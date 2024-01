iOS 17.3 Beta 2: 6 nuevas características y correcciones de errores

Apple anunció el iOS 17.3 y el macOS Sonoma 14.3 en diciembre del año pasado. Han comenzado a implementar la beta 2 de iOS 17.3 antes del lanzamiento público. Hemos estado recibiendo críticas contradictorias sobre la beta de iOS 17.3 de parte de los usuarios. Profundicemos y entendamos qué hay de nuevo en la última beta.

¿Qué hay de nuevo en iOS 17.3 Beta 2?

La instalación de iOS 17.3 beta 2 es una tarea en sí misma. Algunos usuarios reportan que la actualización está causando que sus iPhones entren en un bucle de reinicio. En otras palabras, el logotipo de Apple sigue parpadeando mientras el dispositivo se niega a iniciar. Además, algunos están recibiendo el mensaje de error “No se puede instalar en este momento”. Tenga cuidado con estos problemas antes de instalar iOS 17.3 beta 2.

Nota: En el momento de la publicación, Apple ha detenido oficialmente la liberación de la iOS 17.3 beta 2 debido al problema del bucle de reinicio.

1. Protección de dispositivo robado

La muy anunciada función de Protección de dispositivo robado finalmente ha llegado a la beta. Ofrece una capa adicional de seguridad. Además, ayuda a prevenir el acceso no autorizado incluso si la persona conoce la contraseña. Echa un vistazo a nuestro artículo completo para aprender más sobre la Protección de dispositivo robado.

2. Video espacial para Apple Vision Pro

Ahora puedes usar las cámaras iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Mac para grabar videos espaciales. Puedes disfrutar de estos videos en 3D en la aplicación Fotos o, aún mejor, en Apple Vision Pro. Activa el Video espacial yendo a Configuración>Cámara>Formatos. Ahora selecciona “Video espacial para Apple Vision Pro”. Apple dice que el video se graba a 1080p y 30fps.

3. Listas de reproducción colaborativas

Los rumores sugerían que Apple abandonaría la Lista de reproducción colaborativa. Bueno, eso no parece ser el plan. La función de Lista de reproducción colaborativa de Apple Music sigue viva y coleando en iOS 17.3 beta 2. Mientras tanto, Apple ha trabajado en los emojis. Aparte de eso, la beta no presenta nuevas características.

4. Transacciones de alto valor fijadas en Apple Store

Aparentemente, la App Store presentaba fallas cuando el valor de la transacción era muy alto. Según las notas de lanzamiento, Apple ha solucionado el problema tanto en iOS como en iPadOS.

5. Solución de errores

Esperábamos que Apple solucionara algunos errores molestos que afectaban la primera beta. Desafortunadamente, estos errores aún no se han solucionado. Por ejemplo, el brillo de la pantalla se atenúa al desbloquear el iPhone. También está presente el error de notificación. El icono de las aplicaciones de terceros se vuelve en blanco al acceder desde el Centro de Notificaciones.

6. Rendimiento y salud de la batería en iOS 17.3 beta

Nunca he tenido problemas de rendimiento en iOS 17.3 beta 1, y la beta 2 no es diferente. Es ágil como de costumbre, sin retrasos en absoluto. He cargado mi iPhone durante la noche, y la duración de la batería ha mejorado un poco. Dicho esto, aún es demasiado pronto para comentar sobre la duración de la batería. Actualizaremos después de usar la beta durante una semana más o menos.

¿Deberías instalar iOS 17.3 Beta 2?

Evita instalar la beta en tu dispositivo principal. Si tienes un dispositivo separado, adelante. Sugiero esperar a la RC o la beta pública, que podría ser lanzada a finales de este mes. ¿Qué opinas sobre la última beta de iOS 17? Háznoslo saber en los comentarios a continuación.