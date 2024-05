Abogado de la oficina de correos acusado de decir una “gran mentira” a la investigación de Horizon | Noticias de negocios.

Un ex alto abogado de la Oficina de Correos ha sido acusado de decir una “gran mentira” en la investigación de Horizon IT sobre su conocimiento de un error en el sistema que podría haber evitado la persecución injusta de subdirectores de oficinas postales.

Jarnail Singh era abogado senior interno y posteriormente jefe de derecho penal en la Oficina de Correos desde 2012.

La investigación sobre el escándalo de Horizon escuchó que se le envió una copia de un correo electrónico que contiene un informe que identificaba la falla en el sistema contable, pero negó conocerlo durante años, a pesar de guardar el documento e imprimirlo.

El Sr. Singh negó las afirmaciones hechas por Jason Beer KC, abogado de la investigación.

El Sr. Beer dijo que el informe se envió al Sr. Singh solo tres días antes de que comenzara el caso de la subdirectora de oficina Seema Misra en octubre de 2010.

La Sra. Misra estaba embarazada de ocho semanas cuando recibió una sentencia de prisión de 15 meses después de ser acusada de robar £74,000 de su sucursal en West Byfleet, Surrey.

Su condena fue posteriormente anulada por la Corte de Apelación.

El Sr. Singh dijo que “no se le informó” sobre el informe, escrito por el ingeniero de Fujitsu, Gareth Jenkins.

Explicación del error

El Sr. Beer dijo que describía un error “que provocará una discrepancia en los pagos de recibos” y ofrecía una explicación para los presuntos casos de robos entre subdirectores de oficinas.

Añadió que una dirección de archivo en la parte inferior del documento, que incluía el nombre del Sr. Singh, mostraba que el abogado había guardado el informe en su unidad y lo había impreso solo nueve minutos después.

Ex ejecutivo de la Oficina de Correos acusado de mentir

Dijo que esto demostraba que el Sr. Singh había mentido años después cuando negó tener conocimiento previo de los problemas descubiertos por un informe de 2013 realizado por la firma de contabilidad forense Second Sight.

El Sr. Singh dijo que también desconocía cómo guardar o imprimir documentos durante su empleo en la organización y tenía que pedir a otros que lo hicieran por él.

El Sr. Beer acusó al Sr. Singh de decir “una gran mentira” a la investigación y de no haber revelado información importante a la defensa o al tribunal antes de la persecución de la Sra. Misra, preguntando: “¿Sabías sobre el error todo el tiempo, Sr. Singh?”

‘He tenido depresiones’

El abogado respondió: “No, eso no es verdad.”

Admisión de errores

También negó cualquier sugerencia de encubrimiento pero admitió que “se cometieron errores” en la persecución de la Sra. Misra.

El Sr. Singh dijo: “Lamento mucho que la Sra. Misra haya sufrido y me siento muy avergonzado de estar aquí, que cometimos esos errores y pusimos en juego la libertad de alguien y la pérdida que sufrió y el daño causado que no era de eso de lo que se trataba.”

Después de su caso, cientos de personas fueron posteriormente condenadas erróneamente por robo después de que errores en el sistema contable, operado por Fujitsu, hicieran parecer que faltaba dinero en sus sucursales.

Hubo más de 700 condenas en total, que se remontaban a 1995 y 2015.

Las víctimas no solo enfrentaron la prisión, sino también la ruina financiera. Otros fueron marginados por sus comunidades, mientras que algunos se quitaron la vida.

La atención se centró nuevamente en el escándalo después de que ITV transmitiera el drama Sr. Bates Vs La Oficina de Correos, lo que llevó a la acción gubernamental que tiene como objetivo acelerar la limpieza de nombres y los pagos de compensación.