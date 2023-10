Eliminando argumentos débiles en contra del apoyo a Ucrania

Cuando los funcionarios electos y los comentaristas argumentan que los fondos enviados a Ucrania serían mejor invertidos en asegurar nuestra frontera sur, parece deshonesto. ¿Alguien realmente piensa que enviar dinero al Departamento de Seguridad Nacional evitaría los cruces fronterizos de migrantes?

Sugerir que no tenemos dinero para apoyar a Ucrania es en general falaz. Los fondos asignados a iniciativas climáticas y verdes por el Acta de Reducción de Inflación y el Acta Bipartidista de Reducción de Infraestructura, suman billones.

Además, cuando se compara la frontera sur con la frontera este de Ucrania, eso también es falaz. La crisis en nuestra frontera sur es una política actual, adoptada por nuestro propio gobierno, y es premeditada. Por el contrario, Ucrania no eligió la invasión rusa. La posición de la administración de aceptar una “incursión menor” de Ucrania fue un permiso para el presidente ruso Vladimir Putin.

Otro argumento es que no debemos interferir en asuntos extranjeros. Eso sería novedoso, e Israel está presente. Estados Unidos tiene un historial de enviar tropas a conflictos extranjeros cuando no teníamos ningún requisito o acuerdo previo para hacerlo. En Ucrania, no hay tropas estadounidenses sobre el terreno, pero tenemos un acuerdo para apoyar a Ucrania en tiempos de conflicto, se llama Memorando de Budapest.

Ucrania cumplió completamente, renunciando a su arsenal nuclear completo. Por el contrario, Estados Unidos ha cumplido escrupulosamente su parte del acuerdo. Si quieres dejar de apoyar a Ucrania, devuélveles sus armas nucleares.

En cuanto a la rendición de cuentas de los fondos, algunas estimaciones muestran que menos del 50% de los fondos autorizados han llegado a Ucrania, mucho menos de la cantidad autorizada. El Departamento de Estado y el gobierno ucraniano están rastreando el dinero, a quién va y en qué se gasta. No te sorprendas cuando aparezcan empresas estadounidenses como proveedores de armas financiadas, obteniendo grandes beneficios.

Otro argumento es que estamos agotando nuestras capacidades militares. Sin embargo, al comienzo de la guerra, Estados Unidos envió municiones a Ucrania desde depósitos avanzados que estaban a punto de caducar. En lugar de ser destruidos, se pusieron en uso. Hablando de suministros militares estadounidenses agotados, no es culpa de Ucrania si estamos atrasados ​​en reponer el suministro militar.

Si queremos determinar la responsabilidad en cuanto a la conservación de reservas militares, debemos mirarnos en el espejo.

En cuanto a la corrupción, Estados Unidos no debería quejarse. Ucrania aún sufre de secuelas de corrupción soviética, pero está avanzando. ¿Se puede decir lo mismo de Estados Unidos?

Es razonable cuestionar la estrategia. Sin duda, se le hizo la misma pregunta a Winston Churchill cuando los alemanes bombardeaban Inglaterra. Es fácil imaginar que sin el apoyo de Estados Unidos, la estrategia de Inglaterra era simplemente sobrevivir hasta que finalmente se enviaran refuerzos. En esta guerra, con una ventaja de población rusa de 3 a 1 y la brutalidad del Grupo Wagner, Ucrania ha seguido resistiendo.

La estrategia para ganar la guerra depende de los recursos y el equipo que Ucrania tendrá a su disposición. Asigna las armas que ganan y la estrategia ganadora seguirá. Cuando alguien se queja de que Ucrania no está progresando lo suficiente en la contraofensiva, entonces no deberíamos haber retrasado la entrega de apoyo durante seis meses. Ese retraso permitió que los rusos se atrincheraran, lo que no hizo más que condenar a miles de soldados ucranianos a una muerte horrible.

Con el goteo de apoyo a la guerra de trincheras, que ha costado la vida de miles de soldados y cuesta aún más dinero cuando se prolonga durante años, los ucranianos están luchando contra todo el mundo maligno. Rusia tiene suministros de China, armas de Irán y (supuestamente) soldados de Cuba. Sin embargo, Ucrania sigue en pie y luchando sola.

Por muchas razones, Estados Unidos no solo debería seguir suministrando a Ucrania, y ahora a Israel, sino también suministrarles las armas y el armamento que necesitan para ganar. No el próximo año, ni en 18 meses, sino ahora.

Rusia puede argumentar una victoria si obtienen algún territorio, y mucho más estaría en riesgo. En cualquier territorio que mantengan, la población ucraniana sin duda será masacrada. La historia nos muestra ejemplos de ocurriendo eso en Ucrania durante ambas guerras mundiales y el Holodomor, o incluso en Bucha hace unos meses.

Si Rusia toma el control de Ucrania, se acercarán a Kaliningrado (una antigua ciudad alemana entre Polonia y Lituania, ahora una provincia rusa al extremo oeste). Putin probablemente preguntaría, ¿por qué no deberían nuestros territorios estar unidos? ¿Quién cuestionaría una “incursión” mucho menor? China está observando, al igual que Irán y Corea del Norte. Europa del Este y Taiwán, sin embargo, están rezando.

Watson

Bert Watson, consultor internacional de relaciones gubernamentales, Jacksonville

Este artículo de invitado es la opinión del autor y no necesariamente representa las opiniones de Times-Union. Apreciamos una diversidad de opiniones.

Este artículo apareció originalmente en la Florida Times-Union: Los argumentos en contra del apoyo de Estados Unidos a Ucrania no tienen fundamentos en hechos.