9 Resoluciones para sacar el máximo provecho de tu iPad en el Año Nuevo

Como desarrollador, tu iPad es el dispositivo Apple perfecto para el entretenimiento. Mientras que tu Mac es tu caballo de batalla para las tareas diarias y tu iPhone siempre está contigo como tu billetera, tu cámara y tu compañero de redes sociales, tu iPad tiende a ser para esos momentos en los que estás relajándote en el sofá, viendo una película o jugando un juego. De hecho, durante el período festivo, es probable que estés usando tu iPad más que tus otros dispositivos, por lo que tiene sentido asegurarse de que esté en perfectas condiciones para la temporada festiva y más allá. Sigue estos nueve consejos y asegúrate de que tu iPad no te defraudará.

Vamos a usar iPadOS 17 para estos consejos. La mayoría de los consejos también funcionarán en versiones anteriores de iPadOS, pero es posible que las opciones de menú sean ligeramente diferentes. Si aún no has actualizado tu iPad a iPadOS 17, entonces es probablemente el momento perfecto para hacerlo en esta temporada festiva.

1. Sigue las recomendaciones

Tu iPad no tiende a llenar su capacidad de almacenamiento con tanta frecuencia como lo hace tu iPhone porque normalmente no es tu cámara principal o tu dispositivo diario. Sin embargo, el espacio sigue siendo una consideración importante, porque si quedas con menos de 1 GB de espacio libre, tu iPad comenzará a ralentizarse. Por lo general, usamos nuestros iPads para ver y descargar películas, o instalamos algunos juegos grandes que luego olvidamos y nunca jugamos. Y no olvides que si has comprado una película en Apple, no es necesario mantenerla en tu iPad, puedes volver a descargarla en cualquier momento, así que tiene sentido eliminar películas antiguas. Ve a Configuración > General > Almacenamiento y mira la sección de Recomendaciones para ver qué te aconseja hacer tu iPad. En mi caso, mi iPad recomendó desactivar la descarga de aplicaciones, esto conserva su configuración y datos en tu iPad pero los mueve a la nube, liberando espacio. Mi iPad estimó que esto podría ahorrarme un enorme 1GB de espacio, así que lo hice.

2. Eliminar podcasts antiguos o probar una alternativa a Apple Podcasts

Los podcasts antiguos que has escuchado pero dejaste en tu iPad siempre ocupan un espacio innecesario. Haz clic en Configuración y busca Podcasts en la lista del lado izquierdo de la pantalla. Aquí, puedes desactivar Sincronizar biblioteca, que sincroniza tus programas guardados en todos los dispositivos. También puedes cambiar Descarga automática, que está configurada por defecto en “5 episodios más recientes” – te recomendamos apagarla por completo. Si quieres ir más lejos para ahorrar espacio, entonces considera usar una aplicación de podcast diferente, – Apple Podcasts no es particularmente bueno para ahorrar espacio, así que considera alternativas para tu iPad como Spotify u Overcast.