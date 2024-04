Abbas dice que sólo Estados Unidos puede detener el ataque de Israel en Rafah, esperado en días según Reuters

RÍO DE JANEIRO (Reuters) – El presidente palestino, Mahmoud Abbas, dijo el domingo que solo Estados Unidos podría detener a Israel de atacar la ciudad fronteriza de Rafah en Gaza, agregando que el asalto, el cual espera en los próximos días, podría forzar a gran parte de la población palestina a huir del enclave.

“Hacemos un llamado a los Estados Unidos de América para pedir a Israel que no lleve a cabo el ataque a Rafah. Estados Unidos es el único país capaz de evitar que Israel cometa este crimen”, dijo Abbas durante una reunión especial del Foro Económico Mundial en la capital saudita, Riad.

Israel, que ha amenazado durante semanas con lanzar un ataque total en el vecindario diciendo que su objetivo es destruir los batallones remanentes de Hamas allí, intensificó los ataques aéreos en Rafah la semana pasada.

Países occidentales, incluido el aliado más cercano de Israel, Estados Unidos, han suplicado que se contenga de atacar la ciudad del sur, la cual limita con la frontera de Egipto y alberga a más de un millón de palestinos que huyeron del asalto de siete meses de Israel en gran parte del resto de Gaza.

“Lo que sucederá en los próximos días es lo que hará Israel al atacar Rafah porque todos los palestinos de Gaza están reunidos allí”, dijo Abbas, agregando que solo un “pequeño ataque” en Rafah obligaría a la población palestina a huir de la Franja de Gaza.

“La mayor catástrofe en la historia del pueblo palestino entonces ocurriría.”

Abbas reiteró su rechazo al desplazamiento de palestinos a Jordania y Egipto y dijo que le preocupa que una vez que Israel complete sus operaciones en Gaza, luego intente expulsar a la población palestina de Cisjordania hacia Jordania.

Israel lanzó su ofensiva en Gaza después de que Hamas liderara un ataque en el sur de Israel el 7 de octubre en el que Israel dijo que murieron 1,200 personas y se tomaron como rehenes a 253.

Más de 34,000 palestinos han sido asesinados desde entonces, según el ministerio de salud de Gaza, y la mayoría de la población ha sido desplazada.