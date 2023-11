Ahora puedes comprar los AirPods Pro 2 reacondicionados de Apple en Europa. (Spanish)

Apple Refurbished is a great way to knock off a considerable sum from the sticker price. The products are vetted by Apple experts and are accompanied by a warranty. Recently, Apple started selling refurbished AirPods. The company has now added AirPods Pro 2 to the refurbished store. However, it is only available in select European countries.

¿Estás buscando unos nuevos AirPods Pro 2? Si estás en Europa, echa un vistazo a la tienda de productos restaurados para obtener fantásticos descuentos. Los AirPods Pro 2 restaurados están actualmente disponibles en el Reino Unido, Austria, Bélgica, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Polonia y Suiza. Los AirPods Pro 2 se lanzaron en 2022 y vienen con un estuche de carga Lightning.

Los AirPods Pro 2 están alimentados por un chipset H2 y ofrecen funciones como ecualización adaptable, audio espacial con seguimiento de cabeza, transparencia adaptable y control táctil. Los nuevos AirPods Pro 2 se venden a €279, mientras que los AirPods Pro 2 restaurados tienen un precio de €229. Lo mejor es que aún recibes los AirPods Pro 2 en un empaque original junto con un cable Lightning a USB-C y puntas de oído de silicona.

¿Vale la pena comprar los AirPods Pro 2 restaurados?

Depende de dónde vivas. En mi país (India), el precio en la Apple Store suele ser más alto que en otras tiendas en línea. El descuento en los AirPods restaurados u otro producto de Apple no es significativo en estos casos. Incluso en EE. UU., los productos restaurados de Apple son mucho más baratos en BestBuy, Amazon y otras plataformas.

Dicho esto, los productos restaurados de Apple tienen sus ventajas. Todos los productos están cubiertos por una garantía limitada estándar de un año. Además, puedes ampliar y añadir planes de AppleCare. Apple también ofrece una política de devolución de 14 días. En pocas palabras, es casi como comprar AirPods nuevos. Por otro lado, a menudo he notado que los productos restaurados de Apple están agotados. Si estás en el mercado en busca de un MacBook restaurado, consulta los mejores lugares para comprar uno.