Agricultores rumanos bloquean el punto de control de Siret-Porubne, razones desconocidas.(if you want me to rewrite the whole text please enable the long mode)

Los agricultores rumanos han bloqueado el movimiento de camiones a través del punto de control Siret-Porubne desde el lado rumano, informó el Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania el 13 de enero.

Actualmente se desconocen las razones y la duración estimada del bloqueo.

El Servicio Estatal de Guardia Fronteriza advierte de posibles interrupciones del tráfico en ambas direcciones.

Actualmente, no hay una gran cola de camiones hacia Ucrania. Se registran 825 vehículos en la línea E para salir de Ucrania.

Mientras tanto, el paso de automóviles de pasajeros, autobuses y peatones continúa sin obstáculos.

Lea también: Ucrania refuerza la defensa en la frontera norte en más del 60% en los últimos meses, según el general Nayev

¡Llevamos la voz de Ucrania al mundo. Apóyenos con una donación única, o conviértase en Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine