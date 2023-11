Agradeciendo cuando el mundo está en llamas

Mañana es Acción de Gracias. En esta época del año, suelo agradecer a ustedes, mis lectores, por todo su apoyo, y una vez más estoy agradecido por eso este año. Como siempre, es un privilegio poder enviarles correos electrónicos. También estoy agradecido por todas las formas en que los suscriptores de Interpreter son una comunidad activa: que no solo leen estos boletines, sino que también recomiendan libros, me envían comentarios por correo electrónico y me envían preguntas y sugerencias que me dan ideas para futuras columnas.

Pero este año, aún más que en años anteriores, encuentro que no puedo contar las bendiciones sin también contar las penas y los miedos que acechan en sus sombras.

Mientras agradezco este trabajo y esta comunidad, también agradezco que puedo trabajar en seguridad, a diferencia de los 53 periodistas y trabajadores de medios que han sido asesinados en Gaza, Israel y Líbano desde que comenzó la guerra o los muchos otros que continúan trabajando a pesar del peligro mortal constante e inevitable.

Agradezco que mi familia y yo no tengamos que acurrucarnos en un hospital o en una escuela con la vana esperanza de estar a salvo de las bombas, o depender de un “domo de hierro” para protegernos de los cohetes.

Agradezco que nunca haya tenido que rogar a mis hijos que se callen durante horas mientras nos escondíamos de personas que intentaban matarnos a nosotros y a nuestros vecinos en nuestros propios hogares. Agradezco que no haya pasado cada segundo de los últimos 46 días y noches angustiado por el destino de seres queridos tomados como rehenes. Agradezco que mis hijos nunca hayan sentido el dolor de enterrar a un hermano querido. Agradezco que nunca haya tenido que escribir sus nombres en sus extremidades con marcador permanente en caso de que muera y sean encontrados por extraños.

Agradezco que si mis hijos me piden agua, puedo simplemente abrir un grifo; que si me piden comida, puedo dársela sin tener que arriesgar mi vida para buscarla en una zona de guerra. Agradezco que si necesitáramos un hospital, tendría electricidad y equipo estéril y suministros como anestesia disponibles.

Agradezco que mis hijos estén vivos. Agradezco que mi esposo esté vivo. Agradezco que yo esté viva. Agradezco que todos ustedes que están leyendo esto estén vivos. Pero también triste y enojado de que vivamos en un mundo donde estas cosas son bendiciones que deben contarse, y donde tantos no pueden hacerlo.

Respuestas de los lectores: Libros que recomiendan

Jenny Sidhu, una lectora en Rocklin, California, recomienda “Demon Copperhead” de Barbara Kingsolver y “Dopesick” de Beth Macy:

Un maravilloso doble inmenso: Demon Copperhead seguido de Dopesick. ¿O viceversa tal vez? Una inmersión profunda en la crisis de los opioides, su impacto en las comunidades y el papel de Purdue Pharma. La información de fondo y la humanidad representadas en estas historias me hicieron reevaluar mi propia postura sobre las personas que viven en las comunidades afectadas. Un excelente y humillante ejemplo de ponerse en los zapatos de otra persona.

