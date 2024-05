Ahorradores de pensiones advertidos sobre nuevo límite de suma global libre de impuestos

Desbloquea la Digestión del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Se advierte a los ahorradores adinerados que una nueva “trampa en la letra pequeña” de las reformas al límite de por vida puede ponerlos en riesgo de pagar impuestos en exceso sobre retiros de pensiones.

La advertencia proviene de expertos que instan a los individuos a asegurarse de mantener registros de retiros libres de impuestos de sus fondos de pensiones o enfrentar que el recaudador de impuestos adivine lo que han tomado.

El problema se centra en la decisión del gobierno el año pasado de eliminar el límite de por vida, que establecía un límite de £1.073 millones para lo que se podía acumular en una pensión libre de impuestos.

Entrando en vigencia el 6 de abril de 2024, la medida fue bien recibida por los titulares de pensiones con fondos más grandes, pero los expertos dijeron que una decisión correspondiente de limitar la cantidad que se puede tomar libres de impuestos de un fondo de jubilación había introducido una nueva complicación para los ahorradores.

El límite libre de impuestos era anteriormente el 25 por ciento del límite de por vida. Pero esto se ha limitado posteriormente a £268,275 (la nueva asignación de suma global). Todavía será posible tomar sumas globales por encima de esta cantidad, pero cualquier cosa por encima de la asignación (LSA) será tratada como ingreso gravable.

Los expertos dicen que muchos ahorradores no son conscientes de que ahora les corresponde llevar un registro de su LSA, lo que representa un dolor de cabeza particular para aquellos que ya han tomado sumas globales libres de impuestos bajo el sistema anterior.

Recomendado

“En el pasado no había un límite vitalicio específico para el efectivo libre de impuestos, por lo que no ha habido necesidad de llevar registros sobre cuánto has tomado en total”, dijo Alasdair Mayes, socio de LCP, asesor de esquemas de pensiones.

“Con la llegada del nuevo sistema, HM Revenue & Customs no quería ignorar las sumas globales libres de impuestos que la gente ya había tomado, y planean restar esas de la nueva asignación de suma global.”

Si los ahorradores no tienen registros, HMRC “estimará” cuánto se ha tomado.

“Para muchas personas esta será una suposición lo suficientemente razonable, especialmente para aquellos que solo accedieron recientemente a su pensión. Sin embargo, para algunas personas esta suposición será demasiado alta.”

Los ahorradores asumidos por HMRC de haber tomado más de su LSA de lo que realmente han arriesgan perder su derecho a impuestos libres.

“El problema con el enfoque predeterminado es que asume que se tomó el 25 por ciento como una suma global libre de impuestos cada vez que se cristalizaron beneficios antes del 6 de abril de 2024, lo que puede no haber sido el caso”, dijo Abrdn, un proveedor de pensiones, en una nota técnica.

Agregó que aquellos en esquemas de beneficios definidos pueden no haber querido convertir sus ingresos garantizados en una suma global. Los esquemas de contribución definida más antiguos podrían haber tenido tasas de anualidad garantizadas, por lo que los miembros podrían haber aspirado a utilizar todo su fondo para garantizar el mayor ingreso.

“Para abordar esto, HMRC permite a los individuos solicitar un certificado de cantidad de suma global libre de impuestos transitoria (TTFAC), lo que potencialmente permite tomar un 25 por ciento de efectivo libre de impuestos con futuros retiros donde de otro modo no habría efectivo libre de impuestos,” dijo Abrdn.

Sir Steve Webb, un socio de LCP, agregó que el certificado vale la pena explorarlo para ahorradores que han tomado menos de la suma máxima de efectivo libre de impuestos de una pensión anterior y tienen más pensiones por tomar “que podrían superar el nuevo límite de suma global.”

Para aquellos que aún no han tomado su primera pensión, el sistema será relativamente simple cuando tomen una pensión y retiren algo de efectivo libre de impuestos. Su esquema de pensiones o proveedor establecerá por escrito cuánto de su LSA han utilizado.

Los ahorradores deben conservar esta información, ya que deberán informar al proveedor de cualquier otro fondo de pensiones que tomen cuánto de LSA han utilizado.

“Como siempre, la regla de oro es conservar todos tus documentos”, dijo Webb.

“Es posible que el límite de por vida haya desaparecido, pero la necesidad de mantener registros de todas tus pensiones, incluso las que has tomado en el pasado, no.”