Activision está investigando informes de malware que roba datos de jugadores.

Activision está investigando la posibilidad de que haya malware que ha estado atacando a jugadores de Call of Duty en un intento de robar datos de los jugadores. En este momento no está confirmado de dónde proviene el malware o cómo está infectando las PC de los jugadores. Sin embargo, se rumorea que el malware pudo infectar las PC de los jugadores a través de descargas de software no autorizado para su uso con Call of Duty.

En otras palabras, los jugadores que tuvieron sus datos robados pueden haber sido infectados con el malware después de descargar software de trucos. Según TechCrunch, los objetivos principales de estos hackers aún no están claros. TechCrunch dice que los hackers estaban “tratando de robar contraseñas para varios tipos de cuentas”. También se señala que no solo se están atacando contraseñas de cuentas de juegos, sino también las contraseñas de monederos de criptomonedas.

Activision ha reconocido estas afirmaciones y está investigando activamente la situación. La empresa también está “al tanto de algunas afirmaciones de que algunas credenciales de jugador en toda la industria podrían ser comprometidas por malware de descargas o uso de software no autorizado”. Aún no se ha confirmado que estos hackeos hayan sido causados por la descarga de software de terceros no autorizado.

Tras informes de malware que roba datos de jugadores, Activision dice que los servidores de la empresa están seguros

La buena noticia para los jugadores legítimos, al parecer, es que los servidores de la empresa Activision están reportadamente bien. Un portavoz de Activision Blizzard que habló con TechCrunch dice que los servidores de la empresa “permanecen seguros e intactos”. Por lo tanto, es bastante probable que solo los jugadores que descargan y utilizan software de terceros no autorizado hayan sido afectados.

Call of Duty ha tenido un problema continuo con tramposos que utilizan software de terceros para obtener ventajas. El equipo antitrampas de Activision ha implementado una serie de medidas en los últimos años para intentar detenerlos. Por ejemplo, los jugadores sorprendidos usando asistencia de puntería en PC a través de software no autorizado tendrán el juego inmediatamente cerrado. Otras medidas hacen que los jugadores enemigos se vuelvan invisibles para aquellos que hacen trampas, así como los hacen invencibles al daño.

Aunque no se ha confirmado que los jugadores que utilizan software de trucos sean los objetivos, eso parece ser el caso. Según TechCrunch, un desarrollador de software de trucos llamado Zebleer fue el primero en descubrir la presencia de este malware después de ser contactado por un cliente que había comprado su software de trucos. El cliente dijo que le habían robado algunos de sus datos, lo que llevó a Zebleer a investigar. Quien dice que parece que los jugadores estaban siendo atacados con una campaña de malware Infostealer.

Ya sea que estas afirmaciones de los jugadores sean ciertas o no, es obvio que los jugadores deben ser vigilantes en proteger su información en línea. Sin embargo, si es cierto que el malware está atacando a los tramposos, la solución simple es simplemente no descargar software de trucos.