario. De hecho, algunas personas en el Grupo de Productos Vision (el equipo que trabaja en el auricular) creen que podrían pasar cuatro generaciones antes de que el dispositivo alcance su forma ideal, similar a la progresión del iPhone, iPad y Apple Watch.

Por otro lado, por supuesto, se puede argumentar que no hay un ‘allá’ a dónde llegar. Siempre que los amigos preguntan si valdría la pena esperar a una próxima generación de cualquier cosa, generalmente ofrezco la misma respuesta: La próxima generación siempre será mejor, sin importar cuándo lo compres. En algún momento, tienes que preguntarte si el producto actual te proporciona lo que quieres a un precio que vale la pena.

Y en el caso de Vision Pro, aquellos que lo compran hoy en día tienen acceso temprano a una experiencia completamente nueva, lo cual bien podría justificar el golpe financiero y los problemas iniciales.

Gurman piensa que reemplazará al iPad, no al Mac

Una gran pregunta sobre el futuro a largo plazo de Vision Pro es: ¿Es este el futuro de la computación? ¿Reemplazará eventualmente a una Mac? Compartí mis propias ideas al respecto la semana pasada, pero Gurman plantea otra posibilidad.

Se ha hablado mucho de que el auricular podría ser el futuro de la Mac o un reemplazo del iPhone. No creo que ninguno de los dos sea cierto. Después de usar el dispositivo de $3,499 durante aproximadamente una semana, creo que Vision Pro podría en lugar de eso canibalizar al iPad. Tiene el potencial de proporcionar una experiencia mucho mejor para las tareas principales diseñadas para manejar la tableta de Apple. Pero no me malinterpreten, todavía es muy temprano.

En mis pruebas, el Vision Pro destacó en la transmisión de video, al realizar tareas de trabajo livianas y enviar correos electrónicos y otros mensajes. También es excelente para ver fotos y servir como monitor Mac externo. Eso lo convierte en una alternativa a su computadora cuando está sentado en el sofá, en la cama o en un avión, los mismos lugares donde podría usar un iPad.

¿Cuál es tu opinión sobre cada uno de los dos temas? Por favor, comparta sus ideas en los comentarios.

Imagen: 9to5Mac

