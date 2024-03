¡Ahorra hasta $800 en MacBook Air y Pro de Apple!

Imagen principal del artículo

Las ofertas de Apple están en aumento este fin de semana, ya que el lanzamiento del MacBook Air M3 hace que los precios de los modelos M2 bajen a niveles récord. Además, obtén un monitor externo con hasta $750 de descuento.

Gran liquidación de MacBook Air

Nuevos modelos M3 con hasta $60 de descuento

MacBook Air M1 de 13″ (GPU de 7 núcleos, 8GB de RAM, SSD de 256GB): $749.99 ($250 de descuento) en Amazon & Best Buy

MacBook Air M2 de 13″ (GPU de 8 núcleos, 8GB de RAM, SSD de 256GB) en Midnight: $869 ($130 de descuento) en B&H

MacBook Air M2 de 15″, 8GB de RAM, SSD de 256GB: $999 ($300 de descuento) en Best Buy

MacBook Air M2 de 15″, 8GB de RAM, SSD de 512GB: $1,199 ($300 de descuento) en Best Buy

MacBook Air M2 de 15″, 16GB de RAM, SSD de 1TB: $1,499 ($400 de descuento) en Best Buy

Compra ofertas en todas las configuraciones en nuestra Guía de Precios de Mac.

Modelos de MacBook Pro desde $899

Los precios se han reducido aún más en los modelos de MacBook Pro.

Hay muchas ofertas de MacBook Pro disponibles, con cada modelo en venta en nuestra Guía de Precios de Mac.

Los precios comienzan en $899, con ciertas ofertas que requieren una membresía My Best Buy Plus como se menciona a continuación.

Modelos actuales

MacBook Pro M3 de 14″, CPU de 8C, GPU de 10C, 16GB, 512GB, Space Gray: $1,649 ($150 de descuento) en Adorama

MacBook Pro M3 Pro de 14″, CPU de 11C, GPU de 14C, 18GB, 512GB, Space Gray: $1,799 ($200 de descuento) en distribuidores autorizados de Apple

MacBook Pro M3 Pro de 16″, CPU de 12C, GPU de 18C, 18GB, 512GB, Space Black: $2,249 ($250 de descuento) en Amazon y para miembros de Best Buy Plus

MacBook Pro M3 Pro de 16″, CPU de 12C, GPU de 18C, 36GB, 512GB, Space Black: $2,649 ($250 de descuento) para miembros de Best Buy Plus

MacBook Pro M3 Max de 16″, CPU de 16C, GPU de 40C, 48GB, 1TB, Space Black: $3,699 ($300 de descuento) en B&H

Modelos de liquidación

Ofertas de monitores y TV de Samsung

Combina una pantalla externa con tu Mac para aumentar tu productividad y ahorrar hasta $700.

La Venta de Primavera de Samsung Discover está en marcha ahora, con ahorros de hasta $1,900 en televisores OLED, monitores de computadora, el teléfono inteligente Galaxy 24 Ultra y más. Puedes comprar toda la venta o ir directamente a nuestras selecciones favoritas a continuación.

Si estás buscando adquirir un nuevo televisor, Samsung ofrece un descuento de preorden de $100 cuando te registras para conocer los lanzamientos de TV y audio de la compañía en 2024 que se anunciarán el 21 de marzo.

Las ofertas de AirTag ofrecen precios tan bajos como $24.

Best Buy y Amazon continúan compitiendo por las ventas de AirTag participando en una guerra de precios que ofrece el paquete individual por $24 y el paquete de 4 por $78.99.

iPads por $249

Los minoristas han reducido los precios de los iPads a tan solo $249.

La guerra de precios de fin de semana se extiende también a los iPads, con modelos a precios tan bajos como $249.

AirPods y Beats desde $99

Ahorra hasta un 43% en Beats & AirPods este fin de semana.

Encuentra precios de AirPods tan bajos como $99 este fin de semana, con descuentos significativos de hasta un 43% en Beats.

AirPods

Beats

Ventas de software

Las herramientas de software tienen hasta un 77% de descuento este fin de semana.

Los sistemas operativos, suites de productividad de oficina y herramientas de aprendizaje de idiomas tienen descuentos importantes en StackCommerce este fin de semana, con el código promocional ENJOY20 ofreciendo descuentos de hasta el 77% al combinarse con descuentos instantáneos ya existentes.

Sistemas operativos, Office y Babbel

Microsoft Office Home & Business 2021 para Mac: $56.99* (antes $249)

Microsoft Visual Studio Professional 2022 para Windows: $37.99* (antes $499)

Microsoft Windows 11 Pro: $33.99* (antes $49.99)

Oferta de por vida de Babbel para el aprendizaje de idiomas: $160* (antes $599)

*Precio con el código promocional ENJOY20.

Software de impuestos

H&R Block Deluxe Federal + State 2023: $39.97 en Amazon (antes $49.99)

TurboTax Deluxe 2023 Tax Software, Federal & State Tax Return: $59.99 en Amazon (antes $69.99)