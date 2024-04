5 formas de usar la nueva función de Encontrar mi dispositivo en Android

Find My Device es seguro por defecto y privado por diseño. Las protecciones de múltiples capas integradas en la red de Find My Device ayudan a mantener tu seguridad y tu información personal privada, al mismo tiempo que te mantienen en control de los dispositivos conectados a la red de Find My Device. Esto incluye el cifrado de extremo a extremo de los datos de ubicación, así como el informe de ubicación de dispositivos agregados, una característica de seguridad única en su tipo que proporciona protección adicional contra el seguimiento no deseado de vuelta a un hogar o ubicación privada. Lee más sobre cómo funcionan nuestras protecciones de múltiples capas para la red de Find My Device.

El nuevo Find My Device funciona con dispositivos que funcionan con Android 9+. Aprende más sobre los dispositivos compatibles con Find My Device y todas las formas en que la red de Find My Device puede ayudarte a encontrar un dispositivo o artículo perdido. Y estate atento a las actualizaciones de software que llegarán pronto a los auriculares de JBL, Sony y otros, que pronto se unirán a la red de Find My Device.