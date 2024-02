Actualización de Waze para iOS soluciona un problema pero no logra exterminar dos errores clave.

Waze para iOS recibió una actualización en la App Store a finales de enero. La versión 4.101 de la aplicación de navegación de crowdsourcing debía solucionar un problema que mostraba incorrectamente cruces de ferrocarril en la aplicación. No tienes que ser Snidely Whiplash para querer saber dónde están ubicadas las vías y las advertencias de cruces de ferrocarril evitan que ocurran accidentes. La mayoría de las veces, cuando un tren se encuentra con un automóvil, suceden fatalidades.

Los íconos de vehículos desaparecen aleatoriamente en Waze para Android Auto y CarPlay



La actualización, según Autoevolution, fue la primera para la versión de iOS de la aplicación Waze desde que se lanzó la versión 4.100 el 14 de diciembre. Y los usuarios de Waze están un poco molestos considerando que hay otros problemas que deben abordarse. En Android Auto y CarPlay, algunos usuarios están molestos al ver que el ícono que representa su vehículo desaparece aleatoriamente de la pantalla, ya sea que la navegación esté en la pantalla o no.

La función de comando de voz no está funcionando en la aplicación Waze para iOS

Bogdan Popa de Autoevolution señala que su ícono desaparece en CarPlay cuando el guiado paso a paso está en funcionamiento. Como ya habrás imaginado, esto significa que no puedes encontrar la ubicación de tu vehículo en el mapa. Los usuarios también se quejan de que la aplicación los envía por rutas alternativas que no tienen sentido. Pero esto podría ser debido al objetivo de la aplicación que es llevar a los conductores a su destino utilizando la ruta más rápida, incluso si no es fácil de navegar para el conductor. Mientras tengas deshabilitadas ciertas configuraciones de navegación, como la que “Evitar peajes” y la que “Evitar autopistas”, Waze sugerirá la ruta más rápida.

El comando de voz está roto en la versión de iOS de la aplicación Waze



Otro problema es que la función de comando de voz para la versión de iOS de Waze no está funcionando y no ha estado funcionando durante algunas semanas. Esto impide que los usuarios le digan a Waze dónde quieren ir usando su voz. Por ejemplo, cuando toqué el icono de micrófono en el campo “Dónde” en la aplicación de Waze y dije “navegar a Madison Square Garden”, la aplicación dijo “Entendido” y repitió mi solicitud pero no actuó en ella. En otras palabras, no me mostró cómo llegar al lugar. Estaba usando Waze para iOS en mi iPhone 15 Pro Max. Hacer lo mismo con la versión de Android de Waze en mi Pixel 6 Pro resultó en que la aplicación me mostrara las indicaciones hacia la arena más famosa del mundo desde mi ubicación. Entonces sí, este es un problema para los usuarios de iPhone aunque la navegación funcionará si escribes el nombre del destino. Esto podría ser un gran problema si estás conduciendo y quieres cambiar tu destino por comando de voz. Dado que esto no funciona, lo que tienes que hacer es detenerte al costado de la carretera y escribir el nombre del nuevo destino. Aunque Google es dueño tanto de Google Maps como de Waze, este último se centra en la navegación y en llevarte a tu destino de manera rápida y segura. Waze también trata de obtener actualizaciones de tráfico y condiciones de la carretera de tus compañeros conductores que pueden ayudarte a evitar algunos problemas en tu viaje. Google Maps se trata de llevarte a tu destino de manera rápida y segura, pero esa aplicación también muestra recomendaciones de los guías locales de Google que te muestran lugares para cenar, lugares donde pasar la noche y cosas que hacer cuando llegues a tu destino.

Por supuesto, que el ícono que representa tu vehículo desaparezca de la pantalla es una dificultad al igual que el comando de voz roto. Estos son igual de importantes, si no más importantes que los cruces de ferrocarril incorrectamente ubicados. Waze decidió arreglar solo este último en la última actualización de su aplicación para iOS y esa es una buena razón por la que algunos usuarios están molestos.