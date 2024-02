A medida que el número de muertos en Gaza se acerca a los 30,000, el aislamiento de Israel crece. (Translated to Spanish)

Cuando en 1955 David Ben-Gurion, uno de los padres fundadores de Israel, fue advertido de que su plan de apoderarse de la Franja de Gaza a Egipto provocaría represalias en las Naciones Unidas, desestimó famosamente a las Naciones Unidas, jugando con su acrónimo en hebreo, “Um-Shmum”.

La frase llegó a simbolizar la voluntad de Israel de desafiar a las organizaciones internacionales cuando cree que sus intereses fundamentales están en juego.

Casi 70 años después, Israel enfrenta otra ola de condena en las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y de docenas de países por su operación militar en Gaza, que ha matado a unos 29,000 palestinos, muchos de mujeres y niños, y ha dejado gran parte del territorio en ruinas.

La gran oleada de presión global ha dejado al gobierno israelí y a su primer ministro, Benjamin Netanyahu, profundamente aislados, si aún no se han inclinado, en gran parte porque aún cuentan con el apoyo de su aliado más firme, los Estados Unidos.

Sin embargo, esta vez, Israel enfrenta una rara ruptura con Washington. La administración Biden está circulando un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que advertiría al ejército israelí que no lleve a cabo una ofensiva terrestre en Rafah, cerca de Egipto, donde más de un millón de refugiados palestinos se están refugiando. También pediría un alto el fuego temporal tan pronto como sea práctico.

“Es un gran problema para el gobierno israelí porque anteriormente había podido ocultarse tras la protección de Estados Unidos”, dijo Martin S. Indyk, ex embajador estadounidense en Israel. “Pero ahora Biden está dando a entender que Netanyahu ya no puede dar por sentada esa protección”.

“Hay un contexto más amplio de condena por parte de la opinión pública internacional, que es sin precedentes en amplitud y profundidad, y que se ha extendido a Estados Unidos”, dijo el Sr. Indyk. “Los sectores progresistas, jóvenes y árabe-estadounidenses del Partido Demócrata se han enojado y han criticado duramente a Biden por su apoyo a Israel”.

Hasta ahora, el presidente Biden no ha permitido que la presión internacional o doméstica lo afecte. El martes, Estados Unidos volvió a asumir un papel familiar, invocando su veto en el Consejo de Seguridad para bloquear una resolución, patrocinada por Argelia, que pedía un alto el fuego inmediato en Gaza. Fue la tercera vez durante la guerra en Gaza que Estados Unidos vetaba una resolución que presionaba a Israel.

Desde que las Naciones Unidas se establecieron en 1945, tres años antes del Estado de Israel, Estados Unidos ha usado su veto más de 40 veces para proteger a Israel en el Consejo de Seguridad. En la Asamblea General de la ONU, donde los estadounidenses son solo otro voto, las resoluciones contra Israel son comunes. En diciembre pasado, la asamblea votó 153 a 10, con 23 abstenciones, a favor de un alto el fuego inmediato.

“Según los israelíes, estas organizaciones están en nuestra contra”, dijo Michael B. Oren, ex embajador israelí en Estados Unidos, sobre las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y otros organismos. “Lo que hacen no nos afecta estratégicamente, tácticamente o operativamente.”

Pero el Sr. Oren reconoció que cualquier ruptura con Estados Unidos, su mayor proveedor de armas, poderoso aliado político y defensor internacional principal, sería “algo completamente diferente”.

Aunque Israel ha estado bajo una fuerte presión desde los primeros días de su ofensiva en Gaza, el coro de voces de capitales extranjeras ha aumentado estruendosamente en los últimos días. En Londres, el Partido Laborista de oposición pidió un alto el fuego inmediato el martes, cambiando su posición con respecto a la del Partido Conservador gobernante, bajo presión de sus miembros y de otros partidos de oposición.

Incluso el príncipe William, heredero al trono británico de 41 años, llamó “a poner fin a los combates lo antes posible”, una rara intervención en la geopolítica por parte de un miembro de una familia real que generalmente evita tales temas. “Demasiados han sido asesinados”, dijo William en un comunicado el martes.

Quizás la muestra más sorprendente del aislamiento de Israel se encuentra en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, donde representantes de 52 países se están preparando esta semana para ofrecer argumentos en un caso que examina la legalidad de la “ocupación, asentamiento y anexión” de Israel de territorios palestinos, incluidos Cisjordania y Jerusalén Este. La mayoría ha sido sumamente crítica con Israel.

Sudáfrica comparó el trato de Israel a los palestinos con una “forma extrema de apartheid”. El gobierno de Sudáfrica ha presentado un caso aparte en la corte acusando a Israel de genocidio en Gaza.

El miércoles, una vez más, Estados Unidos volvió a defender a Israel, suplicando a la corte que no emita un fallo en el que Israel deba retirarse incondicionalmente de estos territorios. Un abogado del Departamento de Estado, Richard C. Visek, argumentó que esto haría que un acuerdo de paz entre Israel y los palestinos fuera aún más esquivo porque no tendría en cuenta la seguridad de Israel.

Pero la de Estados Unidos fue una voz solitaria, y solo Reino Unido ofreció un argumento similar.

“La verdad es todo lo contrario”, dijo Philippe Sands, un abogado de derechos humanos que habló en nombre de los palestinos. Señalando que la corte ya había confirmado el derecho palestino a la autodeterminación, dijo que “la función de este tribunal —de estos jueces, de ustedes— es exponer el derecho: para especificar los derechos y obligaciones legales que permitirán una solución justa en el futuro”.

Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia solo son consultivas, e Israel boicoteó estas actuaciones. Pero la desafiante actitud de Israel hacia los organismos internacionales no significa que los ignore por completo.

El gobierno israelí inicialmente desestimó la acusación de genocidio de Sudáfrica como “despreciable y despectiva”. Hubo informes de que el Sr. Netanyahu quería enviar a Alan M. Dershowitz, el abogado que defendió a Donald J. Trump y al financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein, para presentar el caso de Israel, una elección que algunos dijeron habría convertido la audiencia en un circo. Al final, envió un equipo legal de alto poder, encabezado por un respetado abogado australiano-israelí, Tal Becker, que argumentó que Sudáfrica había presentado “una descripción contrafáctica generalizada” del conflicto.

En un fallo provisional a principios de febrero, el tribunal ordenó a Israel prevenir y castigar las declaraciones públicas que constituyan incitaciones al genocidio y garantizar que la ayuda humanitaria llegue a Gaza. Pero no cumplió con una petición clave de Sudáfrica: que Israel suspendiera su campaña militar.

Incluso con las Naciones Unidas, el impulso de Israel de decir “Um-Shmum” sólo va tan lejos. Israel maniobra con frecuencia para torpedear o debilitar las resoluciones del Consejo de Seguridad, ya que reconoce que podrían abrir la puerta a sanciones.

En diciembre de 2016, funcionarios israelíes presionaron a Trump, quien acababa de ser elegido presidente, para presionar al presidente saliente, Barack Obama, para vetar una resolución del Consejo de Seguridad que condenaba a Israel por asentamientos judíos en Cisjordania (Estados Unidos se abstuvo y la resolución pasó).

“Ellos entienden que tienes que mantener la oposición global en el nivel de la retórica”, dijo Daniel Levy, un ex negociador de paz israelí que dirige ahora el Proyecto Estados Unidos/Oriente Medio, un grupo de investigación con sede en Londres y Nueva York. “No puedes permitir que entre nunca en el ámbito de los costos y las consecuencias.”