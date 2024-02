Apple anuncia más de 600 nuevas aplicaciones creadas para Apple Vision Pro.

01 de febrero de 2024 ACTUALIZACIÓN Apple anuncia más de 600 nuevas aplicaciones diseñadas para Apple Vision Pro Las nuevas aplicaciones espaciales diseñadas para Apple Vision Pro se unen a más de 1 millón de aplicaciones compatibles disponibles en la App Store para ofrecer una amplia gama de experiencias innovadoras. Más de 600 aplicaciones y juegos diseñados para aprovechar las capacidades únicas y poderosas de Apple Vision Pro estarán disponibles este viernes 2 de febrero. Vision Pro tiene un lienzo infinito donde las aplicaciones pueden escalar más allá de los límites de una pantalla tradicional, e introduce una interfaz de usuario tridimensional intuitiva y potente que los usuarios pueden navegar con sus ojos, manos y voz. Las experiencias espaciales en Vision Pro pueden transformar cualquier habitación en un teatro personal para deportes, programas de televisión y películas; desbloquear nuevas formas de colaborar, crear y ver contenido digital; y transportar a los usuarios a entornos de juego impresionantes y nuevos lugares emocionantes. Apple Vision Pro está desbloqueando las imaginaciones de nuestra comunidad de desarrolladores en todo el mundo, y estamos inspirados por la variedad de experiencias espaciales que han creado para esta emocionante nueva plataforma”, dijo Susan Prescott, vicepresidenta de Relaciones con Desarrolladores en todo el mundo de Apple. “Con más de 600 nuevas experiencias espaciales para explorar en la nueva App Store, junto con más de 1 millón de aplicaciones compatibles en iOS y iPadOS, los usuarios pueden descubrir una amplia gama de aplicaciones que amplían los límites de lo que es posible. Estas increíbles aplicaciones cambiarán cómo experimentamos entretenimiento, música y juegos; estimularán nuestra imaginación con nuevas formas de aprender y explorar; desbloquearán la productividad como nunca antes; y mucho más. Los desarrolladores ya están capturando la promesa de la informática espacial, y estamos ansiosos por ver qué crearán a continuación.” Disfruta del Mejor Asiento de la Casa Apple Vision Pro cuenta con pantallas de ultra alta resolución que ofrecen más píxeles que un televisor 4K para cada ojo, para que los usuarios puedan ver su contenido favorito en una pantalla de 100 pies. Los aficionados a los deportes adorarán la experiencia de visualización en Vision Pro, con aplicaciones como PGA TOUR Vision, que utiliza seguimiento de disparos en tiempo real superpuesto en modelos 3D de campos de golf reales junto con estadísticas clave, incluyendo clasificaciones, tarjetas de puntuación, horarios, información del campo y otros detalles del torneo, para dar vida al tour en el espacio del usuario. “Con Apple Vision Pro y el poder de la informática espacial, Apple nos está preparando para ofrecer una forma innovadora e inmersiva de experimentar el golf profesional”, dijo Scott Gutterman, vicepresidente senior de Operaciones Digitales de PGA TOUR. “PGA TOUR Vision, la primera aplicación de golf desarrollada para Apple Vision Pro, lleva a los aficionados detrás de las cuerdas y directamente a los greens de los campos de golf más icónicos del mundo, desde Pebble Beach hasta TPC Sawgrass, sin importar dónde se encuentren. ” Con la aplicación de la NBA en Apple Vision Pro, los aficionados al baloncesto pueden ver hasta cinco transmisiones en vivo o bajo demanda con Multiview, mantener un ojo en estadísticas de jugadores y equipos en tiempo real, y echar un vistazo con facilidad a otros juegos y resultados. La MLB sumerge a los usuarios en un parque de pelota con vista desde el plato y estadísticas de cada lanzamiento. Red Bull TV muestra mapas 3D de carreras, junto con video de alta calidad y entornos inmersivos. Y los aficionados al fútbol pueden acceder al Pase de Temporada de la MLS en la aplicación Apple TV, hogar de la Major League Soccer. Con aplicaciones compatibles de los principales servicios de cable, como Charter Spectrum, Comcast Xfinity, Cox Contour, Sling TV y Verizon Fios, y emisoras deportivas, como ESPN, CBS, Paramount+, NBC, NBC Sports, Peacock, FOX Sports y UFC, los usuarios de Vision Pro siempre tendrán el mejor asiento de la casa. Disfruta de Experiencias Inmersivas Extraordinarias Junto con Disney+, las principales aplicaciones de entretenimiento han aprovechado las capacidades únicas de Apple Vision Pro para ofrecer formas completamente nuevas para que los espectadores vean sus películas, programas y más favoritos. IMAX ofrece una experiencia de visualización impresionante para contenido en 2D y 3D, con populares documentales como Deep Sky en el formato de aspecto expandido de IMAX. Max de Warner Bros. Discovery presenta películas y series de éxito, originales frescos, favoritos familiares, noticias de última hora y deportes en vivo, con títulos selectos disponibles en 4K y Audio Espacial con Dolby Atmos. “Con la aplicación Max para Apple Vision Pro, los fans pueden transformar su espacio usando el entorno de la Sala del Trono de Hierro para una experiencia inmersiva que pone a los espectadores en el icónico Red Keep”, dijo Casey Bloys, Presidente y CEO de Contenido de HBO y Max. “Los adornos complicados de la era Targaryen harán que los fans sientan que están viendo la programación disponible en Max en Westeros durante la época de mayor poder.” Con la aplicación Apple TV, los usuarios también pueden disfrutar de todos los Originales de Apple de Apple TV+, más de 200 películas en 3D y Apple Immersive Video, que coloca a los espectadores justo dentro de la acción con grabaciones 3D de 180 grados y 8K capturadas con Audio Espacial. En Apple Music, los oyentes pueden descargar y transmitir más de 100 millones de canciones sin publicidad con Audio Espacial con Dolby Atmos y Audio Sin Pérdidas con latencia ultrabaja utilizando AirPods Pro (2.ª generación) con USB-C. Mientras que las aplicaciones nativas ofrecen experiencias que aprovechan al máximo las capacidades de la informática espacial, los usuarios de Vision Pro también pueden disfrutar de sus servicios de transmisión de video y música favoritos en Safari, incluida la capacidad de abrir varias ventanas, ir a pantalla completa, escuchar con Audio Espacial y lanzar un Entorno para una experiencia de entretenimiento única. Trabaja con Aplicaciones en un Lienzo Infinito Apple Vision Pro es una herramienta de productividad ideal para las tareas diarias. La interfaz de usuario tridimensional libera a las aplicaciones de los límites de una pantalla para que puedan aparecer al lado en cualquier escala, proporcionando un lienzo infinito para la multitarea y la colaboración. Los usuarios de Vision Pro pueden emparejar un Magic Keyboard y un Magic Trackpad, o llevar las potentes capacidades de Mac a Vision Pro con Mac Virtual Display para crear el espacio de trabajo definitivo. Las aplicaciones desarrolladas específicamente para visionOS, como Box, facilitan la colaboración y la gestión segura de archivos y contenido, incluidos objetos 3D, mientras que la aplicación MindNode ayuda a los usuarios a hacer brainstorming con burbujas de pensamiento que flotan alrededor del espacio del usuario. OmniFocus y OmniPlan utilizan hermosas visualizaciones de datos y gestión de proyectos en ventanas grandes para ver un plan de proyecto completo. Las aplicaciones de productividad de Microsoft 365, Fantastical y Numerics hacen un uso completo del lienzo infinito y la representación nítida del texto de Apple Vision Pro para hacer que las tareas diarias sean sencillas. JigSpace combina contenido 3D, audio, video y texto en presentaciones interactivas, paso a paso y espaciales, y Navi traduce conversaciones en tiempo real, creando subtítulos en vivo para que los usuarios puedan ver exactamente lo que dicen las personas a su alrededor. “Apple Vision Pro es un gran salto tecnológico, al igual que el iPhone y el iPad”, dijo Aaron Levie, cofundador y CEO de Box. “Esta tecnología innovadora introduce experiencias inmersivas que redefinen fundamentalmente la forma en que trabajamos al ofrecer interacciones visualmente impresionantes sin limitaciones físicas. Desde el desarrollo del próximo producto innovador hasta la reimaginación de las experiencias de los clientes, las posibilidades son infinitas.” Al colaborar con colegas, los usuarios pueden unirse a Webex, Zoom y Microsoft Teams desde Apple Vision Pro, creando la última experiencia de reunión con varias ventanas y contenido compartido que puede llenar el espacio alrededor del usuario. Miles de aplicaciones de productividad populares también son compatibles con Vision Pro en el lanzamiento, como Slack, Notion, Todoist, y otras que son una parte importante de los flujos de trabajo diarios. Juega Divertidos Juegos de Formas Completamente Nuevas Apple Vision Pro ofrece juegos divertidos y gratificantes para jugadores de todos los niveles de habilidad. Los jugadores pueden sumergirse en juegos en la App Store que transforman el espacio que los rodea, usar un Entorno para una experiencia más inmersiva, o jugar juegos compatibles en una pantalla tan grande como deseen. Para admitir una amplia variedad de juegos y experiencias espaciales, Vision Pro funciona sin problemas con controladores de juegos populares, incluidos el PlayStation DualSense y el Xbox Wireless Controller. Con Apple Arcade, los jugadores pueden acceder a un catálogo de más de 250 juegos en Apple Vision Pro, sin compras integradas o anuncios, que incluye títulos exitosos como NBA 2K24 Arcade Edition, Sonic Dream Team y TMNT Splintered Fate. Los jugadores de Arcade también experimentarán el mundo del juego espacial con una fantástica selección de títulos inmersivos creados específicamente para Vision Pro. Estas experiencias adquieren una dimensión completamente nueva a medida que los jugadores son transportados a entornos de juego impresionantes en Synth Riders, giran ladrillos LEGO con los dedos en LEGO Builder’s Journey, cortan manzanas con las manos en Super Fruit Ninja, y mucho más. Otros juegos espaciales disponibles con Apple Arcade en el lanzamiento incluyen Game Room, WHAT THE GOLF?, Cut the Rope 3, Jetpack Joyride 2, Bloons TD 6+, stitch., Patterned, Illustrated y Wylde Flowers. “Innovación…”