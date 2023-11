Actualización del miércoles: Israel planea un papel a largo plazo en Gaza.

Israel plans a long-term role in Gaza

Mientras la campaña militar israelí contra Hamas entró en su segundo mes, el primer ministro Benjamin Netanyahu ofreció alguna indicación del plan de Israel para el período posterior a la guerra. Dijo que Israel deberá supervisar la seguridad de la Franja de Gaza una vez que termine el combate para evitar futuros ataques.

Netanyahu proporcionó pocos detalles sobre el plan, pero dijo en una entrevista con ABC News que pensaba que Israel tendría “la responsabilidad general de seguridad” de Gaza “por un período indefinido.” Su plan, si se lleva a cabo, parecería detenerse a corto de una reocupación total de Gaza, un movimiento contra el que los EE. UU. y otros han advertido.

Israel ha dicho que su objetivo es destruir a Hamas, pero Netanyahu no dijo quién gobernaría el enclave después de que Hamas desapareciera. Aún no está claro si la Autoridad Palestina, que controla algunas partes de Cisjordania, podría participar en el gobierno del territorio.

En Israel, parecía haber un amplio apoyo político a la postura de Netanyahu. Los analistas militares han dicho que la nación enfrenta una decisión difícil entre reocupar Gaza y retirarse, y advirtiendo que el sufrimiento civil causado por los ataques aéreos y la invasión terrestre podría llevar a la aparición de un nuevo grupo que promueva la resistencia violenta a Israel.

Los préstamos iniciales fueron en su mayoría parte de la Iniciativa del Cinturón y Ruta, que se inició en 2013 para financiar proyectos de desarrollo y fortalecer los lazos en más de 150 países. Pero ahora, los bancos estatales chinos que proporcionaron la mayor parte de los préstamos de infraestructura han reducido sus nuevos préstamos, y los préstamos de rescate a países de ingresos bajos y medios han aumentado.

Antecedentes: Muchos préstamos chinos de la Iniciativa del Cinturón y Ruta se utilizaron para construir proyectos costosos que no han estimulado el crecimiento económico y han cargado a los países con deudas que ahora no pueden pagar.

Un informe mixto: El Fondo Monetario Internacional elevó sus previsiones de crecimiento para China para este año y 2024, pero advirtió de los riesgos para la economía de China en los sectores financieros e inmobiliarios.

Ucrania investiga muertes en ceremonia de medallas

Un ataque de misiles rusos a un grupo de soldados reunidos para recibir medallas ha atraído críticas raras a las fuerzas armadas de Ucrania. Diecinueve soldados murieron en el ataque a la ceremonia celebrada el viernes. Los soldados y el liderazgo civil de Ucrania dicen que la reunión, a la vista de todos, fue imprudente y una tragedia evitable.

La ceremonia, dijeron los críticos, era sacada directamente del manual militar de la era soviética, en el que los soldados permanecían en posición de firmes frente a una mesa llena de medallas y se quitaban sus cascos. Muchas de las víctimas parecían haber muerto por lesiones en la cabeza.

Reacción: El gobierno ucraniano está investigando las muertes y el comandante de la brigada ha sido suspendido pendiente de los resultados de la investigación.

Por separado, los fiscales ucranianos están investigando una explosión extraña en una celebración de cumpleaños que mató a un ayudante del máximo comandante militar de Ucrania. Los funcionarios ucranianos dijeron que el asistente recibió una caja con seis granadas como regalo de cumpleaños y que su hijo tiró por error del anillo de una granada.

THE LATEST NEWS

Around the World

When you die, what do you want to have happen to your remains? The answer, for some: shoot them into space.

For these people, that wish may be the culmination of a lifelong fascination with space exploration. Or, a space burial could signal acceptance of the idea that, in the end, a void awaits us.

Is Homer Simpson a good dad now?

En un episodio reciente de “Los Simpsons”, que ahora va por su temporada 35, Homer sugirió que abandonaría uno de sus bits más conocidos: estrangular a su hijo, Bart. El movimiento parecía reconocer que una de las bromas recurrentes más antiguas del popular programa de dibujos animados era una forma clara de abuso infantil animado.

En el episodio, Homer conoce a un vecino que elogia el apretón de manos. “¿Ves Marge? Estrangular al niño ha dado resultado,” le dice Homer a su esposa. “Es broma. Ya no lo hago. Los tiempos han cambiado.”

En los últimos años, Matt Groening, el creador del programa, ha tomado medidas para actualizar su humor. En 2020, Hank Azaria dijo que ya no daría voz al personaje de Apu Nahasapeemapetilon, un dueño de una tienda de conveniencia indio. Los espectadores de descendencia india han criticado al personaje, diciendo que no es más que una caricatura racista.

RECOMMENDATIONS