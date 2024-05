Un stock (que no sea Nvidia) podría ser un gran ganador del centro de datos de IA.

A medida que el mercado alcista de centros de datos de inteligencia artificial (IA) y computación acelerada se ha calentado, la realización se ha asentado de que esto va más allá del bombo publicitario. Nvidia (NASDAQ: NVDA) ha sido el ganador destacado hasta ahora: las acciones han subido increíblemente un 1,850% en los últimos cinco años, superando los rendimientos promedio del mercado.

Pero Nvidia no es la única acción de semiconductores que supera al mercado. Broadcom (NASDAQ: AVGO) también está haciendo más que bien con un retorno del 390% en solo cinco años. A medida que aumentan las actualizaciones de infraestructura de los centros de datos, favoreciendo más IA y computación acelerada, Broadcom tiene mucho que ganar. Aquí está el por qué.

Broadcom tiene capas de productos de IA

Hace solo un par de meses, Broadcom reportó un crecimiento vertiginoso para su unidad de negocio de semiconductores de Redes. Broadcom informó un crecimiento del 46% interanual para este segmento y espera un crecimiento del 35% para todo el año en Redes porque sus grandes clientes de centros de datos (como Alphabet) dependen más de Broadcom para servicios de silicio AI personalizados.

Para constancia, hasta el último trimestre (Q1 fiscal 2024), cerca de la mitad de los ingresos de semiconductores de Broadcom provenían del segmento de Redes de la compañía. Dado que otras áreas del negocio (teléfonos inteligentes, telecomunicaciones y semiconductores industriales) podrían disminuir un poco en 2024, Broadcom espera salir de este año como líder en ventas de semiconductores de AI para centros de datos. En general, se espera que el segmento de chips aumente un porcentaje de dígitos medio a alto en comparación con 2023.

En el corazón del éxito de Broadcom en IA se encuentran su chip Jericho3-AI Fabric y el chip de conmutador Ethernet Tomahawk 5. Ambos dispositivos ayudan a alimentar los servidores que coordinan las enormes cantidades de datos que fluyen a través de un centro de datos. Estos dispositivos están ayudando a los clientes de Broadcom a unir decenas de miles de chips GPU (como los que desarrolla Nvidia) para el entrenamiento de IA. Y a medida que los modelos de IA se hacen más grandes y más clientes comienzan a usarlos después de ser entrenados, Broadcom está trabajando para unir 1 millón de GPU para construir los supercomputadores masivos del futuro.

Pero en estos días, Broadcom es más que una empresa de chips y hardware informático. Después de la mega adquisición de la empresa de software empresarial de computación en la nube VMware a finales de 2023, ahora ofrece las herramientas de gestión que sus clientes de centros de datos necesitan una vez que todos esos nuevos chips están instalados. Incluido en el portafolio de software empresarial está la Fundación de IA Privada. Similar a la Fundación de Cloud de VMware, la Fundación de IA Privada trabaja con Nvidia y otros para unir todas las herramientas de hardware y software que una organización necesita para operar sus nuevas capacidades de IA.

Esto convierte a Broadcom en una apuesta excelente no solo en semiconductores de IA, sino también en software de IA.

La ventaja comercial de Broadcom

Los accionistas antiguos de Broadcom saben que esto nunca va a ser el negocio de mayor crecimiento. Esto se debe en gran parte a su naturaleza altamente diversificada. Pero lo que le falta en crecimiento total, Broadcom lo compensa en rentabilidad. De hecho, ese es el sello distintivo de la gestión del CEO Hock Tan: adquirir negocios complementarios y luego darles el tratamiento de capital privado al reducir la entidad adquirida a su operación central más rentable.

Esto es lo que Broadcom está haciendo actualmente con VMware: dividiendo partes más pequeñas del negocio y vendiéndolas o enfocando la atención en los clientes más grandes. Es controversial, pero en realidad parece haber cambiado la operación anteriormente estancada de VMware hacia un modo de crecimiento nuevamente. Tan y el equipo principal informaron una expectativa de que los ingresos de VMware crecerán en porcentajes de dos cifras en cada trimestre subsiguiente a través del resto de este año.

Hace unos meses, dudaba en llamar a Broadcom una de las mejores acciones de semiconductores para comprar. Pero después de ver algunos grandes resultados trimestrales de tecnología (de Meta, Google y Amazon, por ejemplo), con expectativas de grandes aumentos en el gasto en centros de datos este año y más allá, estoy cambiando de opinión.

La acción aún se negocia a aproximadamente 31 veces el flujo de efectivo libre de los últimos 12 meses, al igual que lo hizo después de la última actualización de ganancias. Pero con una avalancha de nuevos gastos en centros de datos e IA probablemente en los próximos años, Broadcom podría ser un gran ganador tanto en el frente de los chips como en el software. Por lo tanto, el precio actual de la acción podría seguir siendo una ganga a largo plazo para este probado competidor del mercado. Planeo agregar un poco más a mi posición de Broadcom.

