2014: El año en que Narendra Modi llegó al poder

El año es 2014. Un loto florece en las portadas de los periódicos y banderas azafrán adornan las calles. El aire zumba con informes de una victoria ‘abrumadora’, una ola que barre la India. La elección más grande del mundo concluyó el 17 de mayo, y el mandato de 81,5 crore de personas se ha revelado, no con un susurro, sino con un estruendo. Tres palabras, grabadas en negrita, toman el centro del escenario en la portada de The Hindu: PRIME MINISTER MODI.

India ha votado por un Primer Ministro que prometió acche din, días que rompen el ciclo de escándalos de corrupción, parálisis de políticas y estancamiento económico que habían llegado a definir el reinado del partido Congreso gobernante.

Las elecciones de 2014 fueron el preludio de la era Modi de la India, un reinado de una década que el gobernante Partido Bharatiya Janata busca extender en las elecciones nacionales de este año. Para entender la India en 2024, volvemos al momento en que la popularidad de un político situó al BJP en los pasillos de Raisina Hills, transformando el paisaje político de la nación.

La atracción del modelo de Gujarat

En 2014, los números del BJP reflejaron el éxito de una campaña cuidadosamente elaborada, puesta en marcha en un momento muy oportuno. Su plataforma comprendía tres ejes: desarrollo de infraestructura cívica y comercial (que incluía combatir la corrupción), enfocarse en la juventud y el empleo, y solucionar la economía.

El camino hacia las elecciones estaba lleno de resentimiento. Los escándalos de corrupción, incluidas las asignaciones de bloques de carbón y los fraudes del espectro 2G bajo la UPA-I, dieron lugar a un estallido contra la corrupción, desencadenando una serie de manifestaciones, marchas, huelgas de hambre y mítines para protestar contra la corrupción endémica percibida. Bajo la UPA-II, el crecimiento del PIB estaba del lado bajo, luchando por alcanzar un modesto 5% por año. La inflación alimentaria surgió como otra área de preocupación, con un aumento del 20% en los precios mayoristas y alrededor del 15% en los precios minoristas en noviembre de 2013. Esto resultó fatal para el Congreso, que en 2013 no pudo retener la asamblea estatal en Rajastán.

Los ingresos se secaron y la inflación aumentó. Los índices de referencia también sufrieron. De hecho, en los primeros cinco meses del año fiscal 2013-14, el gobierno central alcanzó el 74,6% de su objetivo de déficit fiscal, en comparación con el 65,7% del año anterior, según datos del Controlador General de Cuentas. Se requería consolidación fiscal, con un plazo específico que permitiría al gobierno recortar gastos y aumentar los ingresos. La UPA comenzó a recortar los subsidios destinados a ser una solución para tratar el colapso económico global y liberar los precios controlados en el sector energético. Esto obligó a recortes presupuestarios para los programas estrella del gobierno de la UPA, como el Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MNREGA).

El sentimiento en el mercado era que una coalición liderada por el BJP, considerando el enfoque pro-negocios del Sr. Modi, sería buena para ellos. Lo que Raegonomics fue para los EE. UU. en los años ochenta, el ‘Modelo de Gujarat’ se convirtió en la India a principios de los años 2000. En un mitin, el Sr. Modi, el vikas purush, dijo: “Transformé Gujarat, por favor, denme la oportunidad de transformar India.”

El Sr. Modi fue presentado como favorable a los negocios y la industrialización, y sus políticas neoliberales fueron acreditadas por un salto cuántico en la tasa de crecimiento de Gujarat entre 2002 y 2012. Se le veía abiertamente con empresarios, organizando cumbres de inversores y llamando a inversiones en el Estado. Como Ministro Principal, también llevó a varios fabricantes de automóviles al municipio de Sanand en el distrito de Ahmedabad, convirtiéndolo en un importante centro industrial. El más destacado de ellos fue el proyecto Tata Nano que tuvo que salir de Singur en Bengala Occidental, después de que la entonces emergente líder de Trinamool Congress, Mamata Banerjee, protagonizara una huelga de hambre.

Los psefólogos encontraron similitudes entre él y Chandrababu Naidu de los años noventa, quien haría algo similar por Andhra Pradesh.

Pero, ¿se podía replicar el crecimiento de Gujarat en otras partes? En un mitin en Varanasi en diciembre de 2013, el Sr. Modi señaló que el río Ganges estaba sucio a pesar de los varios proyectos emprendidos por el gobierno de la UPA. “Si el Sabarmati puede ser limpiado, ¿por qué no el Ganges?” cuestionó. Además, habló de la modernización tecnológica de los telares de energía en Surat, diciendo que esto también se podría lograr en la industria de la seda de Varanasi.

Paralelamente, durante un discurso, señaló la Congress como anti-pobre. Preguntó por qué un ‘Chai wala’ (un leitmotiv de su campaña) no podía convertirse en Primer Ministro del país. Lanzando un ataque demoledor contra la Oposición, diciendo que el Congreso se burlaba de los pobres y que sería prerrogativa de su gobierno desechar a aquellos que los explotaron. Este sentimiento se convirtió en el lema “Janta Maaf nahi karegi”.

En 2014, el BJP obtuvo alrededor de 65 millones de votos más que su competidor más cercano, el entonces partido gobernante Congreso. El Congreso no logró enviar un MP desde Gujarat, Himachal Pradesh, Jharkhand, Delhi, Odisha, Rajasthan y Tamil Nadu. Kerala, por otro lado, fue el único estado grande donde el BJP no tenía un MP. El BJP casi duplicó la cantidad de votos que recibió en 2009. Su participación en los votos se situó en el 31%, es decir, se quedó con cada tercio de los votos emitidos en el país. El BJP aseguró 282 asientos en los 552 miembros de la Lok Sabha.

La obtención de una mayoría total por parte del BJP también significó que la India se alejará de una larga sucesión de gobiernos de coalición en el Centro. El Congreso fue el último en haber logrado esta hazaña en las elecciones de 1984, en medio de una ola de simpatía tras el asesinato de la primera ministra del Congreso Indira Gandhi.

Una oposición dividida contribuyó aún más a las cifras del BJP y ayudó en su búsqueda de formar una mayoría de un solo partido, escribió el analista político y autor Milan Vaishnav. “Muchos partidos de la Oposición estaban compitiendo entre sí tanto como estaban luchando contra el BJP”, dividiendo el voto.

La unción de Modi

El cuerpo parlamentario del BJP forjó un consenso sobre el Sr. Modi como candidato a primer ministro en septiembre de 2013. El camino no fue fácil, allanado después de días de “manejo en las sombras a instancias de la RSS”, informó B. Muralidhar Reddy en The Hindu. El jefe de la RSS, Mohan Bhagwat, supuestamente se reunió con el patriarca del BJP, L.K. Advani, y la líder de la Oposición, Sushma Swaraj, para asegurar un respaldo suave. Ambos querían esperar hasta noviembre, cuando los resultados de cinco elecciones a la Asamblea darían un indicador más claro. Un ayudante cercano también llamó al Sr. Modi un “líder polarizador”, cuestionando su capacidad para “dirigir un gobierno suave, estable y efectivo”.

Sin embargo, líderes como Arun Jaitley y el jefe del BJP, Rajnath Singh, respaldaron la nominación del Sr. Modi. Este último dijo a PTI a finales de septiembre: “Es un imán para la multitud, no solo en Gujarat, sino también en Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh y Bihar. Tiene un atractivo nacional”. El anuncio formal se hizo el 14 de septiembre, en una rueda de prensa notable por la ausencia del Sr. Advani.

Gujarat legacy

El partido y el Sr. Modi tuvieron que responder a las acusaciones sobre su presunta complacencia en los disturbios de Gujarat de 2002, lo que Human Rights Watch llamó la “peor hemorragia religiosa del país en una década”. Una ola de asesinatos retaliatorios por parte de una multitud de activistas hindúes mató a más de 800 personas y desplazó a decenas de miles, en su mayoría musulmanes. La administración de Gujarat, dirigida en ese momento por el entonces Ministro Principal Sr. Modi, supuestamente “dio rienda suelta” a las multitudes cuya violencia estaba “preparada de antemano” para “atacar los hogares y negocios musulmanes”, según una investigación de la BBC en 2023. Otro informe de la Facultad de Derecho de Stanford en 2014 atribuyó la responsabilidad al Gobierno de Gujarat. El Tribunal Supremo, dos décadas después, dio luz verde al Sr. Modi.

Un año antes de la elección de 2014, el entonces presidente del partido, Rajnath Singh, declaró que la campaña electoral se centraría en cuestiones de desarrollo en lugar de la disputa de Ram Janmabhoomi. Tanto en las elecciones estatales de Gujarat de 2012 como en las elecciones nacionales de 2014, el BJP reiteró que se centraba en el desarrollo y no en “cuestiones basadas en la comunidad”.

En una ocasión, cuando se le preguntó sobre el cierre de mataderos como un medio para atacar a una comunidad específica, dijo con desdén: “Tengo algunos amigos jainistas que también están en esta profesión”, agregó, “¿Si hay una preocupación medioambiental, mirarían la preocupación o las castas y credos? … Esta idea (la acusación) es parte de un esquema trivial y pervertido que intenta desviar todo hacia ese ámbito de asuntos”.

Sin embargo, rastros de nacionalismo cultural hindú fueron prominentes a lo largo de la campaña del Sr. Modi en los estados del corazón hindi. La candidatura del Ministro Principal de Gujarat fue respaldada por la RSS. En 2014, el residente de Vadnagar optó por postularse desde el distrito de Varanasi en la Lok Sabha, diciendo a la prensa “…Antes solía pensar que el BJP me había enviado aquí… [pero] siento que nadie me ha enviado ni he venido por mi cuenta. Es la Madre Ganga quien me ha llamado”, después de presentar su candidatura. Un editorial en The Hindu, el día de la victoria del Sr. Modi, señaló que la geografía sagrada de Varanasi, junto con los modismos culturales hindúes, contrastaban con el “espacio público en la India democrática”.

Expandiendo la base del votante

Una historia a menudo repetida en la antesala de las elecciones era que la juventud iba a cambiar el resultado. Una encuesta previa a las elecciones de Lokniti-CSDS encontró que los jóvenes eran más propensos a decir que un liderazgo decisivo era más importante que otros. Había un alto nivel de insatisfacción con el gobierno de la UPA. Los votantes primerizos, las masas urbanas y educadas con una alta exposición a los medios, los pertenecientes a castas dominantes y los económicamente acomodados tendían a votar más por el NDA, según la encuesta.

La campaña del Sr. Modi tuvo un enfoque distintivo en la juventud, planteando preocupaciones sobre el empleo y los jóvenes que migran a las ciudades en busca de trabajo.

Una encuesta posterior a las elecciones mostró que la participación de votos para el BJP entre los jóvenes fue un 5% mayor que la población general, mostrando que los jóvenes de hecho preferían especialmente al partido y a Narendra Modi, dijo un investigador a The Hindu en 2014.

El BJP, en ese momento mayoritariamente asociado con habitantes urbanos, castas dominantes y clases medias, amplió su base social en las elecciones de 2014. Logró consolidar votantes que tradicionalmente no votarían por el BJP, como los de las comunidades OBC (Other Backward Classes) y de castas programadas. De un 22% de participación de votos en 2009, el BJP ganó el 30% de los votos OBC y el 43% de los EBC en las elecciones de 2014. Curiosamente, superó al Congreso entre los votantes adivasi y dalit por un amplio margen. Las únicas partes que lograron hacer frente a la ola del BJP en las elecciones fueron el Congreso Trinamool (Bengala Occidental), Biju Janata Dal (Odisha), y AIADMK (Tamil Nadu) – que retuvieron una gran parte de los votos de las castas dominantes y OBC.

“La transformación electoral del BJP bajo Modi se debe al éxito del partido en atraer a los OBC”, escribió el Sr. Vaishnav en 2023. “El BJP se posicionó como el campeón de [subcastas] ubicados entre los escalones más bajos de la comunidad OBC, que estaban insatisfechos con las promesas de la movilización de Mandal”.

Construyendo un candidato

La narrativa de la campaña del Sr. Modi hilvanaba un simbolismo e imagen distintivos: un hombre ascético, desinteresado, cuya familia (madre y hermanos) llevaba una vida ‘simple’, que no tenía hijos, que se dedicaba al desarrollo de la India. La austeridad contrastaba con la percepción del gobierno en funciones, visto como corrupto y portadores de política dinástica; el partido Congreso en ese momento luchaba por defender las acusaciones contra el marido de Priyanka Gandhi, Robert Vadra.

Otra campaña se basaba en comentarios de un líder del Congreso en ese momento, quien afirmó que un vendedor de té nunca podría convertirse en Primer Ministro. El BJP en marzo de 2014 lanzó la campaña ‘Chai pe Charcha with Namo’: comenzó con el Sr. Modi tomando una taza de té en una tienda en Anna Salai e interactuando con personas en vivo en la televisión.

Future Brand’s Santosh Desai, mientras hablaba con un medio de comunicación, mencionó el esfuerzo determinado por construir el “arquetipo” de una “figura paterna omnisciente”. La campaña, liderada por los altos líderes del BJP Piyush Goyal y Ajay Singh, fue sofisticada y especializada, involucrando a grupos publicitarios como Ogilvy & Mather, Madison World y Soho Square. Soho Square ayudó a acuñar el eslogan “Ab ki Baar Modi Sarkaar”, un mensaje que se transmitió repetidamente en campañas en televisión, radio y prensa.

Cuando las redes sociales entraron en la política

Para 2014, Modi y el BJP habían perfeccionado un nuevo lenguaje de campaña política y comunicación a gran escala. En las 24 horas que terminaron a las 5:30 p.m. el 9 de mayo de 2014 (tres días antes del día de resultados), el número de tweets relacionados con las elecciones era de 1,56 millones; estaban relacionados principalmente con Narendra Modi. Los hashtags prominentes incluyeron #AlwaysWithTheCongress, #AbkiBaarModiSarkaar, #AbkiBaar300Parr. Dentro de un mes de ganar, el Sr. Modi se convirtió en el segundo jefe de estado más popular del mundo en Facebook.

Según informes de The Hindu, las redes sociales se utilizaron para extender el alcance de su propaganda, criticar a los candidatos rivales y promover líderes seleccionados. El mensaje era continuo e interactivo; “burlaba a