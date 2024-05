According to a report, Israeli guards tied wounded Palestinian detainees to their beds, made them wear diapers, and fed them through straws.Según un informe, los guardias israelíes ataron a los detenidos palestinos heridos a sus camas, los hicieron usar pañales y los alimentaron con pajitas.

Un informe de CNN expone un presunto abuso de palestinos en un centro de detención de Sde Teiman en Israel. La instalación opera bajo la Ley de Combatientes Ilegales de Israel, permitiendo la detención sin debido proceso. Más de 9,000 palestinos han sido retenidos en condiciones deterioradas desde el 7 de octubre. Un centro de detención israelí está sometiendo a abusos a palestinos, atándolos a sus camas, vendándoles los ojos y manteniéndolos con pañales, según un nuevo informe de CNN. El campamento de Sde Teiman en el desierto de Negev, al sur de Israel, también es una base militar. Ha sido el lugar de conductas abusivas contra algunos de los 70 detenidos palestinos, según tres denunciantes israelíes a CNN. El personal médico de la instalación se sospecha que ha realizado amputaciones a prisioneros debido a lesiones causadas por esposas prolongadas, realizando algunas intervenciones por personal no calificado. Los guardias son acusados de usar una fuerza excesiva como forma de castigo, mientras que los detenidos sufren humillaciones rutinarias, incluyendo ser atacados por perros y sometidos a búsquedas agresivas, informó CNN. Las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a los prisioneros durante la invasión en curso de Gaza, que comenzó después de que militantes de Hamas se adentraran en el sur de Israel el 7 de octubre cometiendo masacres y atrocidades que dejaron 1,200 muertos y 230 rehenes secuestrados en Gaza. El asedio de Israel en Gaza que siguió ha matado a 34,000 personas, incluyendo miles de niños, según el Ministerio de Salud dirigido por Hamas. Un denunciante dijo a CNN que los golpes “no se hicieron para recopilar información. Se hicieron por venganza. Fue castigo por lo que hicieron el 7 de octubre y castigo por su comportamiento en el campamento”. Los guardias los despojan de “todo lo que se asemeja a seres humanos”, dijo un denunciante. En un hospital de campaña, los detenidos heridos estaban atados a camas, vestidos con pañales y alimentados con pajitas, informó CNN. Los palestinos detenidos durante los ataques del ejército israelí al Hospital Shifa son llevados al Hospital de los Mártires de Al-Aqsa para tratamiento después de su liberación en Deir Al Balah, Gaza el 24 de marzo de 2024. Anadolu | Getty Images. El Dr. Mohammed Al-Ran, jefe de la unidad de cirugía del hospital indonesio de Gaza, un ex prisionero en el campamento de Sde Teiman, dijo a CNN: “Cuando me quitaron la venda de los ojos, pude ver la extensión de la humillación y la degradación, pude ver hasta qué punto nos veían no como seres humanos sino como animales”. La instalación opera bajo la Ley de Combatientes Ilegales, otorgando a la milicia amplios poderes para detener a individuos sin debido proceso, planteando preocupaciones sobre transparencia y responsabilidad. La ley permite a la milicia detener personas durante 45 días sin una orden de arresto, después de lo cual deben ser trasladadas al sistema carcelario formal de Israel (IPS). Las imágenes por satélite revelan una expansión significativa de la instalación de Sde Teiman desde el inicio del conflicto. Los relatos de abusos a los detenidos no son únicos en Negev. En noviembre, Business Insider’s Alia Shoaib informó sobre videos gráficos que parecían mostrar a soldados del IDF abusando de detenidos palestinos en Cisjordania. Los videos muestran a soldados del IDF arrastrando a hombres palestinos vendados y atados en el suelo, muchos a medio vestir o completamente desnudos. La semana pasada, un médico palestino murió en una prisión israelí después de más de cuatro meses de detención, dijeron las asociaciones de prisioneros palestinos, según BBC News. El Dr. Adnan Al-Bursh, de 50 años, era el jefe de ortopedia en el Hospital al-Shifa. Las autoridades de la prisión israelí dijeron que estaban investigando el incidente. No se dio una causa de muerte. La postura de la ONU sobre el tratamiento de los prisioneros implica que “todos los prisioneros deben ser tratados con el respeto debido a su dignidad inherente y valor como seres humanos”. El IDF respondió al informe de CNN con la siguiente declaración: “El IDF asegura una conducta adecuada hacia los detenidos bajo custodia. Cualquier alegación de mala conducta por parte de los soldados del IDF es examinada y tratada en consecuencia. En casos apropiados, se abren investigaciones del MPCID (División de Investigaciones Criminales de la Policía Militar) cuando exista sospecha de mala conducta que justifique tal acción”. Business Insider contactó al gobierno israelí para hacer comentarios. Actualmente, más de 9,000 palestinos están siendo retenidos en condiciones que los grupos de derechos humanos dicen que han empeorado drásticamente desde el 7 de octubre. Lea el artículo original en Business Insider.